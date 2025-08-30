Xúc động cha già gánh gần 80kg đặc sản, vượt hơn 600km đến thăm con cháu
Hình ảnh người cha 73 tuổi gánh gần 80kg đặc sản vượt quãng đường hơn 600km đến Quảng Đông thăm con cháu, đã gây 'bão' mạng xã hội.
Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc anh Tạ (ở Quảng Đông) đón cha tại ga tàu cao tốc đã gây “bão” trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem.
Trong video, người cha 73 tuổi gánh trên vai 2 bao tải lớn chứa đầy đặc sản quê nhà, vượt hơn 600km đến thăm con trai và cháu nhỏ.
Hôm 17/8, chia sẻ với 163.com , anh Tạ cho biết, cha anh là cựu chiến binh, sống ở Trương Gia Giới (Hồ Nam), trong khi gia đình anh định cư tại Quảng Đông.
“Vợ tôi vừa sinh con nên cha đến thăm cháu nội”, anh kể.
Ngày 12/8, người cha bắt đầu lên đường, mang theo gần 80kg nông sản gồm khoảng 100 quả trứng, thịt lợn và rau củ.
Trên đường ra khỏi ga, cha anh Tạ bị ngã nhưng may mắn không bị thương.
Anh Tạ xúc động kể, mỗi lần đến thăm con, cha anh đều mang theo những túi đồ nặng nề, dù sức khỏe của ông không còn tốt.
Đoạn video sau khi lan truyền đã nhận về vô số bình luận tích cực.
Nhiều người khen ngợi tấm lòng của người cha, chúc ông luôn khỏe mạnh. Hình ảnh giản dị ấy đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng, gợi nhắc họ về công lao cha mẹ.
Anh Tạ cho biết thêm, dịp tới Quảng Đông lần này, cha anh hiếm hoi có thời gian đi ngắm biển, thăm thú các nơi. Ông chỉ ở lại 3 ngày, dù con tha thiết muốn giữ lại.
“Cha mẹ tôi luôn sợ làm phiền con cháu”, anh Tạ xúc động.
“Chuyến tàu cao tốc xa hơn 600km nhưng hạnh phúc. Bởi ông biết, ở cuối ga, có con trai đang chờ”, một cư dân mạng bình luận.
Bóng lưng của con rể và mẹ vợ khiến dân mạng không thể dừng "gõ phím"Gia đình - 6 phút trước
Chỉ một tấm ảnh đã đủ làm rõ mối quan hệ giữa mẹ vợ - con rể khi con gái mang bầu.
Người cha vướng vòng lao lý vì con gái 21 tuổi bí mật cưới cụ ông 70Gia đình - 11 giờ trước
Cuối năm 1994, tại một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Giang Tây, một mâu thuẫn gia đình tưởng chừng đơn giản đã bất ngờ dẫn đến bi kịch kéo dài hàng thập kỷ.
Cả làng chê trách khi tôi đưa bố vào viện dưỡng lão nhưng ông lại nở nụ cườiGia đình - 12 giờ trước
GĐXH - Ai cũng nghĩ đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là bất hiếu. Thế nhưng, sau 3 năm chăm sóc bố, tôi hiểu rằng, đôi khi tình thương không nằm ở việc kề cận mỗi ngày, mà ở chỗ để cha mẹ có một tuổi già thật sự bình yên.
Cung hoàng đạo nữ làm dâu vừa duyên dáng vừa thông minh, được gia đình chồng nâng niu hết mựcGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Làm dâu vốn là thử thách không nhỏ với nhiều người phụ nữ. Nhưng có những cung hoàng đạo nữ lại may mắn được gia đình chồng yêu thương, cưng chiều hết mực.
Người cha tồi tệ chuyển hết tài sản cho chị gái để ‘trốn’ nghĩa vụ nuôi conGia đình - 1 ngày trước
Để không phải trả khoản tiền cấp dưỡng nuôi con cho vợ cũ, ông Giang làm giấy từ chối quyền thừa kế tài sản của cha mình, chuyển quyền này cho chị gái.
[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?Gia đình - 1 ngày trước
Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?
Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mêGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.
Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.
Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồngChuyện vợ chồng - 2 ngày trước
Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.
Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thườngGia đình - 2 ngày trước
Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.
Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mêGia đình
GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.