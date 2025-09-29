Ăn uống cũng là tận hưởng cuộc sống: Ba món ngon dễ nấu, ngon cơm, no bụng mà lại giàu dinh dưỡng
Một bữa cơm ngon không cần cầu kỳ, chỉ cần vài nguyên liệu tươi ngon và cách nấu đơn giản, bạn đã có thể biến căn bếp thành nơi ngập tràn hạnh phúc.
Ăn ngon không chỉ là nạp năng lượng mà còn là cách chúng ta tận hưởng sự sống. Mỗi bữa cơm nhà, dù giản dị, vẫn mang trong mình hương vị của tình thân, của niềm vui nhỏ bé nhưng sâu lắng. Chỉ cần một ít mực tươi, vài sợi miến, chút tôm sú, vài quả trứng gà và rổ rau xanh, bạn đã có thể làm nên một bữa cơm vừa ngon miệng vừa cân bằng dinh dưỡng. Thực đơn hôm nay gồm mực xào miến dai ngon đậm vị, tôm xào trứng mềm mịn và đậu que xào tỏi giòn xanh - ba món ăn mang ba sắc thái nhưng hòa quyện tạo nên một mâm cơm đủ đầy, khiến ai thưởng thức cũng khó quên.
Món 1: Mực xào miến dai ngon, đậm đà và quyến rũ
Mực luôn mang lại cảm giác tươi mới cho mâm cơm. Vị ngọt thanh tự nhiên của mực kết hợp cùng miến mềm dai, hòa quyện với hương thơm của tỏi, gừng, hành tây, cà rốt và giá đỗ, tất cả tạo nên một món ăn vừa quen vừa lạ.
Để làm món này, bạn chuẩn bị mực tươi rửa sạch, thái khoanh vừa ăn, một ít miến ngâm mềm, thêm hành tây, cà rốt và giá đỗ để món ăn thêm màu sắc. Khi chảo nóng, phi thơm gừng tỏi cho dậy mùi, sau đó cho hành tây, cà rốt cùng mực vào xào nhanh tay trên lửa lớn để giữ độ giòn ngọt.
Tiếp theo cho miến đã ngâm vào, nêm nếm với nước tương, dầu hào, muối, tiêu và một chút bột thì là để món ăn dậy hương. Cuối cùng, thêm giá đỗ và hành lá, đảo đều rồi bày ra đĩa. Một đĩa mực xào miến nóng hổi với hương vị đậm đà, sợi miến trong suốt thấm đều gia vị, mực giòn ngọt, chắc chắn sẽ trở thành món tủ trong thực đơn gia đình bạn.
Món 2: Tôm xào trứng mềm mịn, ngọt ngào và bổ dưỡng
Món thứ hai trong thực đơn là tôm xào trứng, tưởng chừng đơn giản nhưng lại có sức hút lạ kỳ. Tôm là nguồn protein dồi dào, ít béo, giàu khoáng chất, khi kết hợp với trứng gà mềm mịn tạo nên món ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe. Trước hết, bạn bóc vỏ tôm, rút chỉ lưng rồi ướp sơ với chút muối tiêu.
Bắc chảo, xịt một lớp dầu mỏng rồi cho tôm vào áp chảo nhanh đến khi hai mặt chuyển màu hồng đẹp mắt. Trong lúc đó, đánh trứng gà với chút muối và pha thêm hai thìa nước bột năng loãng để khi nấu, trứng có độ sánh mịn.
Đổ hỗn hợp trứng vào chảo tôm, nấu trên lửa nhỏ, vừa nấu vừa khéo léo đẩy trứng từ ngoài vào giữa để tạo độ mềm mượt. Khi trứng vừa chín tới, rắc thêm ít tiêu xay. Thành phẩm là món tôm xào trứng vàng ươm, mềm mịn, xen lẫn vị ngọt tươi của tôm và hương thơm dịu của trứng, ăn cùng cơm nóng thì quả thật không còn gì tuyệt vời hơn.
Món 3: Đậu que xào tỏi giòn ngọt, xanh mướt và thanh lành
Cuối cùng, một đĩa rau xào xanh mướt là điều không thể thiếu để cân bằng mâm cơm. Đậu que xào tỏi chính là lựa chọn hoàn hảo, bởi món này vừa nhanh gọn vừa giữ được màu xanh tươi và độ giòn ngọt tự nhiên. Để chế biến, bạn rửa sạch đậu que, cắt xéo thành khúc nhỏ.
Khi dầu nóng, phi thơm tỏi rồi cho đậu vào xào nhanh tay, thêm một chút muối để giữ màu xanh. Sau đó cho thêm chút nước, đậy nắp, hầm khoảng 2 phút để đậu chín đều mà không mất độ giòn. Cuối cùng, rắc thêm chút nấm hương tán nhỏ hoặc bột nấm để món ăn thêm dậy mùi. Đĩa đậu que xào tỏi xanh mướt, giòn rụm, ăn kèm cơm nóng sẽ giúp bữa ăn trở nên cân bằng, không ngấy, lại giàu chất xơ tốt cho tiêu hóa.
Một bữa cơm chỉ với ba món: Mực xào miến đậm đà, tôm xào trứng mềm mịn và đậu que xào tỏi giòn xanh vừa đơn giản, vừa đầy đủ dưỡng chất. Đây chính là minh chứng cho câu nói: Ăn uống không chỉ để no, mà còn là cách ta tận hưởng sức sống.
Trong vòng 30 phút, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị xong mâm cơm này, vừa nhanh gọn, vừa ngon miệng, lại vừa đẹp mắt. Những món ăn như thế không chỉ làm ấm bụng, mà còn làm ấm cả trái tim, bởi mâm cơm nhà luôn là nơi gửi gắm tình yêu thương và sự quan tâm dành cho nhau.
Chúc bạn thực hiện thành công!
