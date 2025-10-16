Cô dâu Đỗ Thị Hà rạng rỡ bên chồng doanh nhân trong đám hỏi tại Thanh Hóa

Đám hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương được trang trí theo phong cách Á Đông. Cặp đôi đã chọn hai màu chủ đạo gồm sắc xanh từ phông nền, cây lá và trắng từ các loại hoa. Toàn bộ không gian đám hỏi đều được trang trí tỉ mẩn mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cũng sang trọng.