Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này

Thứ hai, 15:30 08/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Ít ai biết bàn chân phản ánh sức khỏe nội tạng. Nếu có 6 dấu hiệu bất thường sau, bác sĩ khuyên đi khám ngay để tránh biến chứng.

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này - Ảnh 1.

Các dấu hiệu bất thường ở bàn chân có thể cảnh báo bệnh lý nội tạng nguy hiểm.

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này - Ảnh 2.10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớp

GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này - Ảnh 3.Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vong

GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bàn chân là 'lá phổi' thứ hai của con người: Bác sĩ khuyên đi khám ngay nếu có 6 dấu hiệu này - Ảnh 4.Sỏi bàng quang có nguy hiểm không? Những sự thật gây sốc về sỏi bàng quang

GĐXH - Sỏi bàng quang có thể tấn công bạn từ những thói quen nhỏ nhất, khiến sức khỏe suy sụp nhanh chóng nếu bỏ qua dấu hiệu ban đầu.


 

