Xe máy điện thương hiệu lớn đồng loạt giảm sốc, rẻ nhất chỉ 16,5 triệu đồng, cơ hội hiếm cho người mua

Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá 5 triệu

Theo thông tin từ Honda Việt Nam (HVN), khách hàng mua dòng xe máy điện Honda ICON e: sẽ được nhận lì xì tiền mặt trực tiếp trị giá 5.000.000 đồng/xe. Đây là mức hỗ trợ đáng kể cho mẫu xe lần đầu tiên được Honda xuất xưởng tại Việt Nam vào tháng 4/2025. ICON e: được định hướng là xe điện phổ thông, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên và người dùng đô thị.

Khoản lì xì 5 triệu đồng giúp giảm giá trị thực tế của xe xuống còn khoảng 21,9 triệu VNĐ, khiến ICON e: trở nên cực kỳ cạnh tranh về giá so với các đối thủ như VinFast Evo200 (khoảng 22 triệu VNĐ, chưa pin) hay Yadea Vigor (khoảng 16 triệu VNĐ, đã pin). Mức giá bán lẻ đề xuất của ICON e: từ 26.900.000 VNĐ (chưa bao gồm pin).

Đánh giá xe máy điện Honda ICON e:

Về thông số kỹ thuật, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được trang bị động cơ điện công suất 1.5 kW, cho tốc độ tối đa theo giới hạn là 49 km/h, đáp ứng điều kiện không cần bằng lái A1. Xe sử dụng pin Lithium-ion 30,6 Ah đạt chuẩn chống nước IP67 và có thể tháo rời để sạc. Pin cho tầm hoạt động khoảng 50-71 km cho một lần sạc đầy trong khoảng 7,5 đến 8 giờ.

Xe có kích thước tổng thể là 1.796 x 680 x 1.085 mm, trọng lượng nhẹ 89 kg, cùng cốp xe dung tích 26 lít và hệ thống phanh kết hợp CBS.

Xe máy điện Yadea Odora S2 giảm 2 triệu đồng

Theo thông tin từ website chính hãng, Yadea Odora S2 hiện được giảm giá từ 18,49 triệu đồng xuống còn 16,5 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT, ắc quy và bộ sạc, giúp người mua không phải phát sinh thêm chi phí ban đầu. Với tầm giá hơn 16 triệu đồng, Odora S2 trở thành một trong những mẫu xe điện cạnh tranh nhất thị trường phổ thông.

Đánh giá xe máy điện Yadea Odera S2

Yadea Odora S2 sở hữu phong cách mềm mại, tròn trịa mang hơi hướng châu Âu. Cụm đèn pha lục giác viền kim loại sáng bóng, gương chiếu hậu tròn cổ điển và toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng công nghệ LED giúp mẫu xe ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cụm đồng hồ LCD 5,91 inch hiển thị rõ ràng tốc độ, pin và quãng đường. Các phím chức năng trên tay lái được bố trí khoa học, dễ thao tác ngay cả với người mới làm quen xe điện.

Odora S2 có kích thước 1.775 x 669 x 1.120 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng 99 kg. Khoảng sáng gầm 160 mm giúp xe vượt vỉa, tránh chạm gầm – điều hiếm gặp ở các mẫu xe điện giá rẻ.

Xe máy điện Yadea Voltguard U giảm 7 triệu đồng

Giá niêm yết của Voltguard U là 45,99 triệu đồng nhưng đang giảm còn 38,99 triệu đồng – giảm khoảng 7 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá cực kỳ cạnh tranh so với trang bị và hiệu suất.

Ở tầm giá dưới 40 triệu đồng, Voltguard U trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho học sinh – sinh viên, nhân viên văn phòng và người cần phương tiện di chuyển hàng ngày tiết kiệm, mạnh mẽ và hiện đại.

Đánh giá xe máy điện Yadea Voltguard U

Ấn tượng đầu tiên của Voltguard U nằm ở kiểu dáng thể thao thời thượng, đường nét sắc sảo và cảm giác hoàn thiện chắc chắn. Xe sử dụng bộ khung thép carbon Q235 có độ cứng cao giúp thân xe ổn định hơn khi di chuyển tốc độ cao hoặc chở nặng. Đây là điểm thể hiện rõ chất lượng gia công của thương hiệu xe điện top đầu thế giới.

Voltguard U sở hữu loạt công nghệ đáng giá như màn hình kỹ thuật số 8,4 inch hiển thị rõ nét; Kết nối smartphone qua ứng dụng Yadea APP; Định vị GPS; Cảnh báo chuyển động bất thường; Báo mất xe; Cập nhật phần mềm OTA; Smartkey chống trộm; Hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng USB và cốp dưới yên 20 lít.

Xe máy điện Yamaha NEO's giảm gần 15 triệu đồng

Yamaha Motor Việt Nam cũng góp phần "đốt nóng" cuộc đua bằng ưu đãi mạnh cho mẫu xe điện Yamaha NEO's.

Giá niêm yết của xe 49,09 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) và sau khi khuyến mãi sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng đưa giá thực tế chỉ còn 34,09 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhiều đại lý Yamaha Town còn có thêm khuyến mãi riêng, như giảm thêm 1 – 2 triệu đồng hoặc tặng phụ kiện như nón bảo hiểm, gói bảo dưỡng.

Với mức giá mới, Yamaha NEO's trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe điện mang thương hiệu Nhật Bản, thiết kế trẻ trung và tính năng hiện đại.

Đánh giá xe máy điện Yamaha NEO's

Yamaha NEO's hiện vẫn là chiếc xe máy điện duy nhất được Yamaha Motor Việt Nam phân phối chính hãng. Với thiết kế phong cách tương lai cùng sự nhỏ gọn, xe là sự lựa chọn được nhiều khách hàng ưu tiên cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Cụm đồng hồ của NEO's cũng có khả năng kết nối bluetooth với smartphone thông qua ứng dụng Y-Connect giúp người sử dụng có thể kiểm soát xe tối ưu hơn. Xe máy điện Yamaha này cũng được trang bị chìa khóa thông minh tiện ích với khả năng chống trộm tốt. Xe cũng có hốc chứa đồ đầu xe kèm cổng sạc tiện dụng để sạc smartphone, đồng hồ thông minh... khi cần.

Về sức mạnh, Yamaha NEO's được nhà sản xuất trang bị khối động cơ điện in-hub, cho công suất tối đa 2,3 kW. Xe được giới hạn tốc độ ở 50 km/h, và nhờ đó người điều khiển không cần phải có bằng lái xe mà chỉ cần đủ 16 tuổi trở lên. Xe có hai chế độ lái cho người sử dụng lựa chọn là Standard và Eco nhằm đáp ứng những trường hợp sử dụng khác nhau.

Pin lithium được tích hợp sẵn trong xe bán ra có điện áp 50,4V và dung lượng 19,2Ah, cho quãng đường vận hành lên đến 72 km/lần sạc. Ngoài ra, xe còn có khay pin phụ, khách hàng có thể mua thêm 1 pin để lắp nhằm đưa tổng quãng đường lên tới 144 km/lần sạc.

Xe sử dụng bộ vành đúc 13 inch với lốp không săm có kích thước trước, sau lần lượt là 110/70-13 M/C 48P và 130/70-13 M/C 63P. NEO's cũng sử dụng phanh đĩa trước kèm tang trống sau, đảm bảo an toàn khi vận hành. Cùng với đó là hệ thống giảm xóc trước ống lồng và giảm xóc sau lò xo cho sự ổn định hơn trong các điều kiện di chuyển.

Xe máy điện giảm giá mạnh mang tới cơ hội cho khách hàng có nhu cầu

Những chính sách mạnh tay này không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý cuối năm, mà còn góp phần mở rộng độ phủ của xe điện trên khắp thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng giờ đây có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết từ xe điện phổ thông giá rẻ cho học sinh, sinh viên, đến những dòng xe cao cấp phục vụ nhu cầu di chuyển xa.

Đây chính là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu phương tiện xanh với mức giá rẻ nhất trong năm, kèm nhiều lợi ích lâu dài về bảo hành, chi phí vận hành và sự an toàn.