6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước

Thứ hai, 20:22 15/09/2025 | Xã hội
Khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.

Chiều 15/9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết, khen thưởng Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo thống kê của Ban tổ chức, các khu vực trưng bày trong nhà, ngoài trời của Bộ Quốc phòng thu hút, đón tiếp đông đảo các đoàn đại biểu và khoảng 6,6 triệu lượt người dân, du khách đến tham quan.

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 1.

Ban tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ triển lãm.

Các tổ, đội lễ tân, hậu cần và lực lượng phục vụ bám sát vị trí trong mọi điều kiện thời tiết để chuẩn bị và phục vụ, đảm bảo mỗi đại biểu, mỗi người dân khi đến với không gian của Bộ Quốc phòng đều cảm nhận được sự chu đáo, trang trọng và gần gũi.

Các lực lượng Quân đội tổ chức cấp phát hơn trên 170.000 chai nước, 200.000 phong lương khô, 23.000 hộp sữa cho các lực lượng phục vụ và Nhân dân.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá cao sự kết hợp nhuần nhuyễn các hình thức bố trí truyền thống và hiện đại, khu trưng bày trong nhà được thiết kế như một dòng chảy lịch sử nối liền quá khứ, hiện tại và tương lai để tái hiện các sự kiện lịch sử và cho phép khách tham quan, trải nghiệm.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, khu vực ngoài trời được bố trí theo hình thức chiến thuật, nghệ thuật tác chiến, thể hiện tính năng nổi bật của vũ khí trang bị hiện đại hiện đang có trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam , cho thấy sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sự lớn mạnh không ngừng công nghiệp quốc phòng Việt Nam đem lại những trải nghiệm thú vị, điểm nhấn, kích thích khách tham quan...

6,6 triệu lượt người tham quan khí tài Quân đội tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 2.

Thượng tướng Trương Thiên Tô.

" Tuy trong thời gian ngắn nhưng các cơ quan, đơn vị bố trí đội ngũ cán bộ có kiến thức chuyên sâu, tinh thần trách nhiệm tốt và kỹ năng truyền tải nội dung linh hoạt, sáng tạo, phù hợp ", Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá.

Các cơ quan, đơn vị triển khai lực lượng cùng phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an ninh, an toàn khu trưng bày; bảo đảm an toàn cho các đoàn khách. Ngoài ra, phối hợp phát hiện và xử lý kịp thời các thiết bị bay không người lái; nắm chắc tình hình có liên quan, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng sự kiện để chống phá; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ những thông tin xấu độc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cũng ghi nhận công tác tuyên truyền, truyền thông được triển khai chặt chẽ trên các loại hình báo chí cả trong và ngoài Quân đội, trên các nền tảng mạng xã hội...

Anh Văn - Minh Đức
