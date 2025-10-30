Mới nhất
Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng

Thứ năm, 07:19 30/10/2025 | Xã hội
GĐXH - Cụ ông già yếu mất đi trong mưa lũ, nhà cụ bị ngập, người thân, xóm giềng phải đưa quan tài lên thuyền di chuyển đến điểm cao ráo chờ an táng.

Mới đây, mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh người dân lội dưới dòng nước đục ngầu di chuyển quan tài. Theo tìm hiểu, sự việc này diễn ra tại thôn Phú Kinh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng - Ảnh 1.

Người dân di dời quan tài cụ ông mất trong mưa lũ.

Phóng viên liên hệ với ông Nguyễn Thanh Thoảng (SN 1968, trú thôn Phù Kinh) người đăng tải bức hình này. Ông Thoảng cho biết, ngày 28/10, cụ ông N.B. (98 tuổi, trú thôn Phú Kinh) do tuổi già, sức yếu qua đời. Đến chiều 28/10, khu vực nhà cụ B. bị ngập nên người thân cùng xóm làng dùng thuyền đưa quan tài người quá cố đến nhà thờ dòng họ có địa thế cao hơn để tổ chức tang lễ.

Hiện tại xã Nam Hải Lăng nước có dấu hiệu rút chậm, khu vực nghĩa trang nước ngập sâu nên chưa thể mai táng cụ ông.

"Quan tài cụ được đưa đến nhà thờ họ để làm lễ, nghĩa trang địa phương đang bị ngập sâu nên gia đình tính phương án đưa người mất đến nghĩa trang ở xã Cồn Tiên, nơi cao ráo để an táng", ông Thoảng cho biết.

Xúc động hình ảnh người dân lội lũ di quan cụ ông chờ an táng - Ảnh 2.

Nhiều khu vực của xã Nam Hải Lăng vẫn còn ngập sâu trong nước lũ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh này có mưa vừa, vùng đồng bằng và khu vực phía Nam có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lũ kéo dài khiến một số bị ngập lụt, chia cắt chủ yếu là khu vực phía Nam Quảng Trị.

Tại xã Nam Hải Lăng có 563 hộ bị ngập với mực nước trung bình khoảng 0,5m. Một số tuyến đường nước ngập sâu từ 1m đến 1,5m gây chia cắt, cô lập các cụm dân cư. Các địa phương cũng đã chủ động di dời các hộ dân khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Dương Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Hải Lăng, cho biết địa phương đã chủ động ứng phó với mưa lũ, chỉ đạo các trường học tạm nghỉ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng công an, quân sự xã túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ người dân.

Rớt nước mắt cảnh kê cao quan tài người thân chờ lũ rútRớt nước mắt cảnh kê cao quan tài người thân chờ lũ rút

Nhiều gia đình đau lòng khi phải kê quan tài người thân lên cao để chờ nước lũ rút. Trong hai ngày qua, trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) có 3 người tử vong nhưng gia đình chưa thể tổ chức mai táng.

Hùng Trần
Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay cực cháy, truyền lửa "đam mê" cho người trẻ Việt

Rapper Đen và Number 1: Cú bắt tay cực cháy, truyền lửa "đam mê" cho người trẻ Việt

Xã hội - 14 phút trước

Khi tiếng bass trong nhạc Đen vang lên, từng câu rap như truyền lửa cho hàng triệu người nghe. Giờ đây, nguồn năng lượng ấy lại được cộng hưởng cùng Number 1, tạo nên một màn collab cực "cháy" – vừa bùng nổ cảm xúc, vừa tiếp năng lượng để khơi dậy đam mê bền bỉ cho thế hệ trẻ Việt.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, thời tiết miền Bắc thay đổi thế nào?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 30/10 không khí lạnh tràn xuống ảnh hưởng thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Mưa nhỏ rải rác khả năng xảy ra ở miền Bắc.

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.

Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Tin sáng 30/10: Miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường, cảnh báo nước lũ dâng cao ở miền Trung; Sửa quy chế thi học sinh giỏi quốc gia

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Từ hôm nay 30/10 đến 1/11, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, thông tư có hiệu lực từ 9/12 tới.

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Đời sống - 2 giờ trước

Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng Hường

Pháp luật - 3 giờ trước

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Đời sống - 3 giờ trước

Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.

Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Mưa lũ miền Trung làm 16 người chết và mất tích, hơn 127 nghìn ngôi nhà bị nhấn chìm

Xã hội - 12 giờ trước

Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi lên rất nhanh. Thiệt hại bước đầu rất nghiêm trọng, mưa lũ khiến 16 người chết và mất tích, gần 127.600 nhà bị ngập.

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng

Xã hội - 12 giờ trước

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Đời sống

GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ 8 người bị ngạt khí ở Đà Nẵng

Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ 8 người bị ngạt khí ở Đà Nẵng

Thời sự
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Thời sự
Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống

