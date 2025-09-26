Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Chỉ trong thời gian ngắn, Lương Thùy Linh đã liên tiếp góp mặt tại những sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang, từ London đến Milan. Việc được tin tưởng và mời tham dự các show diễn danh giá không chỉ là minh chứng cho sức hút cá nhân, mà còn cho thấy sự đánh giá cao của các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam.