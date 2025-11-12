Xưng là đoàn từ thiện mời 15 phụ nữ đến nhận quà nhưng vội rời đi khi thấy đàn ông đi cùng

Sáng 12/11, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, Công an xã Đan Điền vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số đối tượng giả danh đoàn từ thiện sau lũ.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 11/11, tại thôn Bao La, Đức Nhuận (xã Đan Điền) xuất hiện một nhóm người lạ đến nhà ông N.V.H. và bà N.T.T. tự xưng là đoàn từ thiện đến trao quà cho người dân bị ảnh hưởng ngập lũ. Nhóm này yêu cầu ông H. và bà T. thông báo cho 15 phụ nữ trong thôn tập trung đến nhà để nhận quà.

Trước đó, một số hàng cứu trợ có nội dung quảng cáo cờ bạc được Công an xã Lộc An (TP Huế) phát hiện, cảnh báo. Ảnh: Công an xã Lộc An.

Tuy nhiên, khi thấy những người phụ nữ đến cùng với một số người đàn ông trong gia đình, nhóm người giả vờ sốt ruột vì chưa thấy hàng đến nên phải đi kiểm tra rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trước thực trạng trên, Công an xã Đan Điền khuyến cáo, các hoạt động từ thiện hợp pháp đều được thông qua chính quyền địa phương để tổ chức trao quà đến từng hộ gia đình. Do đó, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng danh nghĩa từ thiện để thực hiện hành vi không phù hợp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho Cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở hoặc trực ban Công an xã để được xử lý kịp thời.



Trước đó, trên mạng xã hội Công an xã Lộc An (TP Huế) phát thông tin cảnh báo tình trạng lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo cờ bạc và phân phát hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng trên địa bàn.

Theo Công an xã Lộc An, qua công tác nắm tình hình và phản ánh của người dân trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cứu trợ lũ lụt để quảng cáo các trang web, ứng dụng cờ bạc trực tuyến như tài xỉu, cá độ bóng đá, xóc đĩa…

Bên cạnh đó, còn có tình trạng đoàn cứu trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men không rõ nguồn gốc hoặc hết hạn sử dụng, kém chất lượng, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

Chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện, chủ nhân của fanpage “Hà và Việt Nam” bị bắt giữ GĐXH – Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Đào Quang Hà, chủ nhân của fanpage “Hà và Việt Nam” về hành vi chiếm đoạt tiền kêu gọi từ thiện.



