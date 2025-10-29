Mưa rất lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Tin mưa lớn miền Trung

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia đêm qua và sáng nay, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, cục bộ mưa rất to.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa cực lớn như: Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 257,6mm, Trà Vân (TP Đà Nẵng) 289,8mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 370,4mm.

Dự báo từ sáng 29 đến đêm 30/10:

Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị: có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70–150mm, cục bộ trên 300mm.

Dự báo mưa cực lớn với cường độ >150mm/3 giờ, đặc biệt tập trung từ nay đến đêm 30/10.

Từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 29/10, khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa 20–40mm, có nơi trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 31/10, mưa lớn ở các khu vực nói trên giảm dần rõ rệt.

Toàn cảnh ngập lụt khu vực trung tâm TP Huế. Ảnh: IOC

Lũ khu vực Trung Bộ tiếp tục ở mức cao do mưa lớn

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, mưa đang có xu hướng giảm dần từ sau 30/10 thì lũ ở Trung Bộ, trọng tâm ở Nam Quảng Trị trở vào đến Đà Nẵng tiếp tục duy trì mức cao.

Các sông ở TP Huế, TP Đà Nẵng duy trì mức báo động 3 (BĐ3), có nơi trên BĐ3, đã đạt đỉnh và sẽ xuống dần trong thời gian tới. Tuy nhiên tình trạng ngập úng ở Huế, Đà Nẵng vẫn còn duy trì.

Theo đó, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang xuống chậm, lũ sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Mực nước lúc 2h ngày 29/10 trên sông Bồ (TP Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,46m, dưới báo động (BĐ3) 0,04m; trên sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long là 4,22m, trên BĐ3 0,72m.

Trên sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 10,12m, trên BĐ3 1,12m; trên sông Thu Bồn (TP Đà Nẵng) tại trạm Câu Lâu là 5,22m, trên BĐ3 1,22m; trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc là 5,35m, trên BĐ2 0,35m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức BĐ3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức BĐ3. Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên BĐ3 khoảng 1,1-1,2m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3.

Theo chuyên gia khí tượng, do tác động của mưa lớn kéo dài nhiều ngày, có thể còn kéo dài đến 30/10, phía Tây các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi tiếp tục nguy cơ cảnh báo lũ quét, trượt lở đất ở mức rất cao trong thời gian tới, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, tức cấp cao nhất trong mức độ rủi ro thiên tai do lũ quét, trượt lở đất.

