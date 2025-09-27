'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Tôi là người tham công tiếc việc, tự tay làm mới yên tâm'

'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Nhận danh hiệu NSND, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn' GĐXH - NSND Mai Hoa có những trải lòng thẳng thắn về việc sau khi nhận danh hiệu cao quý NSND, chị thấy mình cần có trách nhiệm hơn với khán giả yêu nhạc.

NSND Mai Hoa: "Tôi nói nhanh... nhưng hát chậm"

Thưa NSND Mai Hoa, trong album "Hà Nội cờ hoa", tại sao, chị lại lựa chọn 9 bài hát chứ không phải là con số khác, liệu có phải vì lý do phong thủy?

- Tôi lựa chọn con số này cũng có ý phong thủy, vì số 9 bao giờ cũng là số đẹp. Các sản phẩm âm nhạc trước của tôi cũng vậy, tôi đều chọn làm 6 hoặc 9 bài để làm, chứ không làm con số khác.

Trong album này có 3 bài hát chị hát "live" trong quá trình thu âm và sau đó được chọn luôn, không cần thu lại, lý do của sự lựa chọn này là gì?

- Đúng là ban đầu khi thu 3 bài này, tôi chỉ nghĩ "thu chơi" thôi để ban nhạc lấy "demo" xong sau mình sẽ thu lại. Tuy nhiên lúc thu xong nhạc sĩ bảo: "Thế là được rồi, chị không phải hát lại nữa đâu".

NSND Mai Hoa là ca sĩ nổi tiếng với những bài hát nhạc phim đã đi vào hàng kinh điển như: Đất và người, Chuyện phố phường, Đường đời, Mùa lá rụng

Tên album là "Hà Nội cờ hoa" gợi không khí náo nhiệt, hừng hực và rộn rã, trong khi tiếng hát của Mai Hoa chỉ cần cất lên đã thấy sự thong dong, từ tốn, không lúc nào vội vã. Vậy chị đã xử lý thế nào để hòa hợp 2 điều tưởng như trái ngược đó?

- Ban đầu tên album mà tôi dự định đặt là "Mai Hoa hát Hà Nội", nhưng đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ra đường đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, cờ hoa ngập tràn. Trong nhà tôi cũng treo cờ, cắm hoa rồi mặc áo dài tung tăng chụp ảnh ngoài phố với niềm tự hào lớn lao. Xuất phát từ không khí này, tên album được "chốt" lại là "Hà Nội cờ hoa". Cái tên này quả thật nghe rất rực rỡ, cảm giác thăng hoa, thể hiện sự nhiệt huyết và hối hả. Trong khi tiếng hát của Mai Hoa lúc nào cũng mang sự thong dong, chậm rãi, trầm trầm. Tôi từng đi khám, bác sĩ bắt mạch còn bảo "sao mạch cô này chậm thế". Đúng là tôi nói nhanh nhưng lại… hát chậm.

Nghe NSND Mai Hoa cất giọng hát nốt đầu tiên đã thấy rất khác, chất giọng trầm của Mai Hoa quý hiếm nhưng cảm giác chị được ông Trời ưu đãi rất nhiều thứ trong âm nhạc nhưng lại chưa được quyết liệt lắm trong sự nghiệp. Liệu thời gian tới có sự quyết liệt hơn không?

Nói về lòng yêu nghề tôi tin rằng bất cứ người nghệ sĩ, ca sĩ nào cũng đều yêu nghề, chỉ khác là sự quyết liệt đến đâu và sự quyết liệt đó được công chúng đón nhận như thế nào. Tôi biết nhiều nghệ sĩ có giọng hát tốt đang công tác ở các đoàn nghệ thuật, chất giọng rất hay nhưng lại chưa có "đất", có cơ hội, thời cơ để phát huy giọng hát của mình.

Hoặc cũng có những trường hợp như tôi mọi người ưu ái nhận xét là có lợi thế về "thanh, sắc" nhưng lại "lười" ra mắt sản phẩm, lười xuất hiện. Thật ra điều này rất khó trả lời, tôi thuộc tuýp người có tính cách ôm đồm, ở nhà tôi cũng hay tham công tiếc việc chỗ nào cũng cảm thấy mình vẫn phải vươn bàn tay ra mới thấy yên tâm. Đơn cử như cắm lọ hoa cũng phải muốn tự tay mình cắm mới thấy đẹp, dù người khác cắm cũng đẹp.

Đúng là tôi không ra nhiều sản phẩm nhưng lúc nào cũng bận, ngoài đời cũng không có mấy thời gian đi chơi, đi cà phê đâu. Tính lại đến thời điểm này tôi cũng ra được 9 sản phẩm âm nhạc, kể ra cũng không "lười" lắm, chỉ có điều quãng thời gian ra không đều, ví dụ có sản phẩm 5 năm mới ra, nhưng cũng có những sản phẩm được ra cách nhau có 1 năm. Sau "Hà Nội cờ hoa", chắc là tôi sẽ ra đều đặn hơn trong lúc mình vẫn đang có thể hát. Sau khi nhận danh hiệu NSND, tôi cũng thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với danh hiệu này, cống hiến cho sự nghiệp nhiều hơn, đem lời ca tiếng hát đến với những người yêu quý mình.

NSND Mai Hoa thừa nhận không lười nhưng trong cuộc sống riêng, chị còn nhiều việc khác nên chỉ "túc tắc" làm nhạc.

NSND Mai Hoa sở hữu chất giọng trầm rất khó có được, để mài dũa được giọng nữ trầm trở nên đẹp hơn không dễ như giọng nữ trung hay nữ cao. Thời xưa chị có phải khổ luyện nhiều không?

- Mai Hoa từng được học qua hai người thầy, trong đó có cô Mỹ Bình. Ngày xưa tôi cũng học hát cổ điển chứ không phải nhạc nhẹ. Cô Mỹ Bình cũng mong ước học trò của mình sau này sẽ hát trong Nhà hát giao hưởng, hát nhạc kịch. Sau này tôi có thời gian công tác tại Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân, hát những ca khúc về quân đội. Tôi nghĩ mỗi người ca sĩ đều được ông Trời, Tổ nghề ưu ái cho giọng hát, không cho thì luyện đến đâu cũng không được.

Ngoài ra cũng cần phải luyện tập, trau dồi và học cách xử lý riêng. Mỗi ca sĩ có giọng hát riêng, cách hát có lẽ cũng tự nhiên như bản tính con người vậy. Như tôi có chất giọng trầm, để hát được ở âm khu cao hơn cần bản lĩnh và cách xử lý bài phù hợp.

NSND Mai Hoa và ký ức sáng sớm đi làm rét run vì mùa đông ở Hà Nội

Hát về Hà Nội với giọng ca trầm lắng mà nồng nàn, vậy chị có thể chia sẻ những kỷ niệm "rực lửa" về nơi đây?

Riêng với Mai Hoa, trong cuộc sống có lẽ chưa có từ nào là "rực lửa" cả, lúc nào cũng chầm buồn, thong dong, kể cả trời mưa xuống hay sốt cao cũng kệ không chạy đâu. Nhưng tôi đã có quãng thời gian 31 năm sống ở Hà Nội, gắn bó rất lâu với mảnh đất này, chứng kiến nhiều sự đổi thay nhưng vẫn nhớ như in từng góc phố. Thời xưa lúc còn công tác ở Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân, sáng sớm mùa đông tôi đi xe máy đến cơ quan, trời rét buốt khiến mặt mũi tay chân lạnh ngắt, da đỏ ửng lên vì lạnh, nhất là lúc đi qua hồ Hale (hồ Thiền Quang), hai hàm răng cứ va cầm cập vào nhau. Cảm giác đó tới giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Rồi cả mùi hương hoa sữa luồn lách trong những cơn gió thoảng qua, tất cả đều in sâu trong ký ức của tôi về Hà Nội.

NSND Mai Hoa có 31 năm ở Hà Nội.

Chị có chất giọng hay, biểu tượng cho một thế hệ ca sĩ hát rõ lời, cảm xúc, khác với quan niệm của nhiều ca sĩ hiện nay cho rằng giọng hát không phải yếu tố quan trọng nhất, quan điểm của chị thế nào về điều này?

Nếu bảo so sánh thế hệ trước và sau thì thú thật, riêng từ "trước" và "sau" đó đã khác nhau rồi. Tôi chỉ nghĩ, mỗi ca sĩ có màu giọng, cách hát, cách xử lý bài khác nhau và điều đó làm nên tên tuổi riêng cho mỗi người. Thế hệ ca sĩ trẻ bây giờ, các em có sự hỗ trợ về truyền thông, thiết bị tốt, có được sự cộng tác tốt… Thời tôi thật ra cũng không phải quá xưa, nhưng rõ ràng có cách đi, cách hát mộc mạc hơn nhiều, bản thân tôi cũng hướng đến xử lý bài hát theo phong cách mộc nhất có thể, hát thế nào cho mộc nhất, hợp với mình nhất, cảm thấy nó là mình nhất thì mình chọn. Mình không vì thấy người khác làm màu đẹp mà mang màu đó áp đặt vào mình được.

9 ca khúc trong album phần lớn đều là những bài hát mà chị từng hát đi hát lại nhiều lần, lựa chọn sự quen thuộc thì người ta thường hay hướng đến an toàn, với chị thì sao, có áp lực đổi mới để thu hút công chúng ngày càng khó tính không?

- Trong 9 bài này cũng có những bài Mai Hoa chưa hát bao giờ như "Chiều Hà Nội", "Hà Nội mùa lá bay". Nói cho cùng, với những người làm nghệ thuật, nhất là thế hệ có thể nói là "già chưa tới, trẻ đã qua" như Mai Hoa thì không dám mạo hiểm đi tìm cái gì đó quá khác biệt mới mẻ đâu, không mạo hiểm để "câu kéo" khán giả. Vì thật ra khán giả nào đã yêu mến mình rồi thì thường sẽ vẫn yêu mến và dõi theo mình, trừ khi thấy mình có bước đi quá khác, không phù hợp họ mới bỏ rơi thôi. Còn một khi đã yêu là như các cụ nói "yêu cả đường đi lối về".

Còn nói về sự đột phá có thể nói lần này, Mai Hoa đột phá hơn một xíu nhưng vẫn ở góc độ an toàn của người nghệ sĩ, trên tinh thần sản phẩm mình làm ra phải đảm bảo có chất lượng, tốt nhất với mình mới đưa ra để khán giả "thẩm" được. Mình mà chưa thấy hay thì không thể nào bắt mọi người thấy hay được. Nên những gì Mai Hoa làm và đưa ra ở album này tuy mới hơn một chút nhưng vẫn là hay nhất, đảm bảo tính nghệ thuật chứ không phải là sự thể nghiệm bấp bênh.

Cuộc sống nhẹ nhàng trầm lắng của NSND Mai Hoa.

VTV thường có phim ca nhạc trong những ngày kỉ niệm, nếu VTV làm phim ca nhạc về Hà Nội, Mai Hoa có nhận lời tham gia?

- Tôi từng tham gia đóng một số bộ phim, cảm nhận được sự vất vả của nghề diễn. Mọi người xem phim thấy trôi qua rất nhanh nhưng kỳ thực anh chị em diễn viên làm việc cực nhọc vô cùng, diễn xong có khi nhan sắc tụt xuống hẳn tận đâu vớt mãi không lên, nhưng đam mê làm nghề vì máu nghề nghiệp. Nếu có cơ hội đến, tại sao mình không làm.

Cảm ơn NSND Mai Hoa về cuộc trò chuyện này!

NSND Mai Hoa hát live ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội". Clip: Đỗ Quyên

Ảnh: NVCC