20/10 này, phái đẹp chỉ cần 'chill', còn lại đã có ShopeeFood chiều
Đường đến trái tim phái đẹp giờ đây chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Chỉ cần mở ShopeeFood, bạn đã có ngay "vũ khí" để chiều chuộng nàng. Nhân dịp 20/10, sự kiện Vạn Deal "She" Mê mang đến hàng loạt món ngon giảm nửa giá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, đủ khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải "tan chảy".
Dịp 20/10 này, bạn đã có kế hoạch gửi yêu thương đến những người phụ nữ xung quanh mình chưa? Năm nay, thay vì bó hoa hay món quà quen thuộc, hãy thử "đổi gió", lấy lòng phái đẹp qua đường dạ dày bằng những món ăn ngọt ngào, chuẩn gu nàng.
Deal ngon nửa giá, chiều nàng hết nấc
Nếu vẫn chưa biết tặng gì cho nàng dịp 20/10, thì "con đường dạ dày" chính là lối tắt để ghi điểm tuyệt đối. Chỉ cần mở ShopeeFood, bạn đã có ngay "bí kíp" ghi điểm tuyệt đối với loạt ưu đãi ngọt ngào trong tháng dành riêng cho phái đẹp.
Đặc biệt, trong hai ngày 19 và 20/10, ShopeeFood "chiều" nàng hết nấc bằng sự kiện Vạn Deal "She" Mê với loạt Trùm Deal Cực Phẩm giảm đến 50%, có thể sử dụng trong vòng 7 ngày. Loạt ưu đãi "mua trước - sử dụng sau" này là cơ hội tuyệt vời để bạn lên kế hoạch tạo bất ngờ cho nàng hoặc đơn giản là nàng có thể tự thưởng cho chính mình một ngày thật "chill".
Từ The Coffee House, nàng sẽ "say nắng" ngay hương vị Matcha Latte Tây Bắc Sữa Yến Mạch, sự kết hợp tinh tế giữa vị matcha thanh mát và sữa yến mạch béo nhẹ với giá chỉ còn 19.000 đồng. Với "fan cứng" KATINAT, Bơ Già Dừa Non (size S) chỉ 19.000 đồng chính là lựa chọn "đỉnh của chóp", khiến bạn "tan chảy" từ ngụm đầu tiên.
Còn KOI Thé - thiên đường của hội nghiện trà sữa, lại khiến ai nấy "đứng ngồi không yên" với ly Trà Sữa Sương Sáo (size vừa) giá chỉ 29.000 đồng. Hương trà đậm đà, sữa béo nhẹ, thêm miếng sương sáo mềm dai, quá hoàn hảo để nàng "sạc lại năng lượng" sau một ngày dài. Chưa hết, "ngôi sao" Mixue cũng góp mặt với món Trà Sữa Super Sundae Trân Châu Đường Đen chỉ 14.000 đồng, ly trà sữa siêu hot kết hợp kem sundae béo mịn, trân châu dẻo dai, hứa hẹn "đốn tim" cả hội mê đồ ngọt.
Mời cả hội nhập tiệc, càng đông càng hời
Sẽ thật thú vị khi 20/10 này được cùng hội bạn thân mở một buổi tiệc nhỏ đầy ắp tiếng cười và món ngon. Bật mí là chỉ với vài cú chạm trên ShopeeFood, nàng và hội cạ cứng đã có thể mang cả "bữa tiệc trong mơ" với đủ món ăn vặt hấp dẫn, món chính no nê đến đồ uống mát lạnh từ khắp các thương hiệu yêu thích về nhà.
Để cuộc vui thêm rộn ràng, ShopeeFood tung loạt voucher giảm 20%, lên đến 210.000 đồng (số lượng có hạn), quá lý tưởng cho hội bạn thân chill hết mình trong ngày của phái đẹp, hay team văn phòng cần "sạc pin" bằng một bữa xế hoành tráng.
Không dừng lại ở đó, chương trình "Đặt Đơn Nhóm - Mua Nhiều Giảm Nhiều" còn giúp cả hội ăn thả ga, không lo "xẹp" ví với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn được giảm trực tiếp: đơn từ 300.000 đồng giảm 15.000 đồng, 400.000 đồng giảm 20.000 đồng và 700.000 đồng giảm đến 30.000 đồng.
ShopeeFood đã chuẩn bị sẵn một "bàn tiệc" đầy ưu đãi, còn lại bạn chỉ cần rủ hội bạn thân, chọn món yêu thích và tận hưởng ngày 20/10 thật ngọt ngào, rộn ràng và ngập tràn năng lượng yêu thương nhé!
