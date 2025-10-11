Thiếu máu vì thiếu sắt? 11 thực phẩm ‘cứu nguy’ giúp bổ máu, tăng năng lượng và da hồng hào tự nhiên
GĐXH - Thiếu máu do thiếu sắt khiến bạn mệt mỏi, da xanh xao? Bổ sung ngay 11 thực phẩm giàu sắt giúp tăng máu, da hồng hào và tràn đầy sức sống.
Vai trò của thực phẩm giàu sắt đối với người bị thiếu máu do thiếu sắt
Thực phẩm giàu sắt có nhiều tác dụng quan trọng đối với sức khỏe. Bổ sung đầy đủ sắt qua chế độ ăn uống là cách hiệu quả để phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, một tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, da xanh xao và khó thở.
Theo BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Trung tâm Y tế môi trường lao động Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), thiếu sắt có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Cách đơn giản và tự nhiên nhất để bổ sung sắt chính là thông qua chế độ ăn uống. Lượng sắt cần thiết mỗi ngày có sự khác nhau tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi và lối sống của mỗi người. Có hai loại sắt chính trong thực phẩm: sắt heme và sắt non-heme. Đó là những thực phẩm nào?
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn – giúp bạn phục hồi năng lượng, cải thiện lưu thông máu và lấy lại "hơi thở sống" cho cơ thể. Cùng khám phá ngay trong video sau!
Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?Sống khỏe - 14 phút trước
Đối với người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng vọt gây nguy hiểm. Vì thế, hiểu rõ cách thực phẩm tác động đến đường huyết và biết cách lựa chọn là 'chìa khóa' quan trọng để kiểm soát bệnh.
Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộnBệnh thường gặp - 47 phút trước
GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.
Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.
Loại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ quaSống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Magie – khoáng chất quan trọng thường bị bỏ quên. Khám phá thực phẩm giàu magie giúp xương chắc, cơ khỏe, thần kinh minh mẫn.
5 điều xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả táo trước khi ngủSống khỏe - 16 giờ trước
Ăn táo trước khi đi ngủ có vẻ là một ý tưởng lành mạnh nhưng điều gì thực sự xảy ra? Thực tế, ăn táo như một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ mang lại nhiều tác dụng khác nhau.
Cách cải thiện sức khỏe của ganSống khỏe - 18 giờ trước
GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.
Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!Bệnh thường gặp - 18 giờ trước
GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.
Hồi phục kỳ diệu sau 5 ca phẫu thuật, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ xuất việnSống khỏe - 20 giờ trước
Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau 5 ca phẫu thuật và hơn 20 ngày điều trị tích cực, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị hồi phục và được xuất viện.
Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trịY tế - 23 giờ trước
GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.
Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhânMẹ và bé - 23 giờ trước
GĐXH - Theo bác sĩ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột lần 2 có thể do phác đồ điều trị lần 1 chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc, hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn...
6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡBệnh thường gặp
GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.