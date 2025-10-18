Mới nhất
12 thực phẩm giàu calo giúp tăng cân tự nhiên – người gầy nên biết ngay

Thứ bảy, 07:10 18/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ăn gì để tăng cân mà vẫn khỏe mạnh? 12 món giàu năng lượng này có thể là “chìa khóa vàng” giúp bạn lấp đầy những khoảng trống dinh dưỡng hàng ngày.

Thực phẩm giàu calo giúp tăng cân tự nhiên và khỏe mạnh

Với nhiều người, việc tăng cân tự nhiên không hề dễ dàng, nhất là khi cơ thể quá gầy hoặc gặp vấn đề sức khỏe khiến hấp thu kém. Tuy nhiên, việc bổ sung đúng thực phẩm giàu calo lành mạnh có thể giúp bạn cải thiện cân nặng hiệu quả và duy trì vóc dáng cân đối.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tăng cân là một quá trình thay đổi không chỉ chế độ dinh dưỡng mà còn cần phải có chế độ sinh hoạt và vận động hợp lý. Có thể chia nhiều bữa ăn trong ngày, lựa chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng, chế biến phù hợp, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Không nên chú trọng quá vào 1 hay 2 nhóm thực phẩm nhất định.

Nếu bạn kết hợp thực phẩm giàu năng lượng, tập luyện hợp lý và duy trì nhịp sống lành mạnh, quá trình tăng cân sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dưới đây là gợi ý những thực phẩm giúp tăng cân nhanh và an toàn mà bạn nên bổ sung thường xuyên.

Chế độ ăn giúp tăng cânChế độ ăn giúp tăng cân

Cháu năm nay 19 tuổi, nặng 39kg, cao 1.54m. Hằng ngày, cháu ăn uống bình thường, ăn nhiều đồ ngọt, uống đủ nước… nhưng người vẫn gầy. Xin bác sĩ cho biết chế độ ăn như thế nào giúp tăng cân? Lê Hòa (Đồng Nai)

Bảo An
5 loại thực phẩm có thể giúp phòng ngừa ung thư dạ dày

5 loại thực phẩm có thể giúp phòng ngừa ung thư dạ dày

Sống khỏe - 1 giờ trước

Phòng ngừa ung thư dạ dày hiệu quả nằm ở lối sống và thói quen ăn uống. Dưới đây là 5 loại thực phẩm nên thường xuyên tiêu thụ để bảo vệ dạ dày và duy trì sức khỏe.

3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn tỏi

3 nhóm người tuyệt đối không nên ăn tỏi

Sống khỏe - 2 giờ trước

Tỏi giàu dinh dưỡng, hỗ trợ phòng bệnh, nhưng bác sĩ cảnh báo một số người ăn sai cách có thể gây hại sức khỏe, thậm chí làm nặng thêm bệnh nền.

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Sống khỏe - 11 giờ trước

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 2 vụ ngộ độc cá nóc khiến 17 người phải nhập viện, trong đó 1 người tử vong.

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

Sau tuổi 55, hãy làm 4 điều này vào bữa sáng: Cơ thể sẽ 'đáp lại' bằng kết quả bất ngờ

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 55, cơ thể - một cỗ máy tinh vi - cần được bảo dưỡng tỉ mỉ hơn. Và bữa sáng, "bữa ăn khởi động", đặc biệt quan trọng.

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh nhân 52 tuổi thoát khỏi ung thư đại tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Lo lắng vì đại tiện lẫn máu, người đàn ông đi khám thì phát hiện mắc u tuyến ống, loạn sản độ cao - tổn thương tiền ung thư đại tràng.

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

6 lợi ích sức khỏe của thịt lợn ít người biết

Sống khỏe - 15 giờ trước

Thịt lợn là một trong những loại thịt phổ biến nhất nhưng ít người chú ý tới giá trị dinh dưỡng của nó. Không chỉ là nguồn cung cấp protein dồi dào cho cơ bắp, thịt lợn còn chứa một lượng lớn vitamin, khoáng chất thiết yếu mà cơ thể cần để duy trì năng lượng và các chức năng quan trọng.

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Y tế - 16 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Người đàn ông thường xuyên mệt mỏi, yếu chân tay do mắc hội chứng hiếm gặp

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Đây là bệnh lý hiếm gặp, thường gây hạ kali máu kéo dài, dễ dẫn đến yếu cơ, rối loạn nhịp tim và biến chứng tim mạch nếu không được phát hiện kịp thời.

3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũ

3 nguyên tắc ăn uống phòng ngừa bệnh tiêu hóa sau mưa lũ

Sống khỏe - 18 giờ trước

Mùa mưa lũ đi qua thường để lại những hệ lụy nặng nề, không chỉ về tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó có các bệnh đường tiêu hóa.

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Nhắc đến thực phẩm "để qua đêm," phản ứng đầu tiên của nhiều người là "quá nhiều nitrit" hoặc "có thể gây ung thư". Đặc biệt, một số người coi nước uống và rau củ để qua đêm là "sát thủ sức khỏe," kiên quyết đổ bỏ dù chưa động đến.

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Thức uống khiến gan 'lao lực' mỗi ngày – bạn có đang vô tình đầu độc chính mình?

Bệnh thường gặp

GĐXH - Đằng sau mỗi ly rượu, cốc bia là sự quá tải của gan – cơ quan thải độc đang dần kiệt sức vì thói quen tưởng vô hại.

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bác sĩ cảnh báo: Thói quen ăn uống tưởng vô hại, ai ngờ mang cả 'đội quân ký sinh trùng' vào cơ thể

Bệnh thường gặp
Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Thức ăn để qua đêm có gây ung thư?: 4 loại thực phẩm này, thà đổ bỏ cũng đừng ăn

Sống khỏe
Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Những “món ăn quyền lực” giàu sắt: Ăn đều, da con hồng hào – mẹ yên tâm khỏi lo thiếu máu!

Bệnh thường gặp
Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Mỡ máu cao – căn bệnh thầm lặng khiến người cao tuổi dễ đột quỵ dù trông vẫn khỏe mạnh

Bệnh thường gặp

