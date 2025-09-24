Mới nhất
Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời'

Thứ tư, 07:00 24/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
H'Hen Niê chia sẻ xúc động về chồng nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi trong hành trình mang thai 9 tháng 10 ngày, từ lóng ngóng đến tận tình qua từng buổi siêu âm.

Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chia sẻ về chồng - nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và hành trình mang thai cũng như sinh con. Cô gọi chồng là "ba của Harley" và bày tỏ lòng biết ơn về sự chăm sóc tận tình mà anh dành cho vợ con.

Từ "lóng ngóng" đến người chồng hoàn hảo

H'Hen Niê tâm sự về sự thay đổi của chồng trong suốt thai kỳ. Từ một người đàn ông "lóng ngóng chẳng phân biệt nổi mớ rau", Tuấn Khôi đã vì vợ con mà "cặm cụi đi chợ, tỉ mẩn học nấu từng món ăn". Cô chia sẻ món anh nấu trông như "nồi cám heo" nhưng với cô đó là "món ngon nhất trên đời" bởi được nêm nếm bằng tình yêu và trách nhiệm.

Hoa hậu H'Hen Niê xúc động viết: "Anh cho em một bờ vai để tựa vào khi yếu đuối, một vòng tay để sẻ chia mọi cảm xúc và cho em sự bình yên để nụ cười luôn nở trên môi".

Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ chuyện xúc động về chồng với 'nồi cám heo ngon nhất đời' - Ảnh 1.

H'Hen Niê và chồng.

Những đêm dài không cô đơn

Chia sẻ về hành trình mang thai, H'Hen Niê khẳng định "chưa một phút nào cô đơn" nhờ sự đồng hành của chồng. Cô kể về những đêm dài khi Tuấn Khôi dù "mắt đã lim dim vẫn bật dậy, lặng lẽ đi theo và đứng đợi em ngoài cửa nhà vệ sinh".

Cặp đôi cùng tạo thói quen mới như đi ngủ sớm, còn Tuấn Khôi tự tìm sách nói để nghe nhằm hiểu hơn những điều vợ chia sẻ về con. "Là những cái xoa lưng, những lần bóp tay, bóp chân ân cần mỗi khi em mệt mỏi... Tất cả những điều nhỏ bé ấy đã dệt nên một tình yêu vĩ đại", H'Hen Niê tâm sự.

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà H'Hen Niê chia sẻ chính là những buổi siêu âm - "hẹn hò đặc biệt" của cặp đôi. Cô kể Tuấn Khôi "lần nào cũng háo hức hơn cả em", dù con có "bướng bỉnh quay lưng hay chổng mông", anh vẫn "cười tủm tỉm, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc".

Đặc biệt, H'Hen Niê không thể quên khoảnh khắc chồng "vội vã chạy từ quầy thu ngân về chỉ để kịp nhìn thấy con qua màn hình" và "cái siết tay thật chặt và đôi mắt rưng rưng của anh khi chúng ta lần đầu thấy hình hài bé bỏng ấy".

Kết thúc bài chia sẻ, H'Hen Niê bày tỏ: "Hành trình 9 tháng 10 ngày đã khép lại nhưng một hành trình mới còn tuyệt vời hơn đang mở ra". Cô khẳng định con họ "thật may mắn khi có một người ba tuyệt vời" và mong muốn cùng chồng "viết tiếp câu chuyện hạnh phúc này".

Ảnh: FBNV

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức PhúcVTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.

Tin liên quan

Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọng

Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọng

Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'

Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng

Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng

Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn

Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn

Cùng chuyên mục

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

NSND Thanh Hoa nhiều năm mang nỗi day dứt vì cảm thấy có lỗi với chồng và con cháu do mải mê công việc, ít khi có thời gian quây quần gia đình.

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTV

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'

Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'

Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước

Trước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Xem nhiều

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Câu chuyện văn hóa
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'

Câu chuyện văn hóa
Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Con gái đầu lòng của H'Hen Niê

Câu chuyện văn hóa
Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Câu chuyện văn hóa

