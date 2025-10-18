Vợ mắc bệnh hiếm liệt toàn thân, chồng bán nhà chiếm sạch tiền rồi biến mất
Không những phải chịu nỗi đau thể xác sau khi mắc căn bệnh hiếm gặp, một người phụ nữ 28 tuổi ở tỉnh Giang Tô còn đối mặt với sự phản bội tàn nhẫn từ chồng.
Theo thông tin tờ Yangtze Evening News đăng tải, Lin từng là một hướng dẫn viên du lịch năng động.
Cô kết hôn với một người đàn ông họ Chang vào năm 2013. Bốn năm sau, biến cố ập tới gia đình nhỏ khi Lin bị chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm gặp ở hệ thần kinh trung ương.
Bệnh tình trở nặng khiến Lin bị liệt hoàn toàn và không thể chủ động trong các sinh hoạt hàng ngày.
“Nhìn mọi người bên ngoài tự do đi lại, tôi lại đặt cho bản thân cả ngàn câu hỏi rằng tại sao mình mắc kẹt trên chiếc xe lăn như thế này?", Lin chia sẻ.
Thay vì đồng cam cộng khổ cùng vợ vượt qua khó khăn, chồng của Lin lại tiếp tục "giáng cho cô" một đòn chí mạng khi lừa bán đi căn nhà trị giá cả triệu tệ (3,7 tỷ đồng) rồi biến mất.
Lin sau đó đã quyết định làm đơn khởi kiện Chang vì tội bỏ rơi cô và gửi lên tòa án ở Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô.
Cuối năm 2022, Chang bị bắt sau 5 năm lẩn trốn. Hiện vẫn chưa rõ anh ta đã ở đâu và làm gì trong suốt thời gian này.
Vào tháng 3/2024, Chang bị kết án 10 tháng tù vì tội bỏ rơi vợ trong hoàn cảnh khó khăn. Thay vì hối hận, Chang phũ phàng khẳng định rằng "thà ở tù còn hơn phải chăm vợ liệt" khiến Lin buộc phải nộp đơn ly hôn.
Tòa án đã chấp thuận yêu cầu ly hôn của Lin vào tháng 3 năm nay.
Các công tố viên địa phương cũng hỗ trợ thủ tục tư pháp để người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương này được nhận một khoản trợ cấp trị giá 65.000 Nhân dân tệ (240 triệu đồng).
Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng Trung Quốc. Nhiều bình luận khẳng định "hình phạt dường như vẫn còn quá nhẹ" sau loạt hành động nhẫn tâm mà Chang đã gây ra cho vợ.
6 kiểu phụ nữ 'vượng phu', đàn ông không trân trọng sớm muộn cũng phải hối hậnGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ thực sự vượng phu (giúp chồng phát đạt) chưa chắc đã có vẻ ngoài kiêu sa đáng tự hào, cũng chưa chắc đã có năng lực vượt trội hơn người.
Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảmGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sống lý trí đến mức khiến người khác cảm thấy họ quá "tính toán".
‘Buông tay’ khi con gái 15 tuổi, người mẹ TPHCM xúc động nhận cuộc gọi từ MỹNuôi dạy con - 7 giờ trước
Có lẽ, giây phút người mẹ đặt tay lên vai con và nói “con cứ đi đi” chính là khoảnh khắc vừa ấm áp, vừa xé lòng nhất. Bởi phía sau lời dặn tưởng chừng đơn giản ấy là cả một hành trình của niềm tin, nỗi lo và sự trưởng thành trong tình mẫu tử.
Hoá ra, đây là 'bí mật' khiến nhiều người càng về già càng phát tàiGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Giàu có không đến từ may mắn, mà đến từ cách sống. Người có đức cao phúc dày, càng đi qua năm tháng, phúc khí càng dày thêm.
Lời dạy cổ nhân đừng xem nhẹ: Có tiền không đặt chân đến 3 nơi, hết tiền chớ nên gần gũi 2 hạng ngườiGia đình - 19 giờ trước
GĐXH - Cổ nhân có câu “Có tiền không đặt chân đến ba nơi, hết tiền chớ nên gần gũi hai hạng người”.
Về già mới nhận ra, những người hạnh phúc nhất thường là 3 kiểu người này, kiểu thứ nhất rất hiếm gặp!Gia đình - 22 giờ trước
GĐXH - Khi đã lớn tuổi, người ta mới phát hiện ra rằng, những người hạnh phúc nhất thường có ba đặc điểm này khi về già.
Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng ngườiGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi di chúc được công bố, hai người con ruột tức giận bỏ đi. Còn tôi, nhìn lại quãng thời gian đã qua, chỉ thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theoGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo thất tình lại khiến cả thế giới xung quanh phải "lao đao" theo họ.
Bí mật nghỉ hưu hạnh phúc: Cụ ông làm đúng 3 điều khiến con cái tranh nhau phụng dưỡngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và được các con trai vô cùng hiếu thảo, thậm chí còn "tranh nhau" đón về chăm sóc.
Tưởng nói chơi cho vui, ai ngờ 'toang' thật: 5 câu khiến bạn mất điểm thảm hại trong mắt người khác!Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Một câu vô tâm cũng đủ khiến bạn “mất điểm” không phanh trong mắt người khác. Nói khéo hay toang, là ở miệng bạn!
Sau tuổi 50, dù có tiền hay không bạn cũng nên giúp con cái mình hai điều quan trọng này: Đây chính là sự khôn ngoan và tầm nhìn đích thựcGia đình
GĐXH - Nói thẳng ra, đó là cách vừa vun đắp cho cuộc đời của con, vừa làm trọn vẹn tuổi già của chính mình. Đây mới là người lớn tuổi có tầm nhìn nhất.