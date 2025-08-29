Bất ngờ với biểu hiện của viêm mao mạch hoại tử: Căn bệnh hiếm nhưng ai cũng có nguy cơ mắc

Nhận diện viêm mao mạch hoại tử: Nguyên nhân thường gặp và loạt dấu hiệu cảnh báo không thể bỏ qua.

TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặp GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.

Điều trị viêm mao mạch dị ứng Con trai thứ 2 của tôi 10 tuổi, rất hay bị nổi ban đỏ trên mặt, tai, chân, cổ... Tôi đọc tài liệu thấy giống triệu chứng của viêm mao mạch dị ứng nên rất lo lắng. Xin quí báo cho biết nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị căn bệnh này. Hải Hà (Phú Thọ)