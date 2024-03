2 món ăn nức tiếng trong giới chị em trẻ lâu: Nguyên liệu lành mạnh, công thức dễ làm, quan trọng là hương vị tươi ngon

1. Trứng gà xào nấm dưa chuột

Dưa chuột không chỉ giúp giải khát mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Nó chứa hàm lượng nước cao, giúp cơ thể giữ được sự mát mẻ và hydrat hóa tốt. Dưa chuột cũng giàu vitamin K, vitamin C và các khoáng chất như kali, magie, mangan, giúp củng cố hệ thống miễn dịch và cải thiện sức khỏe của xương. Hơn nữa, với lượng calo thấp và hàm lượng chất xơ cao, dưa chuột là một lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn giảm cân và hỗ trợ tiêu hóa. Chất silica trong dưa chuột góp phần vào việc duy trì sự đàn hồi của da, cung cấp lợi ích về làm đẹp. Cuối cùng, dưa chuột còn chứa các chất chống oxy hóa, giúp chống lại sự tổn thương do gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Dưa chuột, một loại quả thanh mát quen thuộc, mang đến sự tươi mới cho mỗi bữa ăn dù là tiêu thụ tươi hoặc chế biến qua nhiệt. Món trứng chiên kết hợp với nấm và dưa leo không những dễ thực hiện mà còn đánh thức vị giác bởi hương thơm quyến rũ, vị ngon đậm đà cùng với độ giòn sần sật, tạo nên một món ăn bổ dưỡng giúp thanh lọc cơ thể, đem lại cảm giác ngon miệng và thanh mát.

Nguyên liệu cần thiết làm trứng gà xào nấm dưa chuột

- 3 quả trứng gà, 200g nấm mỡ, 200g dưa chuột.

- 30g dầu ăn, 5g hành lá cắt nhỏ, 5g tinh bột bắp, 80g nước.

- 3g muối, 2g tiêu trắng.

Cách thực hiện món trứng gà xào nấm dưa chuột

Bước 1: Đánh trứng gà vào tô, cắt nấm thành từng lát dày. Gọt vỏ dưa chuột, cắt làm đôi theo chiều dọc và cắt chéo thành các lát dày vừa phải. Đối với nấm, không nên cắt lát mỏng quá nếu không khi nấu sẽ khiến nấm mềm oặt khó gắp.

Bước 2: Trộn đều tinh bột bắp với nước.

Bước 3: Đun nóng dầu trong chảo, cho hành lá cắt nhỏ vào xào thơm, đổ trứng vào đến khi săn thì đảo đều thành các miếng. Đổ nấm vào, rắc muối, tiêu và xào trên lửa lớn. Khi các lát nấm mềm thì cho dưa chuột vào.

Bước 4: Đổ phần tinh bột đã pha với nước vào, phần nước sốt này sẽ giúp các nguyên liệu săn lại và kết dính tốt hơn.

Lời nhắn: Gọt vỏ dưa chuột sẽ giúp dưa chuột sau khi xào chín có màu sắc tươi tắn hơn. Sử dụng tinh bột có thể giúp gia vị ngấm vào rau tốt hơn. Ngoài nấm mỡ, bạn có thể dùng nấm sò, nấm hương,... Dưa chuột cũng có thể thay thế bằng bí xanh, mướp hoặc bất cứ loại quả nào bạn thích, và đương nhiên hương vị của chúng cũng sẽ khác nhau.

Ngoài cách nấu này, bạn có thể múc trứng tráng ra. Đợi nấm và dưa chuột chín rồi đổ trứng trở lại, làm như vậy trứng sẽ đỡ bị khô hơn.

2. Cà tím xào

Cà tím không chỉ là một nguyên liệu phổ biến trong nhiều món ăn mà còn chứa nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thứ nhất, cà tím rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là nasunin có trong vỏ cà tím, giúp bảo vệ các tế bào thần kinh trong não và loại bỏ gốc tự do trong cơ thể. Thứ hai, cà tím có hàm lượng chất xơ cao, góp phần vào việc cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và kiểm soát mức đường huyết, hữu ích cho người mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cà tím cũng giàu vitamin B, K và khoáng chất như kali, mangan, đồng và magiê, cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Do calo thấp nhưng lại giàu chất dinh dưỡng, nên cà tím cũng là lựa chọn tốt cho những ai muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Không chỉ là món cà tím xào đơn giản, khi được kết hợp với dưa cải muối, món ăn này sẽ tăng thêm chút vị umami quyến rũ, tạo nên một món chay đầy sức hấp dẫn, vừa ngon miệng lại vừa mang lại cảm giác khoan khoái cho người thưởng thức.

Nguyên liệu cần thiết làm món cà tím xào

- 450g cà tím dài, 40g cải muối chua.

- 40ml dầu ăn, 10g tỏi băm và hành tím băm.

- 3g muối để ngâm cà tím, 15ml dầu hào, 5g đường, 30ml nước, 5g hành lá cắt nhỏ.

Cách thực hiện món cà tím xào

Bước 1: Cà tím mang cắt thành từng miếng, thêm muối, trộn đều và ướp trong 5 phút. Dưa cải muối rửa sạch, vắt khô, thái miếng nhỏ. Tỏi và hành tím băm nhỏ, hành lá thái nhỏ.

Bước 2: Cà tím sau khi ướp muối mang rửa sạch và vắt khô nước. Pha nước sốt gồm dầu hào, đường và nước, khuấy đều.

Bước 3: Đun nóng dầu trong chảo, phi thơm tỏi, hành tím băm. Cho cà tím vào xào cho đến khi mềm. Đổ nước sốt và cải muối chua vào. Nêm nếm cho vừa miệng, thêm hành lá cắt nhỏ và tắt bếp.

Lời nhắn: Cà tím dài khi cắt miếng nhỏ sẽ có phần vỏ và thịt quả đều hơn và cũng dễ mềm hơn cà tím tròn nên thích hợp để xào. Dưa cải muối quá mặn có thể rửa sạch với nước sẽ giúp giảm bớt muối.

Chúc bạn thực hiện hai món chay thành công!