Xe Hyundai Accent vì sao giảm giá còn từ 377 triệu đồng, rẻ hơn Kia Morning, ăn đứt Toyota Vios

Giá xe Hyundai Accent mới nhất

Những chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2023 (số VIN 2023) vẫn còn không ít tại đại lý mặc dù hiện tại đã là cuối tháng 2/2024. Chính vì thế, các chương trình giảm giá hấp dẫn đang được các đại lý tích cực tung ra nhằm giải phóng những chiếc xe còn tồn này.

Theo khảo sát tại đại lý Hyundai ở tỉnh Hòa Bình, phiên bản Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn số VIN 2023 hiện tại đang được giảm giá 49 triệu đồng so với mức niêm yết, chỉ còn 377 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản 1.4 NT cũng được giảm giá 52 triệu đồng, về mức 420 triệu đồng. Phiên bản AT và AT Đặc biệt cũng được giảm tương ứng 39 triệu đồng và 40 triệu đồng, lần lượt chỉ còn 462 triệu đồng và 502 triệu đồng.

Trong khi đó, đại lý Hyundai tại khu vực Tp. HCM lại đang chạy chương trình tặng 100% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi đến 45 triệu đồng cho các khách hàng mua Accent sản xuất năm 2023. Đồng thời, khách hàng mu axe còn được các đại lý tặng kèm gói phụ kiện chính hãng.

Như vậy, so với các phiên bản cao cấp của Kia Morning – một mẫu xe thuộc phân khúc hạng A thì phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai Accent sản xuất năm 2023 thậm chí còn rẻ hơn. Trang bị cũng như thiết kế của Hyundai Accent có số VIN 2023 không khác biệt gì so với xe sản xuất năm 2024. Tuy nhiên, khi người dùng có nhu cầu bán lại xe thì xe VIN 2023 sẽ mất giá hơn so với VIN 2024.

Nhờ giá bán hấp dẫn, Hyundai Accent vẫn được rất nhiều khách hàng Việt ưa chuộng mặc dù đã lâu không được nâng cấp về thiết kế hay trang bị. Mẫu xe này thậm chí đánh bại cả Toyota Vios để chiếm lĩnh ngôi vị "vua doanh số" trong phân khúc sedan cỡ B với 17.452 xe bán được. Nếu tính tất cả các phân khúc, doanh số của Hyundai Accent cũng chỉ xếp sau Mitsubishi Xpander và đứng thứ 2 toàn thị trường Việt Nam. Sang tới tháng 1/2024, tuy doanh số đã giảm tới 48% so với tháng 12/2023 nhưng Accent với 916 xe bán được vẫn tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan cỡ B.

Giá lăn bánh Hyundai Accent Tiêu chuẩn tạm tính