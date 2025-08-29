2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà

Nhập viện gấp sau tiêm botox

Ngày 29/8, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và điều trị cho 2 trường hợp gặp biến chứng nặng sau tiêm botox tại nhà. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hiểu biết và dễ dãi trong sử dụng các loại thuốc thẩm mỹ có bản chất là độc tố cực mạnh như botulinum.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ 34 tuổi, ở Hà Nội. Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân có tiêm botox tại nhà từ người quen trên mạng, vị trí tiêm là hai bên cằm và vùng giữa trán.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc kiểm tra phản xạ cơ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau 2 ngày, chị bắt đầu đau rát họng, khó nuốt, yếu cơ, liệt tay chân rồi nhanh chóng chuyển sang liệt toàn thân, không thể đi lại, khó thở.

Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tỉnh táo nhưng liệt toàn thân, phải đặt ống nội khí quản, thở máy. Chẩn đoán ngộ độc độc tố botulinum do vi phạm về điều trị thẩm mỹ. Việc điều trị trông cậy vào hồi sức, chăm sóc và tình trạng liệt hồi phục vẫn rất chậm.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nữ 38 tuổi, ở Hưng Yên. Bệnh nhân cũng được một người không phải nhân viên y tế tiêm 3 loại thuốc cùng chứa hoạt chất botulinum là Botox, Re N Tox và một loại thuốc có chữ Hàn Quốc trong 2 ngày tại nhà với mục đích làm đẹp. Bệnh nhân được tiêm nhiều mũi liên tiếp vùng bắp tay, xương đòn và hàm.

Sau ngày tiêm cuối cùng, bệnh nhân xuất hiện sụp mi, nhìn đôi, nuốt nghẹn, khó thở và yếu tứ chi, thân mình, cơ vùng cổ, gần như mất toàn bộ khả năng vận động, phải phụ thuộc chăm sóc của người khác.

Qua nhiều ngày điều trị, tình trạng liệt hồi phục rất chậm nhưng may mắn đã trở về gần bình thường và được xuất viện.

Botulinum - chất độc thần kinh mạnh nhất từng được biết đến

Theo các bác sĩ, Botulinum là độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tiết ra, được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm chất độc thần kinh mạnh hàng đầu. Chỉ với liều 0,09 microgram tiêm vào tĩnh mạch, một người trưởng thành 70kg có thể tử vong.

Bệnh nhân phải thở máy và phụ thuộc vào sự chăm sóc của người khác sau tiêm botox. Ảnh: BVCC.

Trong y học, botulinum toxin type A được ứng dụng hợp pháp trong điều trị thần kinh, phục hồi chức năng và thẩm mỹ (xóa nếp nhăn, tạo gọn cơ mặt). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một phương pháp điều trị hiệu quả và một thảm họa y khoa phụ thuộc vào 3 yếu tố: Người thực hiện (phải là bác sĩ, nhân viên y tế được đào tạo và có chứng chỉ hành nghề về 3 chuyên khoa sâu như trên, các bác sĩ thuộc chuyên ngành khác dù có giỏi đến đâu cũng không được phép thực hiện); Cơ sở thực hiện (phải là cơ sở y tế được cấp phép bởi Bộ Y tế); Nguồn gốc thuốc (phải nhập khẩu hợp pháp, bảo quản nghiêm ngặt và sử dụng đúng liều lượng - mỗi sản phẩm có dược lực học khác nhau, không thể dùng tùy tiện).

Khác với các tai biến thông thường, các thuốc điều trị thẩm mỹ có thành phần là độc tố botulinum, độc tố gắn chặt gây tổn thương và cắt đứt, đường dẫn truyền thần kinh, làm gián đoạn hoàn toàn tín hiệu thần kinh khiến cơ thể mất hoàn toàn khả năng điều khiển các cử động, kể cả việc thở.

Không chỉ là liệt tạm thời, bệnh nhân còn mất khả năng vận động, sinh hoạt, giao tiếp, sống phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên y tế và người thân. Trong nhiều trường hợp, liệt hô hấp đến mức không thể ho, khạc đờm, tăng nguy cơ tử vong do suy hô hấp thứ phát hoặc viêm phổi nặng.

"Tổn thương thần kinh do botulinum không thể hồi phục. Cơ thể phải tự tái tạo các đường dẫn truyền thần kinh mới, giống như một cái cây bị chặt giữa thân và phải chờ mọc lại cành, một quá trình kéo dài từ 2 đến 4 tháng hoặc hơn.

Khi được tiêm với mục đích làm đẹp nhưng bởi người không có chuyên môn sâu về y tế như trên thì rất dễ gây ngộ độc botulinum dẫn đến liệt toàn thân, liệt ruột, chướng bụng, loạn nhịp tim. Trong thời gian chờ đợi cơ thể tự hồi phục, bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao vì suy hô hấp, viêm phổi, loét do nằm lâu, tắc ruột, nhiễm trùng bệnh viện", TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh.

Vì vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tiêm botox tại nhà hoặc ở các cơ sở không có giấy phép hành nghề y tế chuyên khoa thẩm mỹ. Chỉ thực hiện tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế được cấp phép, với bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ thành thạo sử dụng botulinum.