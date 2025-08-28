Bất ngờ video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tại buổi sơ duyệt A80

Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh GĐXH - Đoàn phim "Mưa đỏ" đã mang tinh thần "người lính" từ màn ảnh ra đời thực, khi xuất hiện trang trọng trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự của các diễn viên mà còn tái khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim về lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Những ngày gần đây, Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng khi cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng đã có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8.

Từ chiều, các nghệ sĩ đã có mặt tại phố Quán Thánh để tập trung, chuẩn bị cho buổi Sơ duyệt. Trong đó, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi cùng góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao, bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Hai nghệ sĩ diện trang phục trang trọng, vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp và khán giả bên đường.

Mặc dù không có nhiều tương tác trực tiếp trên điểm tập kết, song "nhất cử nhất động" của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt.

Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu trong buổi sơ duyệt A80 ngày 27/8.

Khoảnh khắc Đen Vâu đi trong hàng ngũ diễu hành ngay phía sau Hoàng Thùy Linh, bất ngờ được lan tỏa mạnh mẽ.

Trong Cộng đồng Đồng Âm cũng đăng tải một video ở góc nhìn khác kèm chú thích: "Đồng Âm gặp chú Đen Vâu và Cô Linh đi diễu hành A80".

Video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu chung khung hình chỉ hơn 20 giây, ghi tại đường Hùng Vương (Hà Nội), nhưng lập tức nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ kèm nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả bình luận thích thú, khen ngợi sự đồng điệu và gọi cả hai là "cặp đôi đẹp trong hàng ngũ diễu binh". Trong Cộng đồng Đồng Âm (cộng đồng fan của Đen Vâu) cũng đăng tải một video ở góc nhìn khác kèm thích thú: "Đồng Âm gặp chú Đen Vâu và Cô Linh đi diễu hành A80".

Trước đó, ngày 26/8, đoàn nghệ sĩ thuộc khối Văn hoá - Thể thao đã tới viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tại sự kiện này, Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp riêng cùng Đen Vâu, khiến mạng xã hội "bùng nổ". Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai xuất hiện bên rapper nổi tiếng sau loạt tin đồn tình cảm.

Khoảnh khắc Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu cùng đoàn nghệ sĩ thuộc khối Văn hoá - Thể thao đã tới viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch ngày 26/8.

Trong buổi sơ duyệt, ngoài Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh thì nhiều nghệ sĩ khác mới có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao như: Dàn diễn viên "Mưa đỏ", ca sĩ Tăng Duy Tân, Trang Pháp, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập… cũng nhận được sự chú ý từ công chúng. Ai nấy đều khoác lên mình trang phục giản dị nhưng trang nghiêm, nam thì sơ mi trắng, nữ thì áo dài truyền thống nhiều sắc màu.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, nhiều nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Các nghệ sĩ diện trang phục lịch sự, ưu tiên những tà áo dài truyền thống khi xuất hiện trong hoạt động trọng đại này.

Vợ chồng Salim, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Á hậu Vân Nhi trong dàn sơ duyệt diễu hành.

NSND Xuân Bắc trực tiếp có mặt, đồng hành cùng các hoạt động của dàn nghệ sĩ những ngày qua.



