Dàn diễn viên 'Mưa đỏ' xuất hiện tại buổi sơ duyệt A80: Niềm tự hào của những 'người lính' trên màn ảnh
GĐXH - Đoàn phim "Mưa đỏ" đã mang tinh thần "người lính" từ màn ảnh ra đời thực, khi xuất hiện trang trọng trong buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện này không chỉ là niềm vinh dự của các diễn viên mà còn tái khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của bộ phim về lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Tối 27/8, trong buổi Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình, sự xuất hiện của đoàn phim "Mưa đỏ" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả và người hâm mộ.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự tham gia của đoàn làm phim "Mưa đỏ" đã có trong kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, do vướng lịch trình quảng bá phim nên vắng mặt những buổi tổng hợp luyện trước đó và đến Sơ duyệt hôm nay, đoàn mới tham gia diễu hành trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao.
"Đoàn phim Mưa đỏ kìa" là cách khán giả phản ứng khi thấy dàn diễn viên. Đỗ Nhật Hoàng vào vai nam chính Cường chia sẻ khoảnh khắc chụp chung cùng đông đảo khán giả trên phố Quán Thánh và bày tỏ cảm xúc: "Mưa Đỏ cảm ơn khán giả Hà Nội thật nhiều".
Khi dàn diễn viên xuất hiện, nhiều khán giả nhận ra họ, xin chụp hình chung. “Đoàn phim Mưa đỏ kìa” là cách khán giả phản ứng khi thấy dàn diễn viên.
Lâm Thanh Nhã (vai Bình) chụp hình cùng các chiến sĩ làm nhiệm vụ trong buổi lễ. Lâm Thanh Nhã cho biết việc được tham gia đoàn diễu hành là niềm tự hào lớn lao mà trước đó anh chưa dám nghĩ tới. "Thật sự, từ tự hào không đủ để tôi nói hết cảm xúc lần này. Ngoài tự hào, tôi thấy vinh dự, hạnh phúc. Có một bạn khán giả bình luận 'nếu là người Việt Nam phải xem phim Mưa đỏ và xem A80'. Tôi may mắn được tham gia cả 2. Do đó, niềm tự hào gấp đôi", Lâm Thanh Nhã chia sẻ.
Theo Lâm Thanh Nhã, việc được tham gia Mưa đỏ giúp anh hiểu thêm sự hi sinh của ông cha ta để giành lấy hòa bình, độc lập, dù bộ phim chỉ tái hiện một phần nào sự khốc liệt của các cuộc chiến.
Nam diễn viên nói thêm: "Tôi thực sự biết ơn những khán giả đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu mới vào nghề. Khi phim Mưa đỏ ra mắt, các bạn để cho tôi những bình luận rất dài để chúc mừng vì những gì tôi vừa đạt được. Những bình luận đó khiến tôi biết ơn, trân quý".
Diễn viên Phương Nam vào vai Tạ - người anh cả của Tiểu đội 1, một mảnh ghép không thể thiếu trong cục diện chiến trường khốc liệt của phim. Anh gây ấn tượng với nhiều câu thoại chân thực, gần gũi, dí dỏm nhưng lại đầy ý nghĩa như: “Tiểu đội của mình gồm Bắc, Trung, Nam, cả nước vô trận"; "Còn bao nhiêu mình uýnh bấy nhiêu, sợ cái gì"...
Sự vắng mặt của Steven Nguyễn (vai Quang) trong buổi Sơ duyệt khiến fan tiếc nuối.
Những gương mặt đại diện cho ê-kíp "Mưa đỏ" còn có diễn viên Hứa Vỹ Văn (vai bác sĩ quân y), Đình Khang (vai Tú), Phương Nam (vai Tạ) và Hoàng Long (vai Sen). Tuy nhiên, nam "phản diện" được chú ý nhất "Mưa đỏ" là Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy (vai Quang) lại vắng mặt trong buổi Sơ duyệt tối 27/8 khiến fan thắc mắc. Nam diễn viên sinh năm 1991 cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì sự vắng mặt của mình khi chứng kiến các bạn trong buổi sơ duyệt.
"Mưa đỏ" lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ngay khi ra mắt, phim đã được khán giả yêu thích, dành cho nhiều phản hồi tích cực. Câu chuyện về người lính và những hy sinh thầm lắng để giành lấy hòa bình cho thế hệ sau trong Mưa đỏ được truyền tải hào hùng, xúc động, làm sục sôi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Đặc biệt, việc ra mắt đúng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (A80), "Mưa đỏ" càng dễ chạm vào cảm xúc, tinh thần yêu nước của người xem.
Dàn diễn viên "Mưa đỏ" thích thú giao lưu với khán giả.
Phía sau sân khấu triệu view: Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh và dàn sao nghiêm túc tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80Giải trí - 25 phút trước
GĐXH - Đoạn clip 20 giây Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu và nhiều nghệ sĩ miền Nam trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tập luyện chuẩn bị tổng duyệt A80 gây chú ý.
Vườn chuối bị phá, chủ tịch xã gây áp lực với Thiếu tá HuyXem - nghe - đọc - 25 phút trước
GĐXH - Trong tập 19 "Có anh, nơi ấy bình yên", cả xã Tiên Phong lại thêm rúng động vì vườn chuối nhà ông Vui bị kẻ xấu chặt phá.
Oanh thất nghiệp, vay tiền mẹ đóng học cho bé KhoaiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh không có việc làm đành phải gọi điện về quê để vay tiền mẹ đóng học cho con.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hátGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Diva Hồng Nhung run khi hát 'Bài ca Hà Nội' gắn liền tên tuổi NSND Lê DungXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
Ca sĩ Hồng Nhung lần đầu thể hiện "Bài ca Hà Nội" tại Điều còn mãi 2025. Chị thừa nhận "rất run" khi hát tác phẩm nhạc sĩ Vũ Thanh từng giúp NSND Lê Dung tạo dấu ấn.
Hòa Minzy hát 'Bắc Bling' ở thao trường, Minh Tú bật khóc ra vềGiải trí - 15 giờ trước
Tập 4 "Sao nhập ngũ" 2025 giàu tính giải trí với màn thi văn nghệ giữa các nghệ sĩ; Minh Tú rời chương trình; Jun Phạm, Trang Pháp bất ngờ xuất hiện...
35 tuổi đi thi Hoa hậu bị cho là 'dừ', BTC Miss Grand Vietnam nói gì?Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Nói về độ tuổi dự thi Miss Grand Vietnam 2025 lên đến 35 tuổi, đại diện BTC - Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho rằng, ưu điểm người trẻ nhiều năng lượng còn người lớn tuổi là sự dày dạn trải nghiệm.
Khai mạc Không gian "Truyền thống và Sáng tạo Hà Nội 2025"Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh).
'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạpGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.
Bé Quyên, Yu Dương hóa thân làm ma nữ trong ‘Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại’Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước
GĐXH - Phim "Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại" với sự xuất hiện của diễn viên Nguyễn Xuân Thắng, Bé Quyên, Yu Dương, Hứa Vĩ Văn hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều bất ngờ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.