Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế
GĐXH - Xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe thần thái tự tin, sang trọng và có dịp hội ngộ, chung khung hình với dàn sao quốc tế đình đám như "thánh meme" Khaby Lame và Trương Tân Thành...
Chỉ trong thời gian ngắn, Lương Thùy Linh đã liên tiếp góp mặt tại những sự kiện hàng đầu của ngành công nghiệp thời trang, từ London đến Milan. Việc được tin tưởng và mời tham dự các show diễn danh giá không chỉ là minh chứng cho sức hút cá nhân, mà còn cho thấy sự đánh giá cao của các thương hiệu quốc tế dành cho đại diện Việt Nam.
Đặc biệt, sự kiện lần này còn trở nên đáng chú ý hơn khi Lương Thùy Linh có dịp chung khung hình với Khaby Lame – hiện tượng mạng toàn cầu.
Bên cạnh đó, nàng hậu Việt Nam còn chung khung hình với Mew Suppasit – diễn viên nổi tiếng Thái Lan, Trương Tân Thành – gương mặt được yêu thích của điện ảnh Trung Quốc. Những khoảnh khắc hội ngộ trong cùng một sự kiện đã góp phần làm nổi bật tinh thần kết nối văn hóa – nghệ thuật, đồng thời đưa hình ảnh của Việt Nam đến gần hơn với khán giả khu vực và quốc tế.
Lương Thùy Linh chia sẻ khoảnh khắc thú vị cùng "thánh meme" Khaby Lame
