12 thực phẩm giàu calo giúp tăng cân tự nhiên – người gầy nên biết ngay

Thực phẩm giàu calo giúp tăng cân tự nhiên và khỏe mạnh

Với nhiều người, việc tăng cân tự nhiên không hề dễ dàng, nhất là khi cơ thể quá gầy hoặc gặp vấn đề sức khỏe khiến hấp thu kém. Tuy nhiên, việc bổ sung đúng thực phẩm giàu calo lành mạnh có thể giúp bạn cải thiện cân nặng hiệu quả và duy trì vóc dáng cân đối.

Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tăng cân là một quá trình thay đổi không chỉ chế độ dinh dưỡng mà còn cần phải có chế độ sinh hoạt và vận động hợp lý. Có thể chia nhiều bữa ăn trong ngày, lựa chọn các thực phẩm giàu dinh dưỡng, chế biến phù hợp, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Không nên chú trọng quá vào 1 hay 2 nhóm thực phẩm nhất định.

Nếu bạn kết hợp thực phẩm giàu năng lượng, tập luyện hợp lý và duy trì nhịp sống lành mạnh, quá trình tăng cân sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dưới đây là gợi ý những thực phẩm giúp tăng cân nhanh và an toàn mà bạn nên bổ sung thường xuyên.