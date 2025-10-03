Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, dưới đây là những ngày và khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm cho từng gia đình theo tuổi của trạch chủ, bạn có thể tham khảo nếu không thực hiện được chính ngày.
Cúng Rằm tháng 8 âm lịch 2025 sớm theo tuổi của trạch chủ
Theo quan niệm xưa, việc cúng ngày Rằm có thể thực hiện trước một vài ngày nếu điều kiện không cho phép gia chủ thực hiện được đúng ngày. Vào Rằm tháng 8 âm lịch 2025 cũng là Tết Trung thu. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, dù cúng Rằm sớm cũng lưu ý không nên cúng quá sớm.
Trong trường hợp không thể cúng đúng ngày, mọi người có thể chọn một ngày gần với rằm nhất có thể. Điều quan trọng là cần thực hiện theo đúng nghi thức, giữ được lòng thành kính và thái độ trang nghiêm.
Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 12 âm lịch
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 12/8 âm là ngày Ất Tỵ, tháng Ất Dậu kị tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi) và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999). Ngày này hợp với người tuổi Dậu (nhưng Kỷ Dậu 1969 lại kị), hợp tuổi Mão (nhưng Kỷ Mão 1999 lại kị), hợp tuổi Mùi (nhưng Kỷ Mùi 1979 lại kị), hợp các tuổi Ngọ, Tý, Thìn, Tuất, Sửu.
Trong ngày 12 âm lịch, mọi người có thể chọn khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 như sau:
+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)
+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)
+ Giờ Dậu ( 17 - 19 giờ)
Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 13 âm lịch
Ngày 13/8 âm lịch là ngày Bính Ngọ tháng Ất Dậu kị tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và người mang thiên can Canh (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000). Ngày này sẽ hợp với các tuổi như: người tuổi Dần riêng Canh Dần 1950 lại kị, hợp tuổi Thân riêng Canh Thân 1980 lại kị , hợp tuổi Tuất riêng Canh Tuất 1970 lại kị, hợp các tuổi Tị, Hợi, Sửu, Mùi.
Chọn khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 13 âm lịch có thể lựa:
+ Giờ Thìn (7 – 9 giờ)
+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ)
+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)
Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 14 âm lịch
Ngày 14/8 âm lịch 2025 là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Dậu kị tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi người mang thiên can Tân ( 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001). Ngày này sẽ hợp với những người tuổi Dần, Thân, Ngọ, Tị riêng Tân Tị 2001 và 1941 lại kị, hợp tuổi Hợi riêng Tân Hợi 1971 lại kị, hợp tuổi Mão riêng Tân Mão 1951 lại kị, hợp tuổi Dậu riêng Tân Dậu 1981 lại kị.
Theo chuyên gia phong thủy, lựa chọn khung giờ cúng Rằm tháng 8 sớm trong ngày này thì nên lựa chọn:
+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)
+ Giờ Tị (9 - 11 giờ)
+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)
Điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 8 âm lịch sớm
Chuyên gia phong thủy cho biết, khi cúng Rằm, mọi người cần lưu ý chuẩn bị lễ vật sạch sẽ, tươi ngon, bày biện gọn gàng, trang phục lịch sự, trang nghiêm. Thắp hương theo số nén lẻ như 1,3; chọn các khung giờ tốt như trên và giữ không gian yên tĩnh.
Sau khi cúng, mọi người cần để hương cháy hết rồi mới hóa vàng và dọn lễ. Điều cần lưu ý trong suốt quá trình cúng là giữ tâm thành kính và chân thành.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cách thiết kế cho phòng ngủ có diện tích nhỏ, đẹpỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Làm thế nào để thiết kế nội thất phòng ngủ diện tích nhỏ vừa đẹp mắt, thoáng đãng lại đảm bảo sự tiện nghi? Cùng khám phá những ý tưởng thiết kế qua bài viết dưới đây.
Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biếtỞ - 16 giờ trước
GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.
Cách vệ sinh nhà cửa sau bão lũ nhanh chóng, hiệu quảỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Bão lũ vừa đi qua không chỉ gây ra nhiều thiệt hại cho nhà cửa, nơi làm việc mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy, việc dọn dẹp lại nhà cửa sau bão lũ là điều mà bạn cần làm để khôi phục không gian sống sạch sẽ.
Nhà hướng Đông hợp tuổi nào, cách hóa giải nếu không hợp tuổiỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Nhà hướng Đông từ lâu đã được xem là lựa chọn lý tưởng khi xây nhà, bởi đây là hướng mặt trời mọc, nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Bên cạnh đó, trong phong thuỷ đây là hướng luôn mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Nằm nhà vì gặp chấn thương nghiêm trọng, siêu mẫu Minh Tú hé lộ không gian sống 'rộng mênh mông' cùng chồng TâyỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Căn hộ cao cấp sang trọng, ngập ánh sáng và được bài trí tinh tế khiến nhiều người chú ý.
Cách thiết kế và bố trí phòng thờ kết hợp với phòng khách chuẩn phong thủyỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Thiết kế phòng thờ kết hợp phòng khách đang là xu hướng trong những năm gần đây, đặc biệt đối với những ngôi nhà có diện tích hạn chế.
Máy sấy quần áo có mùi lạ mãi không hết, làm theo cách này là hết ngayỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Quần áo mặc hằng ngày có thể sẽ có những mùi lạ nếu máy sấy không được vệ sinh thường xuyên. Để đánh bay các mùi đó, bạn hãy tham khảo mẹo vặt có trong bài viết sau.
Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhàỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa Tigon đẹp, mong manh, nhiều màu sắc rất dễ thương, nhưng tại sao không được đem vào nhà cắm chơi trực tiếp?
Cây thiết mộc lan ra hoa báo hiệu điềm gì? Cách chăm ra hoa sớm và 2 mệnh rất hợp trồng thiết mộc lanỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Thiết mộc lan là cây cảnh rất được yêu thích nhờ vẻ đẹp tươi mát, dáng cây đẹp, lá cây thuôn dài, xanh mướt bắt mắt, làm đẹp không gian nhà cửa. Thông thường sẽ mất khoảng một vài năm kể từ khi trồng, nếu được chăm sóc tốt thì cây sẽ nở hoa.
Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.