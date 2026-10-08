Chẳng cần thuốc bổ đắt tiền, 8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi chắc khỏe xương khớp

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nhiều người lớn tuổi hễ thấy leo cầu thang thở dốc, xách túi gạo nhẹ đã mỏi chân là lại cuống quýt mua đủ loại canxi, thuốc bổ đắt tiền về chất đống trong nhà. Rốt cuộc tiền mất mà chân tay vẫn run rẩy, đi đứng lập bập. Người xưa có câu "dược bổ bất như thực bổ" (bổ dưỡng bằng thuốc men không bằng bổ dưỡng bằng thực phẩm).

Kẽm không chỉ giúp kích thích vị giác mà còn đóng vai trò như "khóa bảo vệ" giúp xương giữ chặt dinh dưỡng và cơ bắp tích lũy sức mạnh. Thay vì uống thuốc vô tội vạ, hãy thêm 8 món ăn giàu kẽm, giá rẻ lại dễ làm này vào thực đơn hằng ngày.

8 món ăn giàu kẽm giúp người cao tuổi xương chắc khỏe, đi lại vững vàng

1. Canh sườn heo nấu rong biển và đậu nành

Rong biển (tảo bẹ) và đậu nành là nguồn cung cấp kẽm cùng các khoáng chất dồi dào. Khi kết hợp với sườn heo, món canh tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, rất tốt cho hệ xương khớp của người lớn tuổi.

Canh sườn heo nấu rong biển và đậu nành ngọt thanh tự nhiên, tốt cho xương khớp người cao tuổi. Ảnh: T.K.Gia

Nguyên liệu: Sườn heo, rong biển, đậu nành, gừng thái lát, hành lá, rượu nấu ăn, muối.

Cách làm:

Sườn heo chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi cùng vài lát gừng, đầu hành và chút rượu nấu ăn để khử mùi hôi, sau đó vớt ra rửa sạch bọt bẩn.

Đậu nành ngâm nước qua đêm cho nở mềm. Rong biển ngâm nở rồi rửa thật sạch.

Cho sườn, đậu nành và rong biển vào nồi hầm cùng 1 lát gừng. Rót nước sôi vừa đủ, đun lửa nhỏ trong khoảng 2 tiếng rồi nêm chút muối vừa ăn là hoàn thành.

2. Thịt băm xào đậu cô ve

Đậu cô ve giòn ngọt kết hợp cùng thịt băm vừa đậm đà, dễ ăn, vừa cung cấp lượng kẽm và chất xơ tuyệt vời cho hệ tiêu hóa.

Đậu cô ve xào thịt băm đậm đà, cung cấp dưỡng chất và chất xơ. Ảnh: T.K.Gia

Nguyên liệu: Đậu cô ve, thịt nạc dăm, gừng, tỏi băm, xì dầu, muối.

Cách làm:

Thịt băm nhỏ. Đậu cô ve rửa sạch, thái hạt lựu.

Phi thơm gừng tỏi băm với dầu ăn, trút thịt băm vào xào săn, rưới chút xì dầu để tạo màu thơm.

Cho đậu cô ve vào xào chung trên lửa lớn, nêm chút muối. Rưới thêm chút nước lọc, đậy vung om khoảng 2 phút cho đậu chín mềm rồi bật lửa lớn đảo nhanh thu bớt nước.

3. Tôm rim dầu đậm đà

Tôm là loại hải sản chứa hàm lượng kẽm và canxi rất cao. Thịt tôm mềm ngọt, đậm vị giúp bồi bổ thể trạng cho người cao tuổi rất tốt.

Tôm rim dầu mềm ngọt, nhiều canxi giúp bồi bổ thể trạng người lớn tuổi. Ảnh: iStock

Nguyên liệu: 500g tôm tươi, gừng, tỏi băm, hành lá, tương cà, xì dầu, dầu hào, đường, rượu nấu ăn, tiêu trắng, muối.

Cách làm:

Tôm cắt bỏ râu, rút chỉ đen, rửa sạch để ráo. Pha nước xốt gồm: Tương cà, xì dầu, dầu hào, đường, rượu nấu ăn, tiêu trắng, chút muối và nửa chén nước nóng.

Chiên áp chảo tôm cho chuyển màu đỏ. Dùng muôi ấn nhẹ đầu tôm để gạch tiết ra màu đẹp và thơm.

Phi thơm gừng tỏi băm, đổ bát nước sốt vào đậy vung om 2 phút. Mở vung, bật lửa lớn cho xốt sánh lại rồi rắc hành lá đảo đều.

4. Ghẹ biển xào sa tế

Các loại hải sản vỏ cứng như cua, ghẹ cực kỳ giàu kẽm, giúp kích thích vị giác và bồi bổ sức khỏe rất hiệu quả.

Ghẹ xào sa tế giàu kẽm, bồi bổ sức khỏe. Ảnh minh họa

Nguyên liệu: Ghẹ tươi, hành, gừng, tỏi, mỡ heo, xì dầu, dầu hào, chút sa tế nhẹ, bột năng.

Cách làm:

Ghẹ rửa sạch, tách mai, xẻ làm tư. Lăn mặt cắt thịt ghẹ qua lớp bột năng mỏng rồi chiên sơ cho thịt định hình, không bị chảy nước.

Đun chảy mỡ heo, phi thơm hành, gừng, tỏi và chút sa tế. Trút ghẹ đã chiên vào đảo đều.

Nêm xì dầu, dầu hào, chút muối, đậy vung om khoảng 3 phút cho thấm vị rồi rắc hành lá cắt đoạn, đảo nhanh và tắt bếp.

5. Hành tây xào trứng gà và mộc nhĩ

Trứng gà kết hợp cùng hành tây và mộc nhĩ không chỉ bổ sung kẽm mà còn hỗ trợ làm sạch mỡ máu, rất tốt cho hệ tim mạch của người lớn tuổi.

Trứng gà xào hành tây, mộc nhĩ thơm ngon, tốt cho hệ tim mạch. Ảnh minh họa

Nguyên liệu: Hành tây, trứng gà, ớt ngọt, mộc nhĩ ngâm nở, xì dầu, muối.

Cách làm:

Trứng gà đánh tan, chiên chín tới rồi trút ra đĩa. Hành tây thái miếng vuông, ớt ngọt thái nhỏ, mộc nhĩ xé nhỏ.

Cho hành tây, ớt ngọt và mộc nhĩ vào chảo xào đến khi hành tây bắt đầu mềm bớt.

Trút phần trứng chiên vào lại chảo, thêm xì dầu và muối, bật lửa lớn đảo nhanh tay cho gia vị quyện đều rồi tắt bếp.

6. Thịt bò xào cần tây

Thịt bò là một trong những loại thịt đỏ chứa hàm lượng kẽm cao nhất. Kết hợp cùng cần tây giàu chất xơ giúp người già dễ tiêu hóa hơn.

Thịt bò xào cần tây giàu chất xơ và đạm. Ảnh: iStock

Nguyên liệu: Thịt bò tươi, cần tây, gừng, xì dầu, dầu hào, hạt tiêu, bột năng.

Cách làm:

Thịt bò thái mỏng ngang thớ, ướp với gừng, xì dầu, dầu hào, hạt tiêu và chút bột năng trong 10 phút.

Xào nhanh thịt bò trên lửa lớn đến khi vừa chuyển màu thì trút ngay ra đĩa.

Phi thơm cần tây trên chảo, cho thêm ớt sừng hoặc ớt chuông (theo khẩu vị), trút thịt bò trở lại, nêm xì dầu, dầu hào, muối vừa ăn rồi đảo nhanh tay trên lửa lớn và tắt bếp.

7. Ớt ngọt nhồi thịt áp chảo xốt đậm đà

Món ăn có vị béo ngậy của thịt hòa quyện cùng vị thanh ngọt của ớt không cay, giúp người cao tuổi ăn ngon miệng hơn.

Ảnh minh họa: Cô Ba Bình Dương

Nguyên liệu: Ớt ngọt xanh, đỏ (loại không cay), thịt lợn băm, bột năng, rượu nấu ăn, xì dầu, hắc xì dầu, dầu hào, hạt tiêu, nước hành gừng, muối.

Cách làm:

Thịt băm trộn đều cùng bột năng, rượu nấu ăn, xì dầu, hạt tiêu, nước hành gừng theo một chiều cho dính chặt.

Ớt xanh cắt khúc, bỏ hạt, nhồi chặt thịt băm vào bên trong.

Áp chảo ớt nhồi thịt với lửa vừa đến khi vỏ ớt nhăn nhẹ và xém vàng. Đổ hỗn hợp nước xốt (gồm xì dầu, hắc xì dầu, dầu hào, bột năng, nước lọc) vào đun lửa lớn đến khi xốt sánh mịn bao bọc lấy từng miếng ớt.

8. Gà om hạt dẻ

Hạt dẻ bùi béo kết hợp với thịt gà mềm thơm tạo nên món ăn giàu dưỡng chất, giúp bổ thận và chắc khỏe xương khớp cho người già.

Món gà om hạt dẻ thơm ngon, giàu kẽm và dưỡng chất tự nhiên giúp củng cố sức khỏe xương khớp, nâng cao thể trạng cho người cao tuổi. Ảnh T.K.Gia

Nguyên liệu: Thịt gà ta, hạt dẻ đã bóc vỏ, gừng, hành lá, rượu nấu ăn, đường phèn, xì dầu, hắc xì dầu, muối.

Cách làm:

Thịt gà chặt miếng vừa ăn, chần qua nước sôi với gừng và rượu nấu ăn để khử mùi.

Thắng chút đường phèn lấy màu cánh gián, trút thịt gà vào đảo trên lửa lớn cho bám màu. Thêm gừng, hành, xì dầu, hắc xì dầu rồi đổ nước nóng ngập mặt thịt.

Trút hạt dẻ vào, hạ lửa nhỏ om khoảng 25 phút cho hạt dẻ dẻo bùi và gà chín mềm. Bật lửa lớn đun thu bớt nước sốt sánh lại, nêm chút muối cho vừa vị rồi rắc hành lá.





Cả 8 món ăn trên đều sử dụng những nguyên liệu vô cùng quen thuộc ngoài chợ, cách chế biến đơn giản và chi phí rất bình dân. Việc luân phiên thay đổi thực đơn hằng ngày không chỉ giúp người cao tuổi ăn ngon miệng, bổ sung đầy đủ lượng kẽm cần thiết mà còn củng cố hệ xương chắc khỏe, để tận hưởng trọn vẹn tuổi xế chiều an yên bên con cháu.

Phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ: 5 loại 'siêu thực phẩm' giàu kẽm tốt nhất cho người sau tuổi 55 GĐXH - Sau tuổi 55, khi quá trình trao đổi chất trong cơ thể dần chậm lại, vai trò của kẽm trong việc duy trì chức năng miễn dịch, thúc đẩy sửa chữa tế bào và bảo vệ chức năng nhận thức trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết.