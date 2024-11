Vừa ngủ dậy nam sinh suýt mất tinh hoàn, cảnh báo nguy cơ nam giới dễ gặp khi vào mùa lạnh

Chủ quan với âm đạo có khí hư và một biểu hiện sau khi quan hệ, nữ bệnh nhân ở Hà Nội bất ngờ biết bị bệnh nguy hiểm GĐXH - Thấy âm đạo có khí hư và thỉnh thoảng ra máu bất thường, nhất là sau khi quan hệ tình dục, nhưng chủ quan suốt một thời gian dài, bệnh nhân T.T.H đã bất ngờ khi nhận kết quả của bác sĩ.

Cấp cứu vì bị xoắn tinh hoàn

Khi vừa ngủ dậy, T.T.T, 15 tuổi, đột ngột xuất hiện cơn đau dữ dội ở vùng bẹn bên trái và bìu. Cơn đau đột ngột diễn biến liên tục, dữ dội khiến em không thể ăn uống, đi học. Khi tìm hiểu thông tin trên mạng, thấy dấu hiệu đau của gặp phải có thể nguy hiểm nên em đã nhanh chóng vào Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám.

Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ thấy tinh hoàn trái của bệnh nhân treo cao, xoay trục, ấn vào đau chói, trên siêu âm có hình ảnh xoắn tinh hoàn. Ngay sau đó, bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu để bảo toàn tối đa chức năng tinh hoàn. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ nhận thấy thừng tinh xoắn 3 vòng, tinh hoàn tím.

Ảnh minh họa

Theo ThS.BS Trịnh Kiên Cường, khoa Nam học (BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội), xoắn tinh hoàn là hiện tượng thừng tinh bị xoắn quanh trục của nó, làm tắc nghẽn mạch máu nuôi tinh hoàn, dẫn đến phù nề, xung huyết. Nếu không được cấp cứu, chẩn đoán cũng như xử lý kịp thời thì người bệnh có thể phải đối diện với nguy cơ hoại tử tinh hoàn hoặc biến chứng teo tinh hoàn do thiếu máu nuôi dưỡng.

Ngoài ra, xoắn tinh hoàn còn khiến cho nam giới mất tự tin sau này khi quan hệ tình dục, giảm ham muốn, rối loạn cương dương…

Đề phòng xoắn tinh hoàn khi trời lạnh

Theo các chuyên gia nam khoa, xoắn tinh hoàn có thể gặp mọi lứa tuổi ở nam giới. Tuy nhiên, nhiều trường hợp ở tuổi dậy thì gặp hơn. Xoắn tinh hoàn ở lứa tuổi thanh niên có thể chỉ gây đau nhưng không nhiều khiến nhiều nam giới trẻ chủ quan, bỏ qua các dấu hiệu và thường đến viện quá trễ. Hệ quả của việc điều trị xoắn tinh hoàn muộn sẽ rất nặng nề.

Thời tiết trở lạnh dễ gặp phải tình trạng này. Bởi khi thời tiết lạnh, dẫn đến kích thích cơ bìu co thắt hoặc có các bất thường về cấu trúc của tinh hoàn. Một nghiên cứu kéo dài 10 năm, được công bố trên tạp chí nghiên cứu về tiết niệu The Journal of Urology cho thấy, tỷ lệ xoắn tinh hoàn tăng lên khi thời tiết giảm. Tỷ lệ xoắn tinh hoàn cao nhất là vào mùa xuân và mùa đông, lên đến 36,2%. Khi nhiệt độ và ẩm độ không khí càng giảm thì tỷ lệ xoắn tinh hoàn càng tăng. 81% số bệnh nhân khởi phát triệu chứng khi nhiệt độ không khí dưới 15 độ C.

Tinh hoàn có khả năng bảo tồn phục hồi trên 90% khi xử lý sớm trong vòng 6 giờ, 70% trước 10 giờ và sau 10 giờ chỉ còn 10% kể từ khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Sau 24 giờ, gần như tất cả tinh hoàn xoắn đều hoại tử.

Xoắn tinh hoàn thường xảy ra vào ban đêm hoặc rạng sáng với triệu chứng xuất hiện cơn đau đột ngột, dữ dội ở tinh hoàn, kèm theo đau bìu, sưng bìu, đỏ vùng da bìu tương ứng, đau vùng bụng dưới và nôn. Do đó, để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, BS Cường nhấn mạnh, khi xuất hiện đau tinh hoàn, đặc biệt khi có dấu hiệu đau vùng bìu, cần nghĩ ngay đến tình trạng xoắn tinh hoàn và nhanh chóng tới cơ sở y tế để được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời.