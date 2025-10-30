Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng
GĐXH - Cụ ông già yếu mất đi trong mưa lũ, nhà cụ bị ngập, người thân, xóm giềng phải đưa quan tài lên thuyền di chuyển đến điểm cao ráo chờ an táng.
Mới đây, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh người dân lội dưới dòng nước lũ đục ngầu di chuyển quan tài. Theo tìm hiểu, sự việc này diễn ra tại thôn Phú Kinh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
Phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Thanh Thoảng (SN 1968, trú thôn Phù Kinh) người đăng tải bức hình này. Ông Thoảng cho biết, ngày 28/10, cụ ông N.B. (98 tuổi, trú thôn Phú Kinh) do tuổi già, sức yếu qua đời. Đến chiều 28/10, khu vực nhà cụ B. bị ngập nên người thân cùng xóm làng dùng thuyền đưa quan tài người quá cố đến nhà thờ dòng họ có địa thế cao hơn để tổ chức tang lễ.
Hiện tại xã Nam Hải Lăng nước lũ có dấu hiệu rút chậm, khu vực nghĩa trang nước ngập sâu nên chưa thể mai táng cụ ông.
"Quan tài cụ được đưa đến nhà thờ họ để làm lễ, nghĩa trang địa phương đang bị ngập sâu nên gia đình tính phương án đưa người mất đến nghĩa trang ở xã Cồn Tiên, nơi cao ráo để an táng", ông Thoảng cho biết.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, vùng đồng bằng và khu vực phía Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lũ kéo dài khiến một số bị ngập lụt, chia cắt chủ yếu là khu vực phía Nam Quảng Trị.
Tại xã Nam Hải Lăng có 563 hộ bị ngập với mực nước trung bình khoảng 0,5m. Một số tuyến đường nước ngập sâu từ 1m đến 1,5m gây chia cắt, cô lập các cụm dân cư. Các địa phương cũng đã chủ động di dời các hộ dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã chủ động ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo các trường học tạm nghỉ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng công an, quân sự xã túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân.
