Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Thứ sáu, 20:00 26/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe thần thái tự tin, sang trọng và có dịp hội ngộ, chung khung hình với dàn sao quốc tế đình đám như "thánh meme" Khaby Lame và Trương Tân Thành...

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 1.Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

GĐXH - Nối tiếp London Fashion Week, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện nổi bật, thần thái đầy thu hút tại Milan Fashion Week cùng nhà mốt Fendi.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 2.

Tiếp nối chuỗi hành trình thời trang quốc tế từ London Fashion Week đến Milan Fashion Week, Hoa hậu Lương Thùy Linh tiếp tục khẳng định dấu ấn khi xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý. Xuất hiện tại đây, nàng hậu gen Z lựa chọn phong cách thanh lịch, tinh giản nhưng toát lên thần thái quyền lực và sang trọng – đúng tinh thần mà BOSS hướng đến.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 3.

Giữa không gian thời trang đẳng cấp, nàng hậu Việt Nam nổi bật với hình ảnh tự tin, hiện đại, nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông quốc tế.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 4.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 5.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 6.

Chỉ trong thời gian ngắn, Lương Thùy Linh đã liên tiếp góp mặt tại những sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang, từ London đến Milan. Việc được tin tưởng và mời tham dự các show diễn danh giá không chỉ là minh chứng cho sức hút cá nhân, mà còn cho thấy sự đánh giá cao của các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 7.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 8.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 9.

Đặc biệt, sự kiện lần này còn trở nên đáng chú ý hơn khi Lương Thùy Linh có dịp chung khung hình với Khaby Lame – hiện tượng mạng toàn cầu.

Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 10.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 11.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 12.
Lương Thùy Linh tỏa sáng tại Milan Fashion Week cùng dàn sao Nam quốc tế - Ảnh 13.

Bên cạnh đó, nàng hậu Việt Nam còn chung khung hình với Mew Suppasit – diễn viên nổi tiếng Thái Lan, Trương Tân Thành – gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc. Những khoảnh khắc hội ngộ trong cùng một sự kiện đã góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối văn hóa – nghệ thuật, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.

Lương Thùy Linh chia sẻ khoảnh khắc thú vị cùng "thánh meme" Khaby Lame

An Khánh
Top