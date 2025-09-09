Bác sĩ chỉ rõ: Ăn những thực phẩm này vào bữa sáng, cơ thể khỏe mạnh cả ngày
GĐXH - Không phải món nào cũng tốt cho bữa sáng. Đây là danh sách thực phẩm bác sĩ khuyên dùng để vừa đủ chất, vừa ngừa bệnh tật hiệu quả.
Người đàn ông tăng huyết áp đột ngột vì 1 lý do không ngờ tớiBệnh thường gặp - 20 phút trước
GĐXH - "Ngày nào tôi cũng vào cơn tăng huyết áp 2-3 lần, mỗi khi đo thấy chỉ số tăng cao tôi càng lo lắng, càng lo lắng thì huyết áp lại càng tăng", bệnh nhân chia sẻ.
Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4Y tế - 1 giờ trước
Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.
Thay đổi nhỏ trong chế độ ăn giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đườngSống khỏe - 1 giờ trước
Đái tháo đường đang trở thành mối lo ngại phổ biến và gây ra nhiều biến chứng. Có thể chủ động phòng ngừa căn bệnh này từ những thói quen đơn giản và chế độ ăn uống hằng ngày.
Sai lầm trong bữa sáng khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soátBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Bỏ bữa sáng tưởng đơn giản nhưng lại là một trong những thói quen khiến đường huyết của bạn tăng mất kiểm soát.
Ca ghép tủy đồng loại thalassemia đặc biệt lần đầu thành công ở Việt NamY tế - 3 giờ trước
Lần đầu tiên tại Việt Nam, ca ghép tủy đồng loại thalassemia trẻ em với nguồn tủy từ mẹ ruột, bất đồng nhóm máu, diễn ra thành công
Phát động 'Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025'Y tế - 15 giờ trước
Sáng 8/9, Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát động "Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS năm 2025" nhằm tìm kiếm, tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược chấm dứt dịch AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.
5 nhóm người nên tránh hoặc hạn chế ăn quả lựuSống khỏe - 17 giờ trước
Quả lựu nổi tiếng là 'siêu thực phẩm' với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn lựu một cách thoải mái. 5 nhóm người dưới đây nên tránh hoặc hạn chế ăn quả lựu.
Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh nghĩ những lần ngất là do hạ đường huyết, không nguy hiểm nên trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.
Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.
Bộ Y tế vào cuộc vụ nhân viên y tế hành hung người bệnh tại nha khoa Tuyết Chinh - TP Hồ Chí MinhY tế - 22 giờ trước
Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh ở TP Hồ Chí Minh.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.