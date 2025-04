Xe gầm cao SUV hạng B giảm sốc, có loại giá ngang SUV hạng A: Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce rẻ không tưởng

Xe gầm cao SUV giảm sốc hàng trăm triệu đồng, Hyundai Santa Fe, Honda CR-V rẻ không tưởng GĐXH - Xe gầm cao SUV đang đồng loạt giảm sâu tới cả trăm triệu đồng, chủ yếu là xe sản xuất năm cũ, thậm chí có mẫu cũ 2 năm.

Chính sách giảm giá, ưu đãi từ nhiều hãng được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường khởi sắc.

Xe gầm cao SUV hạng B Hyundai Creta

Cả Hyundai Creta sản xuất năm 2024 và năm 2025 đều được giảm giá. Ảnh: Đại lý Hyundai





Một số đại lý đang tiến hành giảm giá đối với mẫu Hyundai Creta. Đáng chú ý, chương trình này không chỉ áp dụng đối với hàng tồn từ năm 2024 mà còn cả với những xe sản xuất năm 2025.

Cụ thể, xe sản xuất năm 2024 được giảm 30-50 triệu đồng tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản Đặc biệt được giảm nhiều nhất, ở mức 50 triệu đồng, đưa giá xe từ 650 triệu nay chỉ còn 600 triệu. Phiên bản Cao cấp được giảm 40 triệu, đưa giá xe từ 699 triệu xuống còn 659 triệu đồng. Phiên bản Tiêu chuẩn được giảm 30 triệu đồng, giá xe giảm từ 599 triệu còn 569 triệu.

Trong khi đó, xe sản xuất năm 2025 cũng được giảm giá, nhưng ở mức thấp hơn. Cụ thể, phiên bản Đặc biệt được giảm 30 triệu đồng, phiên bản Cao cấp được giảm 20 triệu đồng và phiên bản Tiêu chuẩn được giảm 10 triệu đồng.

Đánh giá xe gầm cao SUV hạng B Hyundai Creta

Như vậy, giá thực tế của Hyundai Creta tại đại lý nay đã xuống ngang niêm yết SUV/CUV cỡ A bên dưới như Kia Sonet với niêm yết từ 539 triệu - 624 triệu đồng và đang được ưu đãi chính hãng 1 năm bảo hiểm vật chất cùng ưu đãi giá thêm 5 triệu đồng (tùy theo phiên bản).

Xe gầm cao SUV hạng B Kia Seltos

Kia Seltos đang cần chút "động lực" để vượt lên "đồng hương" Hyundai Creta về doanh số. Ảnh: Đại lý Kia





So với đồng hương, ưu đãi dành cho Kia Seltos có phần "nhẹ nhàng". Tất cả các phiên bản của mẫu xe Hàn Quốc này được ưu đãi 20 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn 579 - 744 triệu đồng.

Đánh giá xe gầm cao SUV hạng B Kia Seltos

Kết thúc quý 1/2025, Kia Seltos bán được tổng cộng 1.317 xe, nhiều hơn Hyundai Creta với 1.210 chiếc. Tuy nhiên, cách biệt không lớn, do đó Creta có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Cả năm 2024, nếu Creta bán được 8.640 xe thì Seltos chỉ tiêu thụ được 6.829 xe.

Xe gầm cao SUV hạng B Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce đang được khuyến mãi chính hãng, trừ bản tiêu chuẩn. Ảnh: Đại lý Mitsubishi





Là mẫu xe bán chạy, ít khi Mitsubishi Xforce được giảm giá trực tiếp. Những tháng gần đây, Mitsubishi chủ yếu đưa ra chính sách tặng phiếu nhiên liệu.

Mitsubishi Xforce một lần nữa được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng cho bản tiêu chuẩn GLX. Phiên bản này vẫn giữ mức niêm yết 599 triệu đồng, cũng như không có khuyến mại khác.

Trong khi đó, Exceed, Premium, Ultimate (1 tông màu và 2 tông màu) được giảm từ 32-35,5 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 608 - 674,5 triệu đồng.

Xe gầm cao SUV hạng B Toyota Yaris Cross

Khởi điểm của Yaris Cross nay xuống ngang bản cao của Kia Sonet nằm ở nhóm xe cỡ A. Ảnh: Đại lý Toyota





Tương tự các tháng trước, Toyota Yaris Cross tiếp tục được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho cả 2 phiên bản xăng và hybrid. Ưu đãi này quy đổi thành mức giảm tiền mặt 33-38 triệu đồng, giúp giá bán thực tế của xe hạ xuống 617 triệu và 727 triệu đồng.

Nếu Mitsubishi Xforce là mẫu SUV cỡ B sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2024 thì sang quý 1-2025, danh hiệu này tạm thuộc về Toyota Yaris Cross. Kết thúc quý I, Toyota Yaris Cross bán được 2.117 xe, trong khi Mitsubishi Xforce theo sau với kết quả 1.933 xe. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này có thể do Toyota duy trì khá đều đặn ưu đãi cho Yaris Cross trong khi Mitsubishi bỏ ngỏ và hầu như chỉ tặng quà.

Xe gầm cao SUV hạng B Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek ở một số đại lý sẽ được ưu đãi lớn hơn so với chương trình hãng đưa ra. Ảnh: Đại lý Subaru





Subaru Crosstrek là trường hợp khá đặc biệt. Bởi mẫu xe này vốn được định giá cao vượt hẳn trong phân khúc. Subaru Crosstrek ra mắt lần đầu tại Vietnam Motor Show (VMS) 2024 với 2 phiên bản, giá từ 1,098 tỷ đến 1,268 tỷ đồng.

Ngay cả việc giảm giá cũng khá đặc biệt, bởi có thể xem như... tăng giá. Khi ra mắt VMS, hãng đưa ra mức giá ưu đãi cho 2 phiên bản tương ứng là 999 triệu và 1,169 tỷ đồng, chỉ áp dụng cho 99 xe đầu tiên.

Những tháng sau đó, Subaru đã điều chỉnh mức ưu đãi. Và đến tháng 4, cả 2 phiên bản của Crosstrek chỉ được giảm 69 triệu đồng. Phiên bản Crosstrek 2.0 i-S EyeSight e-BOXER Hybrid nay còn 1,199 tỷ đồng, tăng 20 triệu so với tháng trước. Trong khi đó, Crosstrek bản 2.0 i-S EyeSight còn 1,029 tỷ đồng, tương tự các tháng trước.

Tuy nhiên, một số đại lý vẫn duy trì chính sách ưu đãi cũ nhằm thu hút người mua. Tham khảo một đại lý ở Hà Nội và một đại lý khác ở TP.HCM, Crosstrek ở đây có giá thực tế 999 triệu - 1,129 tỷ đồng.