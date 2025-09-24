Mới nhất
8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc 'như thép' mà ai cũng nên biết

Thứ tư, 11:54 24/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Không chỉ sữa mới nhiều canxi, 8 thực phẩm quen thuộc này chính là “bùa hộ mệnh” cho xương chắc khỏe.

8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc 'như thép' mà ai cũng nên biết - Ảnh 1.

Muốn xương khỏe mạnh, chống loãng xương? Thêm ngay 8 thực phẩm giàu canxi này vào thực đơn hằng ngày.

8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc như thép mà ai cũng nên biết - Ảnh 2.7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong

GĐXH - Bắt đầu ngày mới khỏe mạnh với 7 loại đồ uống buổi sáng đơn giản, giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc như thép mà ai cũng nên biết - Ảnh 3.Đẹp dáng – sáng da không cần mỹ phẩm: Top 4 rau củ 'thần thánh' chị em nhất định phải biết

GĐXH - Đẹp dáng, sáng da chưa bao giờ dễ đến thế – 4 loại rau củ “ngon, bổ, rẻ” này chính là bí quyết để bạn tự tin rạng rỡ mỗi ngày.

 

Bảo An
Cùng chuyên mục

Người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn sau khi ăn bún cá

Người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn sau khi ăn bún cá

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ăn

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.

Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối

Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối

Y tế - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'

5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát.

Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc 'cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh'

Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc 'cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh'

Sống khỏe - 8 giờ trước

Bà M. thường xuyên sử dụng thuốc do cháu ở xa gửi về nhưng toàn bộ số thuốc trên được bác sĩ cảnh báo không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây biến chứng nặng.

7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong

7 loại đồ uống buổi sáng giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể từ bên trong

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Bắt đầu ngày mới khỏe mạnh với 7 loại đồ uống buổi sáng đơn giản, giúp giải độc gan thận, thanh lọc cơ thể và tăng cường sức đề kháng tự nhiên.

Đẹp dáng – sáng da không cần mỹ phẩm: Top 4 rau củ 'thần thánh' chị em nhất định phải biết

Đẹp dáng – sáng da không cần mỹ phẩm: Top 4 rau củ 'thần thánh' chị em nhất định phải biết

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Đẹp dáng, sáng da chưa bao giờ dễ đến thế – 4 loại rau củ “ngon, bổ, rẻ” này chính là bí quyết để bạn tự tin rạng rỡ mỗi ngày.

Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳ

Hướng dẫn chi tiết cách ăn uống, kiểm soát cân nặng hợp lý cho thai phụ để tránh mắc đái tháo đường thai kỳ

Mẹ và bé - 21 giờ trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, phụ nữ có thai đặc biệt các thai phụ trên 35 tuổi, thừa cân, béo phì, có tiền sử sinh con to… cần điều chỉnh lối sống (ăn tiết chế, tăng cường vận động) để dự phòng nguy cơ mắc đái tháo đường trong thai kỳ.

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Dùng thuốc điều trị bệnh ngoài da sai chỉ định, người đàn ông ngộ độc, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Sau 4 tuần uống sai liều thuốc so với chỉ định của bác sĩ, người bệnh xuất hiện trợt loét, hoại tử da – niêm mạc lan rộng, suy tủy, giảm tiểu cầu và bạch cầu, nguy cơ nhiễm trùng toàn thân.

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bất cẩn, thanh niên 24 tuổi ở Quảng Ninh bị chấn thương nặng, 2 ngón tay gần đứt rời

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Tai nạn khiến thanh niên bị chấn thương dập nát phức tạp 4 ngón tay của bàn tay trái, trong đó có 2 ngón tay đứt gần rời.

Xem nhiều

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Người mẹ hạnh phúc đón em bé 3,4kg khỏe mạnh, chào đời trong 'bọc điều' hiếm gặp

Mẹ và bé

GĐXH - Bé trai nặng 3,4kg cháo đời trong tình trạng vẫn còn nguyên vẹn trong bọc ối. Khi bbế ra, bé cất tiếng khóc to, hồng hào, tràn đầy sức sống.

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm này

Bệnh thường gặp
'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh

Bệnh thường gặp
Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Người phụ nữ 45 tuổi viêm tụy cấp, triglyceride trong máu cao gấp 10 lần, thừa nhận 1 sai lầm khi ăn thịt lợn

Sống khỏe
4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

4 nguyên tắc cho bữa sáng lành mạnh, đẩy lùi bệnh mãn tính

Bệnh thường gặp

