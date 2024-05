Xử phạt 2 cơ sở sản xuất đậu phụ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở TP Vinh

Thời gian qua, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Vinh đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở sản xuất đậu phụ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cụ thể, ngày 13/5, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm UBND TP Vinh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Vinh.

Qua đó, phát hiện 02 cơ sở sản xuất, chế biến đậu phụ tại số 31, đường Siêu Hải, phường Cửa Nam, TP Vinh và số 55, đường Yên Dũng Thượng, phường Hưng Dũng, TP Vinh vi phạm quy định về đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hai cơ sở sản xuất, chế biến đậu phụ này chuyên cung cấp cho địa bàn TP Vinh, do Nguyễn Thị H., (sinh năm 1995) và Đào Đức Th. (sinh năm 1996) làm chủ.

Nguyễn Thị H., chủ cơ sở sản xuất, chế biến đậu phụ tại số 31, đường Siêu Hải, phường Cửa Nam, TP Vinh, ký biên bản vi phạm hành chính.

Nơi chế biến đậu phụ của 2 cơ sở này gần sát nhà vệ sinh bốc mùi hôi. Dụng cụ sản xuất cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguyên liệu chế biến và thành phẩm để dưới nền đất ẩm thấp, ruồi muỗi, các chất phụ gia sử dụng chế biến không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Sau khi phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng đã yêu cầu 2 chủ cơ sở sản xuất, chế biến đậu phụ trên khắc phục ngay các vi phạm và tiến hành lập hồ sơ xử phạt theo quy định pháp luật.

Cán bộ Công an TP Vinh làm việc với Đào Đức Th., chủ cơ sở sản xuất, chế biến đậu phụ tại số 55, đường Yên Dũng Thượng, phường Hưng Dũng, TP Vinh.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Vinh sẽ tiếp tục hậu kiểm, nếu các cơ sở tái phạm, không khắc phục được, sẽ đình chỉ hoạt động.