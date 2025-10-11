Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Thiếu máu vì thiếu sắt? 11 thực phẩm ‘cứu nguy’ giúp bổ máu, tăng năng lượng và da hồng hào tự nhiên

Thứ bảy, 07:03 11/10/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thiếu máu do thiếu sắt khiến bạn mệt mỏi, da xanh xao? Bổ sung ngay 11 thực phẩm giàu sắt giúp tăng máu, da hồng hào và tràn đầy sức sống.

Vai trò của thực phẩm giàu sắt đối với người bị thiếu máu do thiếu sắt

Thực phẩm giàu sắt có nhiều tác dụng quan trọng đối với sức khỏe. Bổ sung đầy đủ sắt qua chế độ ăn uống là cách hiệu quả để phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, một tình trạng phổ biến gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, da xanh xao và khó thở.

Theo BS. Nguyễn Yên Thao - nguyên Phó trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp - Trung tâm Y tế môi trường lao động Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), thiếu sắt có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe. Cách đơn giản và tự nhiên nhất để bổ sung sắt chính là thông qua chế độ ăn uống. Lượng sắt cần thiết mỗi ngày có sự khác nhau tùy thuộc vào giới tính, độ tuổi và lối sống của mỗi người. Có hai loại sắt chính trong thực phẩm: sắt heme và sắt non-heme. Đó là những thực phẩm nào?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thực phẩm giàu sắt vào chế độ ăn – giúp bạn phục hồi năng lượng, cải thiện lưu thông máu và lấy lại "hơi thở sống" cho cơ thể. Cùng khám phá ngay trong video sau!

Bổ sung ngay 11 thực phẩm giàu sắt giúp da hồng hào, cơ thể khỏe mạnh - Ảnh 1.5 thực phẩm nên tránh khi bị thiếu máu do thiếu sắt

Một số loại thực phẩm có thể ngăn chặn sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Những người bị thiếu máu do thiếu sắt cần tránh hoặc hạn chế một số loại thực phẩm để giúp phục hồi lượng sắt.

Bổ sung ngay 11 thực phẩm giàu sắt giúp da hồng hào, cơ thể khỏe mạnh - Ảnh 2.Loại rau giàu cả sắt lẫn canxi, đơn giản để dễ chế biến thành món ngon

GĐXH - Bạn sẽ vô cùng bất ngờ với món ăn lạ miệng, độc đáo từ loại rau quen thuộc, bán đầy chợ.

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

Người bị mỡ máu cao đừng vội kiêng khem cực đoan: Ăn đúng cách, chỉ số sẽ tự 'ngoan ngoãn' ổn định

6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

6 thực phẩm khiến Eczema ‘nổi loạn’ – tưởng vô hại mà hại không tưởng!

9 loại thực phẩm thay thế muối giúp hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim

9 loại thực phẩm thay thế muối giúp hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim

7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân 'thần tốc' mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày

7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân 'thần tốc' mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!

Cùng chuyên mục

Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?

Thực phẩm nào là 'chìa khóa' giúp ổn định đường huyết?

Sống khỏe - 14 phút trước

Đối với người bệnh đái tháo đường, việc lựa chọn sai thực phẩm có thể khiến đường huyết tăng vọt gây nguy hiểm. Vì thế, hiểu rõ cách thực phẩm tác động đến đường huyết và biết cách lựa chọn là 'chìa khóa' quan trọng để kiểm soát bệnh.

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bác sĩ cảnh báo: 80% ca huyết khối tĩnh mạch sâu không có triệu chứng, phát hiện thì đã quá muộn

Bệnh thường gặp - 47 phút trước

GĐXH - Căn bệnh tưởng xa mà gần: Huyết khối tĩnh mạch sâu đang ngày càng phổ biến ở dân văn phòng – những người phải ngồi lâu, ít vận động.

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Thực đơn trứng cho bữa sáng: Ăn trứng bao nhiêu, ăn như thế nào là tốt nhất?

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người trưởng thành khỏe mạnh nên giới hạn tiêu thụ không quá 1 quả trứng mỗi ngày, nhất là với người có nguy cơ tim mạch cao.

Loại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ qua

Loại khoáng chất này giúp xương chắc khoẻ, tinh thần minh mẫn nhưng nhiều người lại thường bỏ qua

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Magie – khoáng chất quan trọng thường bị bỏ quên. Khám phá thực phẩm giàu magie giúp xương chắc, cơ khỏe, thần kinh minh mẫn.

5 điều xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả táo trước khi ngủ

5 điều xảy ra với cơ thể nếu bạn ăn một quả táo trước khi ngủ

Sống khỏe - 16 giờ trước

Ăn táo trước khi đi ngủ có vẻ là một ý tưởng lành mạnh nhưng điều gì thực sự xảy ra? Thực tế, ăn táo như một bữa ăn nhẹ trước khi ngủ mang lại nhiều tác dụng khác nhau.

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Cách cải thiện sức khỏe của gan

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Mỗi người có thể chủ động bảo vệ gan khỏe mạnh thông qua các biện pháp xây dựng lối sống, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt lành mạnh.

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Người đàn ông 54 tuổi phát hiện ung thư đại tràng trong lúc đi du lịch, thừa nhân có thói quen xấu này!

Bệnh thường gặp - 18 giờ trước

GĐXH - Ông Philippe phát hiện ung thư trực tràng từ biểu hiện rối loạn tiêu hóa khi đang du lịch ở Việt Nam. Ông thừa nhận có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, từng sụt 7 kg không rõ nguyên nhân.

Hồi phục kỳ diệu sau 5 ca phẫu thuật, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ xuất viện

Hồi phục kỳ diệu sau 5 ca phẫu thuật, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ xuất viện

Sống khỏe - 20 giờ trước

Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, sau 5 ca phẫu thuật và hơn 20 ngày điều trị tích cực, nạn nhân vụ xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị hồi phục và được xuất viện.

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Y tế - 23 giờ trước

GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Bé 2 tuổi nhập viện lần 2 vì nhiễm trùng đường ruột tái phát, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân

Mẹ và bé - 23 giờ trước

GĐXH - Theo bác sĩ, bệnh nhi nhiễm trùng đường ruột lần 2 có thể do phác đồ điều trị lần 1 chưa tiêu diệt hết vi khuẩn, hoặc vi khuẩn đã kháng thuốc, hoặc ăn phải thức ăn bị nhiễm khuẩn...

Xem nhiều

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Bệnh thường gặp

GĐXH - Với bệnh gan nhiễm mỡ, ngoài việc duy trì các thói quen sống lành mạnh, người bệnh có thể bổ sung các loại đồ uống giúp thải độc, giảm mỡ gan, giúp giảm gánh nặng cho bộ phận này.

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Ăn gì để đủ kẽm? Top thực phẩm giàu kẽm khiến cơ thể tràn đầy năng lượng mỗi ngày

Bệnh thường gặp
Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Có mắc bệnh tiểu đường hay không, nhìn cách uống nước là biết?: Bạn có bao nhiêu triệu chứng giống như này?

Bệnh thường gặp
Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Nướu răng khỏe mạnh không khó: 1 thay đổi nhỏ trong bữa ăn, hiệu quả bất ngờ

Bệnh thường gặp
Thiếu máu vì thiếu sắt? 11 thực phẩm ‘cứu nguy’ giúp bổ máu, tăng năng lượng và da hồng hào tự nhiên

Thiếu máu vì thiếu sắt? 11 thực phẩm ‘cứu nguy’ giúp bổ máu, tăng năng lượng và da hồng hào tự nhiên

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top