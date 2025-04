Nhiều loại mỳ chính của Công ty TNHH Liên Sen buộc tạm dừng lưu thông

Chất tạo ngọt Sorbitol phát hiện trong kẹo rau củ Kera được ứng dụng nhiều trong ngành công nghiệp, thực phẩm, y học như thế nào? GĐXH - Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), Sorbitol là một hợp chất hữu cơ thuộc loại rượu đường có công thức hóa học C6H14O6. Sorbitol có dạng lỏng màu trắng, không mùi, với vị ngọt và tan hoàn toàn trong nước, rượu.

Đề nghị tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa do Công ty TNHH Liên Sen (19 Đường 44, Khu phố 1, Tổ 6, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu, kể từ ngày 28/3/2025, bao gồm:

Phụ gia thực phẩm: Monosodium L - Glutamate; Số lô D2502060-13X; ngày sản xuất: 26/02/2025, hạn sử dụng: 25/2/2028; số lượng: 839 bao (25kg/bao) của:

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa: Wuxi mifun internation. Địa chỉ: No 2 Fengwei road, Xishan District, Wuxi City Jiangsu Province China;

Sản xuất bởi: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, China.

Cận cảnh phụ gia thực phẩm Monosodium L – Glutamate Bột ngọt (Mì Chính) Han'ei Suru của Công ty TNHH Liên Sen buộc tạm dừng lưu thông do vi phạm quy định về ghi nhãn.

Phụ gia thực phẩm: Monosodium L – Glutamate Bột ngọt (Mì Chính) Han'ei Suru; NSX: 26/02/2025, NĐG: 27/03/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 17 túi (1kg/túi).

Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. CN.

Phụ gia thực phẩmMonosodium L – Glutamate Bột ngọt (Mì Chính) Han'ei Suru; NSX: 26/02/2025, NĐG: 27/03/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 13 túi (300g/túi).

Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. China. Xuất xứ: Trung Quốc.

Phụ gia thực phẩm: Monosodium L – Glutamate Bột ngọt (Mì Chính) Kjmoto; NSX: 26/02/2025, NĐG: 27/03/2025, HSD: 25/2/2027; số lượng 10 túi (350g/túi).

Cơ sở đóng gói: 17 Phạm Đức Sơn, Phường 16, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

Tên nhà sản xuất: Hulunbeier NorthEast Fufeng Boitechnologies Co.LTD. Địa chỉ: Kaichuang Street, Zhalantun, Lingdong Industrial Development Area, Hulunbeier City, Linner Mongolia, P.R. CN.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, lý do tạm dừng lưu thông các lô sản phẩm nêu trên là do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Công ty TNHH Liên Sen có trách nhiệm liên hệ với người sản xuất để thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 10 ngày.

Cục An toàn thực phẩm khẳng định, hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Thông tin mới nhất vụ sản phẩm kẹo rau củ Kera có Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị tố quảng cáo sai sự thật GĐXH - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.