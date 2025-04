Vụ kẹo rau củ Kera: Xử phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt

Bộ Công thương yêu cầu khẩn trương khắc phục các khiếm khuyết bất thường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 1 GĐXH - Lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng tiếp theo là bảo đảm cung ứng điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng bằng nhiều giải pháp.

Chiều 4/4, tại họp báo thường kỳ Quý I/2025 của Bộ Công Thương, bà Nguyễn Quỳnh Anh - Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera.

Cụ thể, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng với hành vi phạm không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cũng xử phạt hành chính với bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên 25 triệu đồng. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra, trong quyết định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã cung cấp thông tin không chính xác cho người tiêu dùng theo quy định; không thông báo trước cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt công ty này 80 triệu đồng và buộc cải chính thông tin không chính xác.

Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, trong quá trình làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên đều đã nhận thức rõ và chủ động thừa nhận thiếu sót trong việc tìm hiểu, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là quy định liên quan đến việc người có ảnh hưởng cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Cận cảnh sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trước đó, liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera, Sở An toàn thực phẩm TP HCM đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt do sai phạm trong ghi nhãn và công bố sản phẩm; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành hai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Thái Hằng và ông Phạm Quang Linh do có sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Nhằm khuyến cáo đối với hoạt động cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông qua người có ảnh hưởng, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh tài trợ để sử dụng hình ảnh, lời khuyên, khuyến nghị của người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định trách nhiệm của từng chủ thể.

