5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Thứ hai, 13:00 01/09/2025
GĐXH - Chà là có nhiều đường tự nhiên và cũng chứa nhiều calo. Việc “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” của chà là tươi thực chất xuất phát từ cấu trúc sợi và phần nhựa bên trong quả.

Quả chà là tươi ăn thế nào để ngon và tốt nhất?

Quả chà là mặc dù có hương vị "ngọt ngào" nhưng có chỉ số đường huyết khá lý tưởng (dao động từ 35-55 tùy vào loại chà là). Tiến sĩ Michael Crupain, chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg (Hoa Kỳ), cho biết: Chà là thực sự là một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, một phần vì chúng giàu chất xơ. Chà là là một sự thay thế tuyệt vời với những người thích ăn đồ ngọt.

Chà là có nhiều đường tự nhiên và cũng chứa nhiều calo. Nhưng chúng chỉ có một lượng chất béo không đáng kể và rất nhiều chất tăng cường sức khỏe như chất xơ và chất chống oxy hóa, cũng như các hợp chất có lợi khác. Thành phần dinh dưỡng của chà là đã mang lại cho chúng đặc tính siêu trái cây.

5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia nông sản cho biết, hiện tượng “cắn dọc ngọt, cắn ngang chát” của chà là tươi thực chất xuất phát từ cấu trúc sợi và phần nhựa bên trong quả. Khi cắn dọc theo chiều thớ, người ăn tiếp xúc chủ yếu với phần thịt quả chứa nhiều đường tự nhiên, nên cảm nhận rõ vị ngọt dịu, mát. 

Ngược lại, nếu cắn ngang, răng sẽ chạm vào nhiều sợi xơ và phần nhựa bao quanh hạt. Chính lượng nhựa này chứa chất tanin – hợp chất thường tạo vị chát trong quả hồng hay vỏ chuối – khiến người ăn cảm nhận vị se se. Đây chính là “bí mật” tạo nên sự khác biệt, khiến chà là tươi trở thành loại quả độc đáo bậc nhất.

5 thời điểm ăn quả chà là tốt nhất cho sức khỏe

5 thời điểm ăn quả chà là tươi tốt nhất cho sức khỏe không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như "hạt ngọc của sa mạc": Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?Quả chà là tươi xuất hiện nhiều ở chợ Việt được ví như 'hạt ngọc của sa mạc': Nên ăn chà là tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

GĐXH - Chà là sấy khô và chà là tươi đều mang cho mình những lợi ích dinh dưỡng như nhau. Tuy nhiên, chà là sấy khô có hàm lượng đường cao gấp 3 lần chà là tươi.

Phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim trước tuổi 40: Cảnh giác với dấu hiệu hội chứng chuyển hóa

Phòng ngừa đột quỵ, nhồi máu cơ tim trước tuổi 40: Cảnh giác với dấu hiệu hội chứng chuyển hóa

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?

Bệnh nhồi máu cơ tim: Liên tiếp nhiều người bệnh được cứu sống nhờ làm tốt việc này!

Bệnh nhồi máu cơ tim: Liên tiếp nhiều người bệnh được cứu sống nhờ làm tốt việc này!

Hoa đu đủ đực 'thần dược' của sức khỏe: Thực hư ra sao, nên dùng hoa tươi hay khô là tốt nhất?

Hoa đu đủ đực 'thần dược' của sức khỏe: Thực hư ra sao, nên dùng hoa tươi hay khô là tốt nhất?

Hồng táo đang bán nhiều ở chợ Việt được ví 'thuốc bổ tự nhiên': Nên ăn hồng táo tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

Hồng táo đang bán nhiều ở chợ Việt được ví 'thuốc bổ tự nhiên': Nên ăn hồng táo tươi hay khô mới tốt cho sức khỏe?

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

3 quy tắc sống còn cho người tăng huyết áp

Sống khỏe - 4 giờ trước

Tăng huyết áp hay huyết áp cao bị coi là “kẻ giết người thầm lặng”, không có biểu hiện chỉ đến khi bệnh nhân xuất hiện suy tim, suy thận, đột quỵ.

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Chia sẻ của bác sĩ 45 tuổi phải cấp cứu vì đột quỵ nhồi máu não: Nguyên nhân do làm việc quá sức và thường xuyên thức khuya

Bệnh thường gặp - 9 giờ trước

GĐXH - "Tôi năm nay 45 tuổi, hàng ngày điều trị nhồi máu não cho bệnh nhân, cuối cùng chính tôi cũng mắc bệnh này", bác sĩ chia sẻ.

Việc làm đơn giản trước 24 giờ giúp bảo vệ sức khỏe khi đi xem diễu binh A80

Việc làm đơn giản trước 24 giờ giúp bảo vệ sức khỏe khi đi xem diễu binh A80

Sống khỏe - 10 giờ trước

Các sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, chen lấn hoặc ngạt khí. Việc chuẩn bị chu đáo sẽ giúp bảo vệ sức khỏe mỗi cá nhân trong những dịp này.

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Cô gái 33 tuổi ở Quảng Ninh thoát cơn đột quỵ xuất huyết não nhờ làm tốt điều này

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ đã quyết định nút túi phình mạch não kết hợp đặt stent để tránh nguy cơ vỡ gây đột quỵ xuất huyết não.

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Top 10 rau củ quả mùa thu giúp gan khỏe, ăn đúng cách giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ

Sống khỏe - 15 giờ trước

GĐXH - Mùa thu chính là mùa của những loại rau củ quả vàng cho sức khỏe. Top 10 gợi ý dưới đây sẽ giúp gan thanh lọc tốt hơn, tim mạch khoẻ mạnh hơn.

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Điều gì xảy ra với sức khỏe khi uống bia sau tập luyện trong 4 tuần?

Sống khỏe - 16 giờ trước

Một số thành phần trong bia có thể có lợi cho sức khỏe đường ruột nhưng bạn không nên uống bia ngay sau khi tập thể thao.

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Thói quen luôn ăn một loại quả vào bữa sáng, tỷ phú 94 tuổi vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tỷ phú Morris Chang (94 tuổi - nhà sáng lập hãng sản xuất chất bán dẫn TSMC), dù tuổi cao ông vẫn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn nhờ ăn đu đủ vào bữa sáng.

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Đi xem diễu binh A80: Những lưu ý cực quan trọng để cả gia đình an toàn, khỏe mạnh

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Đi xem diễu binh dễ đối mặt nắng nóng, đông đúc, mất nước. Bỏ túi ngay mẹo bảo vệ sức khỏe để cả gia đình an toàn, trọn niềm vui.

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Suy giãn tĩnh mạch nếu không điều trị kịp thời có thể khiến tĩnh mạch giãn rất lớn, gây ứ trệ tuần hoàn và rối loạn dinh dưỡng da, dẫn tới viêm loét, nhiễm trùng khó điều trị...

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Ai có nguy cơ bị bệnh thận mạn tính và suy thận?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Cần cảnh giác với các bệnh về thận nếu bạn thuộc nhóm người mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm cầu thận, bệnh di truyền như thận đa nang, lupus ban đỏ hệ thống...

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!

Bệnh thường gặp

GĐXH - Khoảng nửa giờ sau khi ăn liền 3 gói mì ăn liền sống, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Tại sao chân bạn ngày càng yếu đi? Cảnh báo dấu hiệu sớm của 4 căn bệnh nguy hiểm!

Bệnh thường gặp
Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Người đàn ông 58 tuổi bị ung thư tuyến giáp mắc sai lầm này khiến khối u tăng gấp 3

Bệnh thường gặp
Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Uống cà phê sai cách: Thói quen tưởng vô hại nhưng âm thầm hủy hoại tim mạch

Bệnh thường gặp
Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Suy giãn tĩnh mạch: Đừng mắc sai lầm để phải chấp nhận sống chung với bệnh

Bệnh thường gặp

