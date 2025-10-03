Ngày giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 - cúng Tết Trung Thu sớm theo tuổi mang lại nhiều may mắn, tài lộc bạn nên biết

Cách xông nhà cửa sau ngập lụt để đẩy khí xấu đón khí tốt vào nhà, ai cũng nên biết GĐXH – Sau mỗi đợt mưa lũ, không chỉ nỗi lo bùn đất, ẩm mốc, mùi hôi… mà nhiều gia đình còn băn khoăn về việc làm thế nào để “tẩy uế”, xua đi khí xấu, đón nguồn năng lượng tươi mới vào không gian sống. Đây là những cách vệ sinh và thanh tẩy nhà cửa sau ngập lụt hiệu quả, vừa hợp phong thủy, ai cũng nên biết.

Cúng Rằm tháng 8 âm lịch 2025 sớm theo tuổi của trạch chủ

Theo quan niệm xưa, việc cúng ngày Rằm có thể thực hiện trước một vài ngày nếu điều kiện không cho phép gia chủ thực hiện được đúng ngày. Vào Rằm tháng 8 âm lịch 2025 cũng là Tết Trung thu. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, dù cúng Rằm sớm cũng lưu ý không nên cúng quá sớm.

Trong trường hợp không thể cúng đúng ngày, mọi người có thể chọn một ngày gần với rằm nhất có thể. Điều quan trọng là cần thực hiện theo đúng nghi thức, giữ được lòng thành kính và thái độ trang nghiêm.

Rằm tháng 8 âm lịch 2025 cũng là Tết Trung thu.

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 12 âm lịch

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 12/8 âm là ngày Ất Tỵ, tháng Ất Dậu kị tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi) và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1979, 1989, 1999). Ngày này hợp với người tuổi Dậu (nhưng Kỷ Dậu 1969 lại kị), hợp tuổi Mão (nhưng Kỷ Mão 1999 lại kị), hợp tuổi Mùi (nhưng Kỷ Mùi 1979 lại kị), hợp các tuổi Ngọ, Tý, Thìn, Tuất, Sửu.

Trong ngày 12 âm lịch, mọi người có thể chọn khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 như sau:

+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)

+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)

+ Giờ Dậu ( 17 - 19 giờ)

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 13 âm lịch

Ngày 13/8 âm lịch là ngày Bính Ngọ tháng Ất Dậu kị tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu và người mang thiên can Canh (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000). Ngày này sẽ hợp với các tuổi như: người tuổi Dần riêng Canh Dần 1950 lại kị, hợp tuổi Thân riêng Canh Thân 1980 lại kị , hợp tuổi Tuất riêng Canh Tuất 1970 lại kị, hợp các tuổi Tị, Hợi, Sửu, Mùi.

Chọn khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 13 âm lịch có thể lựa:

+ Giờ Thìn (7 – 9 giờ)

+ Giờ Tỵ (9 - 11 giờ)

+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng 8 vào ngày 14 âm lịch

Ngày 14/8 âm lịch 2025 là ngày Đinh Mùi, tháng Ất Dậu kị tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi người mang thiên can Tân ( 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001). Ngày này sẽ hợp với những người tuổi Dần, Thân, Ngọ, Tị riêng Tân Tị 2001 và 1941 lại kị, hợp tuổi Hợi riêng Tân Hợi 1971 lại kị, hợp tuổi Mão riêng Tân Mão 1951 lại kị, hợp tuổi Dậu riêng Tân Dậu 1981 lại kị.

Theo chuyên gia phong thủy, lựa chọn khung giờ cúng Rằm tháng 8 sớm trong ngày này thì nên lựa chọn:

+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)

+ Giờ Tị (9 - 11 giờ)

+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)

Điều cần lưu ý khi cúng Rằm tháng 8 âm lịch sớm

Chuyên gia phong thủy cho biết, khi cúng Rằm, mọi người cần lưu ý chuẩn bị lễ vật sạch sẽ, tươi ngon, bày biện gọn gàng, trang phục lịch sự, trang nghiêm. Thắp hương theo số nén lẻ như 1,3; chọn các khung giờ tốt như trên và giữ không gian yên tĩnh.

Sau khi cúng, mọi người cần để hương cháy hết rồi mới hóa vàng và dọn lễ. Điều cần lưu ý trong suốt quá trình cúng là giữ tâm thành kính và chân thành.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.