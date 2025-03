Xoài Non tự mua nhà sau ly hôn Xemesis, phòng ngủ thì lộ ra nhiều bí mật

Đầu tiên, ngay lối vào nhà của Xoài Non là loạt kệ để giày lớn có đèn cảm ứng, với hàng chục đôi, mẫu mã khác nhau. Ngay sau đó là phòng khách, được thiết kế tông màu trắng - đen chủ đạo, do Xoài Non lựa chọn. “Ban đầu, khi mình mua thì căn nhà này đã có đầy đủ nội thất rồi, nhưng vì nghĩ sẽ ở đây lâu nên mình quyết định sẽ chỉnh sửa cho hợp ý mình. Thế nên, mình đã đem nội thất của căn nhà ban đầu đi gửi ở nhà bố mẹ và thay đổi hoàn toàn”, Xoài Non bật mí.