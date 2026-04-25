Mỹ gọi tên 'quán quân trái cây tốt nhất thế giới': Không phải táo hay kiwi, loại quả này ở Việt Nam rẻ và có quanh năm

Phát hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cà chua không phải thực phẩm đắt đỏ hay khó tìm. Ngược lại, tại Việt Nam, đây là loại quả phổ biến, giá rẻ và có mặt trong hầu hết bữa cơm gia đình.

Không phải táo hay kiwi cà chua mới mà loại xếp số 1 về dinh dưỡng

Theo phân tích của CDC, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên mật độ các dưỡng chất thiết yếu như chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C, protein và axit folic trên mỗi đơn vị calo. Trong nhóm trái cây, cà chua đạt điểm số cao nhất. Điều này đồng nghĩa: chỉ với lượng calo thấp, cà chua vẫn cung cấp “gói dinh dưỡng cô đặc” giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn.

Lycopene – “vệ sĩ” thầm lặng bảo vệ cơ thể

Yếu tố giúp cà chua vượt lên trên nhiều loại trái cây khác chính là lycopene – một chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm carotenoid.

Hoạt chất này được nghiên cứu với nhiều lợi ích đáng chú ý: Hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), bảo vệ tim mạch. Giảm viêm, ổn định mảng xơ vữa động mạch. Bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính. Không chỉ vậy, lycopene còn có khả năng “xuyên màng tế bào”, giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ sâu hơn so với nhiều chất chống oxy hóa thông thường.

Tăng miễn dịch, tốt mắt, ổn định huyết áp

Ngoài lycopene, cà chua còn chứa tổ hợp vitamin và khoáng chất quan trọng.Vitamin C giúp tăng sức đề kháng. Beta-carotene (tiền vitamin A) giúp bảo vệ thị lực. Vitamin K hỗ trợ đông máu và xương. Kali giúp cân bằng điện giải, ổn định huyết áp. Sự kết hợp này giúp cà chua không chỉ tốt cho một cơ quan riêng lẻ mà còn tác động toàn diện đến hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Gợi ý món ngon từ cà chua – dễ làm, tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa lợi ích của loại quả này, bạn có thể thử những món ăn đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng dưới đây:

1. Canh cà chua trứng – thanh mát, dễ tiêu

Nguyên liệu cần cà chua chín, trứng gà, hành lá. Bạn phi nhẹ hành, cho cà chua xào mềm, thêm nước đun sôi rồi đổ trứng đánh tan vào. Nêm gia vị vừa ăn. Món này giúp giải nhiệt, phù hợp ngày nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

2. Sốt cà chua nấu cá – tốt tim mạch

Nguyên liệu cần có cá (cá thu/cá rô phi), cà chua, hành, thì là. Bạn cho cà chua xào mềm, thêm nước tạo sốt, cho cá vào nấu chín. Nêm gia vị và thêm rau thơm. Kết hợp omega-3 từ cá và lycopene từ cà chua, rất tốt cho tim mạch.

3. Cà chua xào trứng – món quốc dân dễ ăn

Nguyên liệu cần có là cà chua, trứng, hành lá. Bạn nên xào cà chua chín mềm rồi cho trứng vào đảo đều. Cách này vừa nhanh, vừa giúp hấp thu tốt lycopene nhờ dầu ăn.

4. Nước ép cà chua – tăng cường miễn dịch

Nguyên liệu cần có là cà chua chín, một chút muối hoặc mật ong. Bạn cho vào xay nhuyễn, lọc nhẹ nếu cần. Loại nước này thích hợp uống buổi sáng để bổ sung vitamin C.