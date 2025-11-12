Cây cảnh phong thủy nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà: Vừa đẹp, vừa dùng uống trà tốt cho sức khỏe
GĐXH – Đây là cây cảnh phong thủy hội tụ đủ hương – sắc – công năng, được giới nhà giàu ưa chuộng trồng trước cửa nhà. Hoa của cây còn được dùng uống trà vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.
Mộc hương - Cây cảnh phong thủy trồng trước nhà vừa thơm vừa tốt sức khỏe
Cây cảnh mộc hương những năm gần đây ngày càng được nhiều người yêu thích cây xanh lựa chọn. Theo chị Nhâm – chủ một vườn cây xanh chia sẻ, cây mộc hương trên thị trường hiện có hai loại là mộc hương ta và mộc hương xuất xứ từ Trung. Nhìn vẻ bề ngoài của chúng có nhiều khác biệt và giá cũng chênh lệch. Loại mộc hương ta có giá thành cao hơn, hoa của chúng cũng thơm hơn.
Đa phần mọi người thích trồng cây mộc hương ta vì giá trị cao, hương thơm nồng và bền. Càng những cây mộc hương để lâu năm, đã thoát thân lại càng có giá trị. Cây cảnh mộc hương cũng có nhiều loại là mộc hương trắng, mộc hương vàng và mộc hương cam cho mọi người lựa chọn.
Mộc hương là cây dễ trồng, vào khoảng tháng 10 hàng năm cây ra hoa rực rỡ, tỏa hương thơm. Hương thơm của hoa mộc hương nhẹ và vẫn được dùng làm trà, làm bánh…
Trong phong thủy, mộc hương cũng có ý nghĩa rất tốt. Người xưa vẫn có câu "Mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa". Cây cảnh này tượng trưng cho phú quý, thăng tiến và vượng khí. Trồng cây trước nhà giúp thu hút tài lộc, hóa giải khí xấu, mang lại may mắn và bình an cho gia chủ. Theo phong thủy nên trồng 2 cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào.
Những chậu bonsai mộc hương lâu năm với dáng cổ kính, tán lá tròn đều thường được giới nhà giàu chọn đặt ở sảnh, phòng khách, vừa trang nhã và có thẩm mỹ.
Cách ướp trà tốt cho sức khỏe từ hoa mộc hương
Hoa mộc hương sau khi thu hái, mọi người có thể dùng tươi hoặc sấy khô để làm trà, ngâm mật ong hoặc làm bánh. Trên thị trường, hoa mộc hương khô còn được bán với giá vài triệu đồng/kg. Trà hoa mộc hương mang vị ngọt nhẹ, mùi thơm thanh nên khi dùng sẽ giúp cho tinh thần được thoải mái, hỗ trợ tiêu hóa.
Để dùng hoa mộc hương pha trà rất đơn giản. Mọi người chỉ cần dùng 3–5g hoa mộc hương khô cho vào ấm và thêm nước sôi, hãm trong 3–5 phút rồi thưởng thức. Vị trà có hoa mộc hương cũng rất đặc biệt, thơm hơn. Mọi người cũng có thể cho thêm kỷ tử và táo đỏ khô để tăng vị ngọt tự nhiên. Khi nước trà vơi, có thể cho thêm 1 – 2 lần nước nữa để tận dụng hết hương thơm và dưỡng chất của các nguyên liệu.
Hoa mộc ngâm mật ong nguyên chất còn có tác dụng trị ho tốt. Sau 1–2 tuần ngâm, hoa mộc mật ong được dùng như một loại siro tự nhiên giúp giảm ho, tăng sức đề kháng.
Những lưu ý để trồng mộc hương ra hoa nhiều và tốt về phong thủy
Theo chia sẻ của chị Nhâm, mộc hương là cây ưa sáng, thích khí hậu ấm áp và thoáng gió. Khi trồng, cần lưu ý chọn vị trí nhiều nắng như trước cửa nhà, sân vườn hoặc trồng ban công thì chọn hướng Nam. Mộc hương trồng ở nơi thiếu sáng, cây sẽ phát triển yếu hơn, hoa ra ít hơn. Nếu trồng trong chậu, nên đặt ở vị trí đón nắng, không che khuất ánh sáng của không gian sống.
Trong quá trình trồng cần thường xuyên tỉa những cành lá yếu cho cây phát triển khỏe, nở hoa đều quanh năm.
Mộc hương là cây cao nên khi trồng trước nhà cũng cần lưu ý là trồng bên trái nhà (phía Thanh Long) để sinh vượng khí. Còn trồng cây ở trong chậu thấp, mọi người có thể đặt ở hai bên cổng để tạo thế cân đối, đón tài lộc vào nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
