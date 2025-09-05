Ăn đu đủ chín đừng vứt hạt: Đây là công dụng tuyệt vời, rất nhiều người chưa biết

Hạt đu đủ có màu đen, vị đắng, khi ăn đu đủ người ta thường gạt bỏ hạt đi. Tuy nhiên, cũng giống như quả và lá đu đủ, hạt đu đủ được coi là một phương thuốc tự nhiên rất hữu hiệu trong việc điều trị và chữa các bệnh, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể.

Dưới đây là một số lợi ích của hạt đu đủ đối với sức khỏe

Ảnh minh họa

Tốt cho đường ruột

Hạt đu đủ cũng là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp duy trì sức khỏe đường ruột và hệ tiêu hóa. Thực phẩm giàu chất xơ có tác dụng giảm huyết áp và mức cholesterol trong máu, nhờ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và béo phì.

Tốt cho thận

Thận đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì hoạt động như bộ lọc để loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể. Do đó, chăm sóc sức khỏe thận là rất quan trọng. Một số nghiên cứu cho thấy các dưỡng chất trong hạt đu đủ có tác dụng bảo vệ và duy trì sức khỏe cũng như chức năng của thận.

Giảm cholesterol trong máu

Hạt đu đủ chứa một lượng lớn a xít béo đơn bão hòa, trong đó có a xít oleic. Các nghiên cứu cho thấy nếu nạp loại a xít béo này đều đặn có thể giúp giảm mức 19% chất béo trung tính và 22% cholesterol "xấu" LDL.

Chống ung thư

Hạt đu đủ cũng chứa nhiều chất chống ô xy hóa có đặc tính chống ung thư. Một số nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy hạt đu đủ có tác dụng làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Chống oxy hóa

Hạt đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như saponin, tanin, flavonoid, alkaloid, polyphenol. Các chất này có tác dụng trong việc bảo vệ các tế bào của cơ thể khỏi bị hư hại bởi các gốc tự do. Nhờ đó bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh tốt.

Dùng hạt đu đủ bao nhiêu là đủ?

Ảnh minh họa

Hạt đu đủ chứa carpain, một hợp chất có thể gây độc nếu tiêu thụ quá nhiều. Một số nghiên cứu trên khỉ cũng cho thấy ăn lượng quá lớn hạt đu đủ sẽ dẫn đến tình trạng thiếu tinh trùng trong tinh dịch, làm suy giảm khả năng sinh sản.

Ngoài ra, hạt đu đủ cũng chứa benzyl isothiocyanate. Hấp thụ quá nhiều hợp chất này có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy. Thai phụ cần tránh ăn hạt đu đủ.

Để đảm bảo sức khỏe, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên ăn từ 5 đến 10 hạt đu đủ/ngày, hoặc dùng không quá 1 thìa cà phê/ngày. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng nếu bạn có ý định sử dụng hạt đu đủ thường xuyên trong chế độ ăn uống.

Không dùng hạt đu đủ trong các trường hợp sau

Hạt đu đủ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu không sử dụng đúng cách, loại hạt này vẫn có thể mang đến một số tác dụng phụ như:

Tăng huyết áp: Loại hạt này có tác dụng hạ huyết áp tuy nhiên nếu kết hợp với những loại thuốc khác sẽ gây ra nguy hiểm.

Vấn đề sinh sản: Hạt đu đủ từ lâu được biết đến như một biện pháp tránh thai ở nam giới. Vì vậy hãy tránh ăn loại hạt này nếu muốn sinh con.

Vấn đề tim mạch: Một lượng chất béo khá cao có tồn tại trong loại hạt này. Vì vậy, việc tiêu thụ quá mức sẽ làm biến đổi nồng độ cholesterol làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng hạt đu đủ tươi hoặc khô đều được. Để bảo quản được lâu, nên rửa sạch hạt đu đủ rồi phơi hoặc sấy khô. Nghiền hạt đu đủ thành bột mịn rồi thêm vào các món như nước trái cây, sinh tố, món tráng miệng, các món salad, món xào, cà ri...