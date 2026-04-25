Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mỹ gọi tên 'quán quân trái cây tốt nhất thế giới': Không phải táo hay kiwi, loại quả này ở Việt Nam rẻ và có quanh năm

Thứ bảy, 10:29 25/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong khi nhiều người vẫn mặc định táo hay kiwi là “ngôi sao” của chế độ ăn lành mạnh, một bảng xếp hạng từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC Hoa Kỳ) lại đưa ra kết quả gây bất ngờ: cà chua mới là loại trái cây có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cà chua không phải thực phẩm đắt đỏ hay khó tìm. Ngược lại, tại Việt Nam, đây là loại quả phổ biến, giá rẻ và có mặt trong hầu hết bữa cơm gia đình.

Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 1.

Không phải táo hay kiwi cà chua mới mà loại xếp số 1 về dinh dưỡng

Theo phân tích của CDC, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mật độ các dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C, protein và axit folic trên mỗi đơn vị calo. Trong nhóm trái cây, cà chua đạt điểm số cao nhất. Điều này đồng nghĩa: chỉ với lượng calo thấp, cà chua vẫn cung cấp “gói dinh dưỡng cô đặc” giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Lycopene – “vệ sĩ” thầm lặng bảo vệ cơ thể

Yếu tố giúp cà chua vượt lên trên nhiều loại trái cây khác chính là lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid.

Hoạt chất này được nghiên cứu với nhiều lợi ích đáng chú ý: Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch. Giảm viêm, ổn định mảng xơ vữa động mạch. Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính.  Không chỉ vậy, lycopene còn có khả năng “xuyên màng tế bào”, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ sâu hơn so với nhiều chất chống oxy hóa thông thường.

Tăng miễn dịch, tốt mắt, ổn định huyết áp

Ngoài lycopene, cà chua còn chứa tổ hợp vitamin và khoáng chất quan trọng.Vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Beta-carotene (tiền vitamin A) giúp bảo vệ thị lực. Vitamin K hỗ trợ đông máu và xương. Kali giúp cân bằng điện giải, ổn định huyết áp. Sự kết hợp này giúp cà chua không chỉ tốt cho một cơ quan riêng lẻ mà còn tác động toàn diện đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:

1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu

Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 2.Nguyên liệu cần cà chua chín, trứng gà, hành lá. Bạn phi nhẹ hành, cho cà chua xào mềm, thêm nước đun sôi rồi đổ trứng đánh tan vào. Nêm gia vị vừa ăn. Món này giúp giải nhiệt, phù hợp ngày nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch

Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 3.Nguyên liệu cần có cá (cá thu/cá rô phi), cà chua, hành, thì là. Bạn cho cà chua xào mềm, thêm nước tạo sốt, cho cá vào nấu chín. Nêm gia vị và thêm rau thơm. Kết hợp omega-3 từ cá và lycopene từ cà chua, rất tốt cho tim mạch.

3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn

Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 4.Nguyên liệu cần có là cà chua, trứng, hành lá. Bạn nên xào cà chua chín mềm rồi cho trứng vào đảo đều. Cách này vừa nhanh, vừa giúp hấp thu tốt lycopene nhờ dầu ăn.

4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch

Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 5.Nguyên liệu cần có là cà chua chín, một chút muối hoặc mật ong. Bạn cho vào xay nhuyễn, lọc nhẹ nếu cần.  Loại nước này thích hợp uống buổi sáng để bổ sung vitamin C.
Cà chua - quán quân dinh dưỡng Trong chế độ ăn uống lành mạnh - Ảnh 6.

GĐXH - Trong tư duy ăn uống truyền thống, thực phẩm nhiều chất béo thường bị “xếp vào danh sách cần hạn chế”, đặc biệt với những người lo ngại mỡ máu hay bệnh tim mạch. Tuy nhiên, trong thế giới ẩm thực hiện đại, không phải loại chất béo nào cũng có hại.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Loại "rau trường thọ" nên ăn mùa này để sạch ruột, bổ dạ dày, tăng miễn dịch: Chỉ vài ngàn một bó lại chế biến nhiều món cực ngon miệng

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Loại cỏ dại mọc nhiều sau mưa, chế biến đủ món ngon giúp bổ phổi, giải nhiệt ngày hè tốt

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Việt Nam trở thành "điểm sáng" trong bản đồ xuất khẩu Việt quất Mỹ tại Châu Á

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Những món ăn ý nghĩa thắp hương và thưởng thức dịp Lễ giỗ Tổ

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

Không cần cao lương mỹ vị, 3 món nộm đơn giản này mới là "vua" bàn ăn ngày nắng nóng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top