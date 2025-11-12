Mới nhất
Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Thứ tư, 11:15 12/11/2025 | Pháp luật
GĐXH - Nhóm người tự xưng là đoàn từ thiện đến xã Đan Điền (TP Huế) mời 15 phụ nữ nhận quà cứu trợ sau lũ, nhưng vội rút đi khi phát hiện có đàn ông đi cùng.

Sáng 12/11, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, Công an xã Đan Điền vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả danh đoàn từ thiện sau .

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 11/11, tại thôn Bao La, Đức Nhuận (xã Đan Điền) xuất hiện một nhóm người lạ đến nhà ông N.V.H. và bà N.T.T. tự xưng là đoàn từ thiện đến trao quà cho người dân bị ảnh hưởng ngập lũ. Nhóm này yêu cầu ông H. và bà T. thông báo cho 15 phụ nữ trong thôn tập trung đến nhà để nhận quà.

Xưng đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà, vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng - Ảnh 1.

Trước đó, một số hàng cứu trợ có nội dung quảng cáo cờ bạc được Công an xã Lộc An (TP Huế) phát hiện, cảnh báo. Ảnh: Công an xã Lộc An.

Tuy nhiên, khi thấy những người phụ nữ đến cùng với một số người đàn ông trong gia đình, nhóm người giả vờ sốt ruột vì chưa thấy hàng đến nên phải đi kiểm tra rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước thực trạng trên, Công an xã Đan Điền khuyến cáo, các hoạt động từ thiện hợp pháp đều được thông qua chính quyền địa phương để tổ chức trao quà đến từng hộ gia đình. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi không phù hợp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hoặc trực ban Công an xã để được xử lý kịp thời.

Trước đó, trên mạng xã hội Công an xã Lộc An (TP Huế) phát thông tin cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo cờ bạc và phân phát hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trên địa bàn.

Theo Công an xã Lộc An, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến như tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa…

Bên cạnh đó, còn có tình trạng đoàn cứu trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng, kém chất lượng, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, chủ nhân của fanpage "Hà và Việt Nam" bị bắt giữ

GĐXH – Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Đào Quang Hà, chủ nhân của fanpage “Hà và Việt Nam” về hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.


Hoàng Dũng
Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Truy bắt đối tượng trộm cắp 1,8 tỷ đồng sau gần 12 giờ gây án

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt đối tượng trộm cắp Nguyễn Hải thu hồi toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đồng là tang vật vụ án.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Hà Nội: Nam sinh bị lừa gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền 'phục vụ công tác điều tra'

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Tin lời của đối tượng giả danh cơ quan chức năng, một nam sinh viên đại học ở xã Sóc Sơn, TP Hà Nội đã bị lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng khi chuyển tiền để "phục vụ công tác điều tra".

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia pháp lý, việc quay, lưu giữ hay phát tán hình ảnh riêng tư của người khác khi chưa được sự đồng ý sẽ bị phạt nặng theo quy định của pháp luật.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục sẽ ra tòa ngày 19/11

Pháp luật - 21 giờ trước

Ngày 19/11 tới đây, TAND TPHCM sẽ đưa hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm ra xét xử về tội “Lừa dối khách hàng”.

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Nổ quan hệ rộng, “nữ quái” chuyên bốc mộ lừa đảo hơn 4,6 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhóm đối tượng lấy danh nghĩa đến thắp hương, chia buồn rồi lén lút sát phạt trong nhà gia chủ. Nhóm hoạt động chặt chẽ, chỉ cho người quen tham gia để tránh bị phát hiện.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người vì ghen tuông chỉ sau 3 giờ gây án

Pháp luật - 1 ngày trước

Chỉ sau 3 giờ gây án, nghi phạm đâm chết một người đàn ông vì ghen tuông ở Đồng Nai đã bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn.

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Cuộc trốn chạy truy nã bất thành của gã đàn ông buôn bán thuốc nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình vận chuyển 158kg thuốc nổ cùng 100 kíp nổ đem đi tiêu thụ, Nguyễn Văn Minh bị Công an phát hiện. Sau khi biết bản thân bị truy nã, đối tượng đã lẩn trốn và liên tục thay đổi công việc, chỗ ở nhằm xóa tung tích, dấu vết...

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhận thấy người dân trên địa bàn có dấu hiệu bị lừa đảo qua mạng, Công an xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân không làm theo.

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Vờ mua vàng, nữ 'đạo chích' trộm dây chuyền trị giá gần 50 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng nhân viên sơ hở, người phụ nữ quê Đồng Tháp lén lấy sợi dây chuyền vàng trị giá gần 50 triệu đồng rồi giấu vào túi áo khoác.

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Pháp luật
Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Đã tìm ra thủ phạm gây loạt vụ trộm gương chiếu hậu ô tô ở TPHCM

Pháp luật
Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Cuộc trốn chạy truy nã 10 năm của người đàn bà đất Cảng

Pháp luật
Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Người chia sẻ clip vụ người đàn ông ‘thân mật’ với nhiều phụ nữ ở Ninh Bình có bị xử lý?

Pháp luật

