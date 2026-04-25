Món 'cứu đói”'mùa lũ trở thành đặc sản đắt đỏ với giá lên tới 300.000–400.000 đồng/kg, nhiều người truy lùng
GĐXH - Từng là thứ cá nhỏ bé gắn với những ngày mưa lũ, cá rầm giờ đây lại trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua với giá lên tới 300.000–400.000 đồng/kg. Sự thay đổi này không chỉ phản ánh giá trị ẩm thực, mà còn cho thấy những biến chuyển của môi trường tự nhiên và thói quen tiêu dùng.
Ở nhiều vùng quê miền Trung, cá rầm xuất hiện vào thời điểm cuối mùa lũ, khi nước bắt đầu rút khỏi đồng ruộng. Thực chất, đây là cá con của nhiều loài cá nước ngọt như cá trôi, cá chày, cá dềnh… Sau khi sinh sản ở những vùng nước ngập, đàn cá nhỏ sẽ theo dòng nước trở về sông suối. Chính thời điểm này, người dân lại rủ nhau đi “kéo tủ”, một cách đánh bắt truyền thống để hứng những đàn cá li ti bơi theo dòng.
Ngày trước, cá rầm không phải món ăn quý hiếm. Với người dân vùng lũ, đó là nguồn thực phẩm dễ kiếm, gần như “cứu đói” trong những ngày nước dâng. Thế nhưng hiện nay, do nguồn cá tự nhiên giảm dần và thời gian xuất hiện ngắn ngủi, cá rầm trở nên hiếm. Cùng với đó, nhu cầu tìm kiếm những món ăn dân dã, nguyên bản của người thành phố ngày càng tăng, khiến loại cá này “lên đời” thành đặc sản.
Điểm đặc biệt của cá rầm nằm ở hương vị. Vì còn rất nhỏ, cá thường được chế biến và ăn cả con, giữ trọn vị ngọt tự nhiên, béo nhẹ và có chút bùi đặc trưng. Đây cũng là lý do khiến nhiều người dù lần đầu thưởng thức vẫn dễ “ghiền”.
Trong số các món ăn từ cá rầm, nổi tiếng nhất vẫn là cá rầm kho lá nghệ và lá gừng – một món ăn đậm chất miền Trung. Cách chế biến không cầu kỳ nhưng đòi hỏi sự tinh tế để giữ trọn hương vị.
Cá sau khi rửa sạch, để ráo sẽ được ướp với hành tím băm, nước mắm, muối, chút đường, tiêu, ớt và một ít bột nghệ. Sau khoảng 15–20 phút cho thấm gia vị, cá được cho vào nồi, kho với lửa nhỏ.
Khi nước bắt đầu cạn, người nấu cho thêm lá nghệ và lá gừng thái nhỏ vào, tiếp tục đun đến khi nước sánh lại. Thành phẩm là nồi cá thơm nồng mùi lá, vị cay nhẹ, béo bùi, ăn cùng cơm nóng rất “hao cơm”.
Ngoài món kho, cá rầm còn có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn khác. Cá rầm chiên giòn là lựa chọn phổ biến với những ai thích vị giòn rụm. Cá chỉ cần rửa nhẹ, để ráo rồi chiên ngập dầu đến khi vàng đều. Khi ăn, chấm cùng muối ớt hoặc nước mắm me sẽ càng dậy vị. Một cách chế biến khác là nấu canh chua với me và cà chua, tạo nên món ăn thanh mát, rất phù hợp trong những ngày nắng nóng.
Dù chế biến theo cách nào, cá rầm cũng cần được xử lý nhẹ tay vì rất dễ nát. Tốt nhất nên nấu ngay khi còn tươi để giữ được độ ngon tự nhiên. Đây cũng là yếu tố khiến món ăn này càng trở nên “đắt giá”, bởi không phải lúc nào cũng có thể tìm mua được nguyên liệu đạt chất lượng.
Sự “lột xác” của cá rầm, từ món ăn dân dã thành đặc sản đắt đỏ, phần nào cho thấy giá trị của những gì từng bị xem là bình thường. Trong nhịp sống hiện đại, khi con người ngày càng tìm về những hương vị nguyên bản, những món ăn gắn với ký ức như cá rầm lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
