Ăn ốc có nên bỏ đuôi, rất nhiều người đang hiểu sai

Ốc mít xào me là món ăn thơm ngon, đậm đà. Món ăn là sự kết hợp đủ vị chua cay mặn ngọt từ nước sốt me. Những con ốc được áo bên ngoài nước sốt bóng lưỡng, sánh mịn. Thịt ốc chắc ngọt, giòn thơm chấm ngập trong sốt me ăn rất ngon và vui miệng, nhất là khi tụ tập gia đình hoặc bạn bè.