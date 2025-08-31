Chia sẻ video xấu độc, chưa được kiểm chứng, cụ ông 74 tuổi bị công an triệu tập
GĐXH - Tại cơ quan công an, cụ ông 74 tuổi cho biết, do thiếu hiểu biết, nhận thức còn hạn chế nên bản thân đã chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội...
Mới đây Công an xã Thần Khê (tỉnh Hưng Yên) phát hiện, xử lý một công dân trên địa bàn khi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ video có nội dung xấu, độc, thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.
Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Thần Khê phát hiện tài khoản Facebook "N.T.S" chia sẻ một video có nội dung chưa được kiểm chứng. Ngay sau khi phát hiện thông tin, lực lượng công an đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh danh tính chủ tài khoản Facebook trên.
Qua quá trình xác minh, Công an xã Thần Khê xác định chủ tài khoản trên là do ông N.T.S (SN 1951, trú tại thôn Minh Đức, xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên), đồng thời mời công dân đến trụ sở công an xã để làm việc.
Tại cơ quan công an, ông S. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết, do thiếu hiểu biết, nhận thức còn hạn chế nên bản thân đã chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội...
Trước đó, Công an xã Tây Tiền Hải (Hưng Yên) phát hiện tài khoản Facebook "BÙI NAM HỒNG THẾ"chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật liên quan đến việc Công an xã thu giữ một số diều sáo của công dân thả ở cánh đồng gần khu dân cư, lưới điện cao thế.
Ngay sau khi phát hiện thông tin, Công an xã Tây Tiền Hải tiến hành xác minh và xác định, chủ tài khoản Facebook trên là của anh B.V.T (SN 2005, trú tại thôn Bác Trạch 2, xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên).
Quá trình làm việc, chủ tài khoản nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và cho biết việc chia sẻ thông tin sai sự thật do thiếu hiểu biết và nhận thức còn hạn chế.
Căn cứ vào việc ông S., anh T vi phạm lần đầu, nhân thân tốt và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, lực lượng công an đã tiến hành giáo dục, nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và viết bản cam kết không tái phạm.
Thời gian tới, công an các địa phương tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng. Qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi lợi dụng không gian mạng để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây hoang mang trong nhân dân…
