Á hậu quê Thái Bình có vai diễn dự Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, là ai?

Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc là sự kiện văn hóa nghệ thuật lớn, được tổ chức định kỳ nhằm tôn vinh và phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Năm nay, Liên hoan với chủ đề nói về hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mới đây, Á hậu 1 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 - Đỗ Thị Phương Thanh tiết lộ đảm nhận vai diễn đầy thử thách trong vở diễn “Hoàng hôn rực nắng”. Đây là vở diễn đặc biệt và hiếm hoi khi có sự kết hợp giữa 3 đơn vị nghệ thuật: Trung tâm Sân khấu và Phát triển, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Nhà hát Kịch Việt Nam. Trong đó, Phương Thanh thủ vai 2 chính là vợ và con gái của nhân vật trung tâm là Phong - chiến sĩ công an từng tham gia phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia.

Nàng Á hậu quê Thái Bình hiện đang theo học thạc sĩ tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành diễn xuất. Thế nhưng, đối với Phương Thanh, đây là một thử thách khi cô phải lột tả cảm xúc, tính cách khác biệt lớn giữa 2 nhân vật.

Cô chia sẻ cảm nhận khi đồng ý thử sức với cả 2 vai diễn lần này: “Đây là một thử thách không nhỏ, bởi hai nhân vật thuộc hai thế hệ, hai màu sắc tâm lý khác nhau. Làm sao để mỗi vai có một linh hồn riêng, không bị hòa lẫn, và làm bật được bản chất nhân vật trong cùng một vở diễn – đó là điều khiến tôi trăn trở nhất. Nhưng chính sự đối lập đó lại là cơ hội để tôi đào sâu nghề diễn, mở rộng khả năng biến hóa và làm chủ nhịp cảm xúc trên sân khấu”.

Hoàn thành 2 vai diễn khó, cô thể hiện sự cảm kích bởi những trải nghiệm mà mình có được: “Tham gia vở kịch giống như cho bản thân cơ hội để nhìn và cảm nhận cuộc sống với một góc nhìn khác, những góc nhìn mà không phải lúc nào cũng có thể được trải nghiệm.

Đặc biệt, đối với vở diễn đề cao tinh thần và trách nhiệm cao cả của người công an nhân dân lần này, Thanh lại càng cảm thấy bản thân mình vinh dự vì được hiểu hơn về những tâm tư, những khó khăn của cả người công an, cũng như gia đình họ phải trải qua. Từ đó, càng thêm yêu hơn những hòa bình, bình yên mà mình đang có ở hiện tại”, Phương Thanh cho biết thêm.

Sắp tới, Á hậu Phương Thanh hé lộ sẽ tập trung hoàn thành việc học của mình và tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong lĩnh vực thời trang, người mẫu và khám phá bản thân ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật đa dạng khác.

