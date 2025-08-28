Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh

Hoàng Thùy Linh - Đen Vâu tham gia diễu hành A80 GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu mới đây cùng khối Văn hoá - Thể thao vinh dự được cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đến thăm Lăng Bác, thăm Khu di tích Phủ Chủ tịch và hân hạnh được nhận Huy hiệu Bác Hồ. Cô hạnh phúc và biết ơn khi được nhận được vinh dự này.

Tối 27/8, trong buổi Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, sự xuất hiện của đoàn phim "Mưa đỏ" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả và người hâm mộ.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự tham gia của đoàn làm phim "Mưa đỏ" đã có trong kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, do vướng lịch trình quảng bá phim nên vắng mặt những buổi tổng hợp luyện trước đó và đến Sơ duyệt hôm nay, đoàn mới tham gia diễu hành trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao.

"Đoàn phim Mưa đỏ kìa" là cách khán giả phản ứng khi thấy dàn diễn viên. Đỗ Nhật Hoàng vào vai nam chính Cường chia sẻ khoảnh khắc chụp chung cùng đông đảo khán giả trên phố Quán Thánh và bày tỏ cảm xúc: "Mưa Đỏ cảm ơn khán giả Hà Nội thật nhiều".

Đỗ Nhật Hoàng vào vai nam chính Cường khoe ảnh đoàn phim chụp ảnh cùng khán giả.

Khi dàn diễn viên xuất hiện, nhiều khán giả nhận ra họ, xin chụp hình chung. “Đoàn phim Mưa đỏ kìa” là cách khán giả phản ứng khi thấy dàn diễn viên.

Lâm Thanh Nhã (vai Bình) chụp hình cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong buổi lễ. Lâm Thanh Nhã cho biết việc được tham gia đoàn diễu hành là niềm tự hào lớn lao mà trước đó anh chưa dám nghĩ tới. "Thật sự, từ tự hào không đủ để tôi nói hết cảm xúc lần này. Ngoài tự hào, tôi thấy vinh dự, hạnh phúc. Có một bạn khán giả bình luận 'nếu là người Việt Nam phải xem phim Mưa đỏ và xem A80'. Tôi may mắn được tham gia cả 2. Do đó, niềm tự hào gấp đôi", Lâm Thanh Nhã chia sẻ.

Theo Lâm Thanh Nhã, việc được tham gia Mưa đỏ giúp anh hiểu thêm sự hi sinh của ông cha ta để giành lấy hòa bình, độc lập, dù bộ phim chỉ tái hiện một phần nào sự khốc liệt của các cuộc chiến.

Nam diễn viên nói thêm: "Tôi thực sự biết ơn những khán giả đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu mới vào nghề. Khi phim Mưa đỏ ra mắt, các bạn để cho tôi những bình luận rất dài để chúc mừng vì những gì tôi vừa đạt được. Những bình luận đó khiến tôi biết ơn, trân quý".

Lâm Thanh Nhã (đảm nhận vai Bình) chụp hình cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong buổi lễ.

Đình Khang được nhiều khán giả yêu mến với vai Tú.

Diễn viên Phương Nam vào vai Tạ - người anh cả của Tiểu đội 1, một mảnh ghép không thể thiếu trong cục diện chiến trường khốc liệt của phim. Anh gây ấn tượng với nhiều câu thoại chân thực, gần gũi, dí dỏm nhưng lại đầy ý nghĩa như: “Tiểu đội của mình gồm Bắc, Trung, Nam, cả nước vô trận"; "Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ cái gì"...

Sự vắng mặt của Steven Nguyễn (vai Quang) trong buổi Sơ duyệt khiến fan tiếc nuối.

Những gương mặt đại diện cho ê-kíp "Mưa đỏ" còn có diễn viên Hứa Vỹ Văn (vai bác sĩ quân y), Đình Khang (vai Tú), Phương Nam (vai Tạ) và Hoàng Long (vai Sen). Tuy nhiên, nam "phản diện" được chú ý nhất "Mưa đỏ" là Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy (vai Quang) lại vắng mặt trong buổi Sơ duyệt tối 27/8 khiến fan thắc mắc. Nam diễn viên sinh năm 1991 cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì sự vắng mặt của mình khi chứng kiến các bạn trong buổi sơ duyệt.

"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay khi ra mắt, phim đã được khán giả yêu thích, dành cho nhiều phản hồi tích cực. Câu chuyện về người lính và những hy sinh thầm lắng để giành lấy hòa bình cho thế hệ sau trong Mưa đỏ được truyền tải hào hùng, xúc động, làm sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Đặc biệt, việc ra mắt đúng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80), "Mưa đỏ" càng dễ chạm vào cảm xúc, tinh thần yêu nước của người xem.

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" thích thú giao lưu với khán giả.



