Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này
GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.
Người đàn ông 66 tuổi bị đột quỵ nhẹ do hẹp động mạch cảnh thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo nàyBệnh thường gặp - 48 phút trước
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh nghĩ những lần ngất là do hạ đường huyết, không nguy hiểm nên trì hoãn phẫu thuật và xin về nhà điều trị nội khoa.
Mổ sỏi mật thành công cho người đàn ông có trái tim bên phảiBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật lấy sỏi mật cho một người bệnh nam (63 tuổi, trú tại Hà Nội) có trái tim bên phải.
5 loại thực phẩm người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh để bảo vệ sức khỏe ganBệnh thường gặp - 8 giờ trước
Để bảo vệ sức khỏe gan, người bệnh gan nhiễm mỡ cần tránh một số thực phẩm không tốt cho gan. Thay đổi chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh. Tìm hiểu 5 nhóm thực phẩm nên hạn chế để giữ cho gan luôn khỏe mạnh.
Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóaBệnh thường gặp - 8 giờ trước
Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.
Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt NamBệnh thường gặp - 20 giờ trước
Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.
Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểmBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp người phụ nữ ngoại quốc giữ lại được khả năng sinh sản khi mắc ung thư cổ tử cung.
Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thườngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.
Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dùng hoa đu đủ đực trong thời gian dài khiến người đàn ông này bị viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.
Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đi khám và được phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu đại tiện ra máu, mệt mỏi kéo dài, kèm đau bụng âm ỉ.
