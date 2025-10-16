Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa

Thứ năm, 11:00 16/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc ngọt ngào trong đám hỏi tại Thanh Hóa cùng chú rể doanh nhân quê Quảng Trị.

Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị HàThân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã bị rò rỉ tấm thiệp cưới và chú rể là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân quê Quảng Trị gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt điển trai cùng sự giàu có.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân quê Quảng Trị - Nguyễn Viết Vương đã được gia đình tổ chức đám hỏi vào sáng nay 16/10.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Trong ngày lễ trọng đại, hoa hậu xứ Thanh diện áo dài của NTK Dũng Nguyễn.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 4.

Cô hạnh phúc trong ngày về chung nhà cùng doanh nhân 31 tuổi - Nguyễn Viết Vương.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 5.

Thời gian qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn cách sống kín tiếng để tập trung chăm lo cho gia đình mới.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 6.

Cô khép lại hành trình của vương miện hoa hậu bằng cách rời khỏi công ty chủ quản Sen Vàng.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 7.

Người đẹp xứ Thanh đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ và vun đắp tổ ấm hạnh phúc.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 8.

Cô khép lại chặng đường showbiz bằng một tin vui và được mọi người chúc phúc.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa - Ảnh 9.

Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong đám hỏi truyền thống tại quê nhà.

Đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương được trang trí theo phong cách Á Đông. Cặp đôi đã chọn hai màu chủ đạo gồm sắc xanh từ phông nền, cây lá và trắng từ các loại hoa. Toàn bộ không gian đám hỏi đều được trang trí tỉ mẩn mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng sang trọng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ khoe nhan sắc trong ngày trọng đại.

Ảnh, clip: Lê Chí Linh

Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hộiRộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

GĐXH - Đỗ Thị Hà sắp kết hôn với doanh nhân Viết Vương, thông tin và hình ảnh thiệp cưới đang gây sốt mạng xã hội. Cặp đôi được cho là sẽ tổ chức lễ ăn hỏi tại Thanh Hóa và lễ thành hôn tại Quảng Trị.


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc - 16 phút trước

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.

Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Thân thế chồng doanh nhân quê Quảng Trị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã bị rò rỉ tấm thiệp cưới và chú rể là doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Doanh nhân quê Quảng Trị gây ấn tượng với khán giả bởi gương mặt điển trai cùng sự giàu có.

Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều là 'nam thần', 'cực phẩm' trong phim mới về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều là 'nam thần', 'cực phẩm' trong phim mới về sáp nhập, tinh gọn bộ máy

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Phim "Lằn ranh" quy tụ được dàn diễn viên nam từ chính đến phụ đều là những "cực phẩm" về diễn xuất và "nam thần" của "vũ trụ" VFC.

Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Non bộ 'Cội nguồn' tôn vinh văn hóa dân tộc và vừa xác lập Kỷ lục Việt Nam

Câu chuyện văn hóa - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/10, tại Chu Gia Trang (xã Yên Xuân, TP Hà Nội), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm điêu khắc non bộ bằng gỗ lũa mang tên “Cội nguồn” – một sáng tạo độc bản của nghệ nhân Chu Gia Trác Mộc.

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.

Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

Yến Nhi tỏa sáng tại bán kết Miss Grand International, bất ngờ với sự cố của đại diện Nhật Bản

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Trong đêm bán kết Miss Grand International, Yến Nhi gây sốt với màn trình diễn ấn tượng. Bên cạnh đó, đại diện Nhật Bản gặp sự cố bất ngờ.

Gia đình có hai thế hệ NSND

Gia đình có hai thế hệ NSND

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Giữa lúc sân khấu cải lương đối mặt thực trạng dần mai một, gia đình NSND Nguyễn Thanh Tùng bền bỉ giữ lửa nghề, ba thế hệ nỗ lực lan tỏa giá trị của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đặng Thu Thảo sau 8 năm kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Trung Tín, cô có cuộc sống kín tiếng và êm đềm.

Xem nhiều

'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

'Mỹ nhân' Hồng Diễm tái hợp 'Nam thần' Mạnh Trường sau 8 năm trong phim mới 'Lằn ranh' của VTV

Giải trí

GĐXH - Hồng Diễm và Mạnh Trường sẽ tái hợp trong dự án phim "Lằn ranh", lên sóng VTV1 trong tháng 10 này.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Hoa hậu Đặng Thu Thảo và hôn nhân 8 năm bên chồng doanh nhân tuổi Mão tài giỏi

Giải trí
Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Nữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

Giải trí
3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

3 nam nghệ sĩ gen Z vừa nhận Bằng khen từ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là ai?

Giải trí
Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

Rộ tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với chồng doanh nhân: Hôn lễ gây xôn xao mạng xã hội

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top