Xe ga 125cc giá 45,5 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ chỉ như Lead được lòng chị em

Xe ga 125cc đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang SH Mode

Cách đây ít ngày, Yamaha Motor đã ra mắt New Yamaha Grand Filano Hybrid 2026 tại Thái Lan. Đây là mẫu xe tay ga thời trang cao cấp, nổi bật với màu sắc mới và lớp sơn hiệu ứng đặc biệt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của những người yêu thích phong cách sang trọng, hiện đại và tiện nghi.

Phiên bản GRAND FILANO HYBRID ABS gồm 4 màu: Xanh Iron Blue, Xanh – Đen Digital Lavender, Tím Brown Berry, Xanh Bluish Gray với giá đề xuất từ 69.200 baht (khoảng 48,5 triệu đồng).

Xe mang phong cách toàn diện, hiện đại, với hiệu suất vượt trội từ động cơ Blue Core Hybrid 125cc, tiết kiệm nhiên liệu và trọng lượng nhẹ chỉ 102 kg. Yên xe lớn mang lại cảm giác ngồi thoải mái, vận hành êm ái, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích dành cho thế hệ mới, thể hiện phong cách thông minh và đẳng cấp. New Yamaha Grand Filano Hybrid còn được bảo hành lên tới 5 năm hoặc 50.000 km, giúp người dùng an tâm hơn khi sử dụng.

Về thiết kế, xe giữ nguyên vẻ sang trọng với hệ thống đèn FULL LED trên toàn bộ xe, bao gồm đèn pha, đèn ban ngày (Daylight), đèn xi-nhan và đèn hậu, cho ánh sáng rõ ràng và bền bỉ. Màn hình đồng hồ kỹ thuật số Digital Meter LCD kết hợp màn hình màu TFT hiện đại, hiển thị đầy đủ thông tin và trạng thái hoạt động của hệ thống hybrid, giúp người lái dễ quan sát ở mọi góc nhìn. Phiên bản ABS còn được trang bị hệ thống phanh ABS, tự động điều chỉnh áp lực phanh bánh trước để giảm nguy cơ bó cứng bánh xe.

Về hiệu suất, New Yamaha Grand Filano Hybrid sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc với thiết kế tối ưu cho quá trình đốt cháy hoàn hảo, kết hợp xi-lanh DiASiL giúp tản nhiệt tốt và tăng độ bền. Hệ thống hybrid mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao, đạt tới 62,5 km/lít. Xe vận hành êm ái, ít rung và tiếng động cơ nhỏ. Hệ thống Smart Motor Generator hỗ trợ khởi động và tăng tốc nhanh, kết hợp với Stop & Start System giúp tự động tắt máy khi dừng để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, xe còn có One Push Start – khởi động chỉ với một nút bấm, nhanh chóng và không gây tiếng ồn. Phiên bản Standard được trang bị hệ thống phanh UBS giúp phân bổ lực phanh tự động, rút ngắn quãng đường phanh, tăng độ an toàn.

Xe cũng nổi bật với hàng loạt tiện ích hiện đại. Phiên bản ABS trang bị Smart Key System – chìa khóa thông minh điều khiển từ xa, cho phép mở khóa khởi động, tắt máy, mở khóa tay lái, yên và nắp bình xăng. Khoang chứa đồ dưới yên dung tích lớn 27 lít, có đèn LED và đủ chỗ cho 2 mũ bảo hiểm. Hệ thống Smart & Easy Refuel giúp đổ xăng dễ dàng mà không cần xuống xe, chỉ cần nhấn nút mở nắp bình. Bên cạnh đó, ứng dụng Y-Connect tích hợp trên xe giúp theo dõi thông tin và tình trạng xe như một trợ lý thông minh, đảm bảo xe luôn sẵn sàng vận hành.

Cả hai phiên bản đều được bảo hành toàn xe 5 năm hoặc 50.000 km, mang đến sự yên tâm tuyệt đối về chất lượng.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid 2026

Theo ghi nhận, Yamaha Grand Filano Hybrid mới đã có mặt tại đại lý và được bán ra với hai phiên bản, cụ thể như sau:

Phiên bản STANDARD gồm 4 màu: Xanh Matcha Latte, Đen Obsidian Black, Xanh Dark Blue, Xám Solid Gray với giá đề xuất từ 64.700 baht (khoảng 45,5 triệu đồng).

Phiên bản GRAND FILANO HYBRID ABS gồm 4 màu: Xanh Iron Blue, Xanh – Đen Digital Lavender, Tím Brown Berry, Xanh Bluish Gray với giá đề xuất từ 69.200 baht (khoảng 48,5 triệu đồng).

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.