Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

20/10 này, phái đẹp chỉ cần 'chill', còn lại đã có ShopeeFood chiều

Thứ hai, 09:00 20/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đường đến trái tim phái đẹp giờ đây chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Chỉ cần mở ShopeeFood, bạn đã có ngay "vũ khí" để chiều chuộng nàng. Nhân dịp 20/10, sự kiện Vạn Deal "She" Mê mang đến hàng loạt món ngon giảm nửa giá cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, đủ khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải "tan chảy".

Dịp 20/10 này, bạn đã có kế hoạch gửi yêu thương đến những người phụ nữ xung quanh mình chưa? Năm nay, thay vì bó hoa hay món quà quen thuộc, hãy thử "đổi gió", lấy lòng phái đẹp qua đường dạ dày bằng những món ăn ngọt ngào, chuẩn gu nàng.

Deal ngon nửa giá, chiều nàng hết nấc

Nếu vẫn chưa biết tặng gì cho nàng dịp 20/10, thì "con đường dạ dày" chính là lối tắt để ghi điểm tuyệt đối. Chỉ cần mở ShopeeFood, bạn đã có ngay "bí kíp" ghi điểm tuyệt đối với loạt ưu đãi ngọt ngào trong tháng dành riêng cho phái đẹp.

Đặc biệt, trong hai ngày 19 và 20/10, ShopeeFood "chiều" nàng hết nấc bằng sự kiện Vạn Deal "She" Mê với loạt Trùm Deal Cực Phẩm giảm đến 50%, có thể sử dụng trong vòng 7 ngày. Loạt ưu đãi "mua trước - sử dụng sau" này là cơ hội tuyệt vời để bạn lên kế hoạch tạo bất ngờ cho nàng hoặc đơn giản là nàng có thể tự thưởng cho chính mình một ngày thật "chill".

Từ The Coffee House, nàng sẽ "say nắng" ngay hương vị Matcha Latte Tây Bắc Sữa Yến Mạch, sự kết hợp tinh tế giữa vị matcha thanh mát và sữa yến mạch béo nhẹ với giá chỉ còn 19.000 đồng. Với "fan cứng" KATINAT, Bơ Già Dừa Non (size S) chỉ 19.000 đồng chính là lựa chọn "đỉnh của chóp", khiến bạn "tan chảy" từ ngụm đầu tiên.

Còn KOI Thé - thiên đường của hội nghiện trà sữa, lại khiến ai nấy "đứng ngồi không yên" với ly Trà Sữa Sương Sáo (size vừa) giá chỉ 29.000 đồng. Hương trà đậm đà, sữa béo nhẹ, thêm miếng sương sáo mềm dai, quá hoàn hảo để nàng "sạc lại năng lượng" sau một ngày dài. Chưa hết, "ngôi sao" Mixue cũng góp mặt với món Trà Sữa Super Sundae Trân Châu Đường Đen chỉ 14.000 đồng, ly trà sữa siêu hot kết hợp kem sundae béo mịn, trân châu dẻo dai, hứa hẹn "đốn tim" cả hội mê đồ ngọt.

- Ảnh 1.

ShopeeFood "phủ deal" khắp nơi, sẵn sàng chiều lòng phái đẹp dịp 20/10 với loạt ưu đãi cực hời.

Mời cả hội nhập tiệc, càng đông càng hời

Sẽ thật thú vị khi 20/10 này được cùng hội bạn thân mở một buổi tiệc nhỏ đầy ắp tiếng cười và món ngon. Bật mí là chỉ với vài cú chạm trên ShopeeFood, nàng và hội cạ cứng đã có thể mang cả "bữa tiệc trong mơ" với đủ món ăn vặt hấp dẫn, món chính no nê đến đồ uống mát lạnh từ khắp các thương hiệu yêu thích về nhà.

Để cuộc vui thêm rộn ràng, ShopeeFood tung loạt voucher giảm 20%, lên đến 210.000 đồng (số lượng có hạn), quá lý tưởng cho hội bạn thân chill hết mình trong ngày của phái đẹp, hay team văn phòng cần "sạc pin" bằng một bữa xế hoành tráng.

Không dừng lại ở đó, chương trình "Đặt Đơn Nhóm - Mua Nhiều Giảm Nhiều" còn giúp cả hội ăn thả ga, không lo "xẹp" ví với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn được giảm trực tiếp: đơn từ 300.000 đồng giảm 15.000 đồng, 400.000 đồng giảm 20.000 đồng và 700.000 đồng giảm đến 30.000 đồng.

- Ảnh 2.

Không cần vào bếp vẫn có bàn tiệc linh đình, đặt đơn nhóm giảm đến 30.000 đồng trên ShopeeFood!

ShopeeFood đã chuẩn bị sẵn một "bàn tiệc" đầy ưu đãi, còn lại bạn chỉ cần rủ hội bạn thân, chọn món yêu thích và tận hưởng ngày 20/10 thật ngọt ngào, rộn ràng và ngập tràn năng lượng yêu thương nhé!

Doanh nghiệp tự giới thiệu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá iPhone 14, iPhone 13 thấp chưa từng có, là 2 iPhone camera chéo rẻ nhất, xịn chẳng kém iPhone 17

Giá cả thị trường - 8 phút trước

GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 13 đều đang cực rẻ cho thiết kế và trang bị tương đồng nhau rất nhiều đặc biệt là ở chi tiết camera chéo là một trong những thiết kế được đánh giá là tốt nhất nhiều năm trở lại đây của Apple.

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện của Honda có thiết kế đẹp long lanh cùng mức giá siêu rẻ chỉ 17 triệu đồng, dễ thế chân Vision trở thành xe quốc dân.

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơn

Đa dạng thị trường quà tặng ngày 20/10: Hoa tươi tăng giá, cửa hàng tăng giờ làm để kịp trả đơn

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Càng cận kề ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thị trường hoa tươi tại Hà Nội càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều cửa hàng ghi nhận lượng đơn tăng gấp 2–3 lần so với ngày thường, giá hoa tươi tăng rõ rệt. Dù không khuyến mại, đơn đặt vẫn tăng ầm ầm.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 19/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 19/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025

Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam quý III/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước

GĐXH - Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025, nhà ở vẫn là phân khúc lõi của thị trường bất động sản, dự báo giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới.

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

Giảm lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội: Cơ hội mở rộng, vay có dễ hơn không?

Sản phẩm - Dịch vụ - 22 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 10/10, lãi suất vay ưu đãi để mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội chính thức giảm còn 5,4%/năm theo Nghị định 261/2025. Mức này thấp hơn đáng kể so với 6,6%/năm quy định tại Nghị định 100/2024 trước đó.

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe gia đình MPV 7 chỗ giảm sâu, rẻ chưa từng có, cá biệt có loại chỉ nhỉnh hơn giá Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều xe gia đình MPV cỡ nhỏ như Toyota Veloz Cross, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid... đều được giảm giá tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 10/2025.

Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá vàng hôm nay rơi tự do

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giới phân tích đã phần nào giảm bớt kỳ vọng tăng giá đối với vàng trong tuần tới.

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

Chợ hoa lớn nhất Hà Nội cận 20/10: Tiểu thương gần như không có thời gian ngủ

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Càng gần đến ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chợ hoa Quảng Bá càng trở nên nhộn nhịp. Tiểu thương cho biết họ gần như không có thời gian nghỉ ngơi, phải bán hàng xuyên ngày đêm để kịp phục vụ nhu cầu tăng mạnh.

Chung cư Hà Nội tăng giá gấp đôi sau hơn 3 năm, khu vực nào đang tăng mạnh nhất?

Chung cư Hà Nội tăng giá gấp đôi sau hơn 3 năm, khu vực nào đang tăng mạnh nhất?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Tốc độ tăng giá chung cư Hà Nội ở một số khu vực đáng chú ý: Đống Đa dẫn đầu với mức tăng 111% (giá bán phổ biến 86 triệu đồng/m2), tiếp đến là Thanh Trì tăng 119% (59 triệu đồng/m2), Gia Lâm tăng 114% lên 64 triệu đồng/m2, Bắc Từ Liêm tăng 110% (84 triệu đồng/m2)...

Xem nhiều

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Giá cả thị trường

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 18/10: Vàng SJC, PNJ, DOJI, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức bao nhiêu?

Giá cả thị trường
Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trường

Giá cả thị trường
Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang Vision

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top