Thiếu máu vì thiếu sắt? 11 thực phẩm ‘cứu nguy’ giúp bổ máu, tăng năng lượng và da hồng hào tự nhiên

Vai trò của thực phẩm giàu sắt đối với người bị thiếu máu do thiếu sắt

Thực phẩm giàu sắt có nhiều tác dụng quan trọng đối với sức khỏe. Bổ sung đầy đủ sắt qua chế độ ăn uống là cách hiệu quả để phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, một tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, da xanh xao và khó thở.

Theo BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Trung tâm Y tế môi trường lao động Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), thiếu sắt có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Cách đơn giản và tự nhiên nhất để bổ sung sắt chính là thông qua chế độ ăn uống. Lượng sắt cần thiết mỗi ngày có sự khác nhau tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi và lối sống của mỗi người. Có hai loại sắt chính trong thực phẩm: sắt heme và sắt non-heme. Đó là những thực phẩm nào?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn – giúp bạn phục hồi năng lượng, cải thiện lưu thông máu và lấy lại "hơi thở sống" cho cơ thể. Cùng khám phá ngay trong video sau!

5 thực phẩm nên tránh khi bị thiếu máu do thiếu sắt Một số loại thực phẩm có thể ngăn chặn sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Những người bị thiếu máu do thiếu sắt cần tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm để giúp phục hồi lượng sắt.