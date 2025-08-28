Bất ngờ video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tại buổi sơ duyệt A80
GĐXH - Đoạn clip dài hơn 20 giây hình ảnh Đen Vâu - Hoàng Thùy Linh trong buổi sơ duyệt A80 đã nhận phản hồi thích thú từ công chúng.
Những ngày gần đây, Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ sao vàng khi cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng đã có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối 27/8.
Từ chiều, các nghệ sĩ đã có mặt tại phố Quán Thánh để tập trung, chuẩn bị cho buổi Sơ duyệt. Trong đó, sự xuất hiện của rapper Đen Vâu và ca sĩ Hoàng Thùy Linh ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi cùng góp mặt trong khối Văn hoá - Thể thao, bên cạnh nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Hai nghệ sĩ diện trang phục trang trọng, vui vẻ giao lưu với đồng nghiệp và khán giả bên đường.
Mặc dù không có nhiều tương tác trực tiếp trên điểm tập kết, song "nhất cử nhất động" của Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu vẫn thu hút sự chú ý đặc biệt.
Hoàng Thuỳ Linh - Đen Vâu trong buổi sơ duyệt A80 ngày 27/8.
Trong Cộng đồng Đồng Âm cũng đăng tải một video ở góc nhìn khác kèm chú thích: "Đồng Âm gặp chú Đen Vâu và Cô Linh đi diễu hành A80".
Video Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu chung khung hình chỉ hơn 20 giây, ghi tại đường Hùng Vương (Hà Nội), nhưng lập tức nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ kèm nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả bình luận thích thú, khen ngợi sự đồng điệu và gọi cả hai là "cặp đôi đẹp trong hàng ngũ diễu binh". Trong Cộng đồng Đồng Âm (cộng đồng fan của Đen Vâu) cũng đăng tải một video ở góc nhìn khác kèm thích thú: "Đồng Âm gặp chú Đen Vâu và Cô Linh đi diễu hành A80".
Trước đó, ngày 26/8, đoàn nghệ sĩ thuộc khối Văn hoá - Thể thao đã tới viếng Lăng Bác và thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch. Tại sự kiện này, Hoàng Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân, trong đó có khoảnh khắc chụp riêng cùng Đen Vâu, khiến mạng xã hội "bùng nổ". Đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ công khai xuất hiện bên rapper nổi tiếng sau loạt tin đồn tình cảm.
Trong buổi sơ duyệt, ngoài Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh thì nhiều nghệ sĩ khác mới có mặt trong khối Văn hóa - Thể thao như: Dàn diễn viên "Mưa đỏ", ca sĩ Tăng Duy Tân, Trang Pháp, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập… cũng nhận được sự chú ý từ công chúng. Ai nấy đều khoác lên mình trang phục giản dị nhưng trang nghiêm, nam thì sơ mi trắng, nữ thì áo dài truyền thống nhiều sắc màu.
NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, nhiều nghệ sĩ mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...
GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.