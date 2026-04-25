Mỹ gọi tên 'quán quân trái cây tốt nhất thế giới': Không phải táo hay kiwi, loại quả này ở Việt Nam rẻ và có quanh năm
GĐXH - Trong khi nhiều người vẫn mặc định táo hay kiwi là “ngôi sao” của chế độ ăn lành mạnh, một bảng xếp hạng từ Centers for Disease Control and Prevention (CDC Hoa Kỳ) lại đưa ra kết quả gây bất ngờ: cà chua mới là loại trái cây có mật độ dinh dưỡng cao hàng đầu, mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.
Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cà chua không phải thực phẩm đắt đỏ hay khó tìm. Ngược lại, tại Việt Nam, đây là loại quả phổ biến, giá rẻ và có mặt trong hầu hết bữa cơm gia đình.
Không phải táo hay kiwi cà chua mới mà loại xếp số 1 về dinh dưỡng
Theo phân tích của CDC, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mật độ các dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C, protein và axit folic trên mỗi đơn vị calo. Trong nhóm trái cây, cà chua đạt điểm số cao nhất. Điều này đồng nghĩa: chỉ với lượng calo thấp, cà chua vẫn cung cấp “gói dinh dưỡng cô đặc” giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.
Lycopene – “vệ sĩ” thầm lặng bảo vệ cơ thể
Yếu tố giúp cà chua vượt lên trên nhiều loại trái cây khác chính là lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid.
Hoạt chất này được nghiên cứu với nhiều lợi ích đáng chú ý: Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch. Giảm viêm, ổn định mảng xơ vữa động mạch. Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính. Không chỉ vậy, lycopene còn có khả năng “xuyên màng tế bào”, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ sâu hơn so với nhiều chất chống oxy hóa thông thường.
Tăng miễn dịch, tốt mắt, ổn định huyết áp
Ngoài lycopene, cà chua còn chứa tổ hợp vitamin và khoáng chất quan trọng.Vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Beta-carotene (tiền vitamin A) giúp bảo vệ thị lực. Vitamin K hỗ trợ đông máu và xương. Kali giúp cân bằng điện giải, ổn định huyết áp. Sự kết hợp này giúp cà chua không chỉ tốt cho một cơ quan riêng lẻ mà còn tác động toàn diện đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.
Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe
Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:
1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu
2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch
3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn
4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch
