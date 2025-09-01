Các loại củ bị hỏng này đừng vứt đi, hãy tận dụng để có không gian xanh trong nhà mà không tốn chi phí

Khoai lang

Những củ khoai lang tưởng chừng như đã hết giá trị nay lại được hồi sinh một cách kỳ diệu. Chỉ với một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, bạn có thể chiêm ngưỡng từng chiếc rễ trắng nõn mọc ra từ củ khoai lang, vươn dài và đâm xuyên qua lớp nước mát lành. Từ đó, những chiếc lá xanh mơn mởn sẽ dần dần nhú lên, tạo thành một không xanh mát mắt.

Không chỉ là một chậu cây cảnh, khoai lang thủy canh còn mang đến cho bạn một góc xanh tươi mát ngay tại nhà, giúp bạn thư giãn và giảm stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Thậm chí, bạn còn có thể thu hoạch lá khoai lang non để chế biến thành những món ăn ngon và bổ dưỡng.

Cà rốt

Đầu tiên, hãy cắt bỏ phần gốc của củ cà rốt, để lại khoảng 2-3cm phần đầu có mầm. Sau đó, đặt đầu cà rốt vào cốc nước, chú ý không ngập quá sâu. Đặt cốc ở nơi có ánh sáng dịu, tránh ánh nắng trực tiếp. Cứ 3 ngày thay nước một lần, bạn sẽ thấy những mầm non xanh mướt bắt đầu nhú lên sau khoảng 7 ngày.

Chỉ với một chiếc cốc thủy tinh và vài bước đơn giản, bạn đã có thể tạo ra một góc cà rốt xanh tươi mát ngay tại nhà.

Tiếp tục chăm sóc và bạn sẽ có một chậu cây cảnh mini độc đáo từ chính đầu củ cà rốt. Những chiếc lá xanh mơn mởn không chỉ mang đến vẻ đẹp tự nhiên mà còn giúp không gian sống trở nên tươi mới hơn.

Khoai môn

Tận dụng phần củ khoai môn còn thừa hoặc bị hỏng, bạn có thể trồng chúng trong nước. Đổ nước ngập khoảng 3-5cm, sau 1 tuần mầm sẽ nhú. Đặt chậu cây nơi nhiều nắng để cây phát triển tốt.

Thay nước 15 ngày/lần. Khi lớn lên, cây khoai môn sẽ trở thành một chậu cây cảnh xinh xắn. Với một chút kiên nhẫn, bạn sẽ sở hữu một chậu cây khoai môn xanh tốt, có giá trị thẩm mỹ cao.

Hành tây

Bạn lột bỏ vỏ khô của củ hành, đặt vào cốc nước (cách miệng cốc 1-2cm) và đặt ở nơi thoáng mát, có ánh sáng. Sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy rễ và lá hành mọc lên.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tận dụng gốc hành lá bằng cách cắm vào cốc nước hoặc vỏ trứng để tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian sống.

Tỏi

Bạn có biết rằng từ những củ tỏi thừa, bạn có thể tạo ra một góc xanh tươi mát cho căn bếp của mình không? Chỉ cần xếp gọn tỏi vào một chiếc cốc hoặc bình thủy tinh, phần đầu củ tỏi hướng lên trên.

Đổ nước vào cốc, lưu ý không ngập củ tỏi. Đặt chậu cây ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp. Sau khoảng 7-10 ngày, bạn sẽ thấy những mầm xanh nhú lên thật kỳ diệu. Với một chút kiên nhẫn, bạn sẽ sở hữu một chậu cây tỏi xanh tốt, vừa làm cảnh, vừa có lá tỏi tươi để nấu ăn.

Gừng

Thay vì vội vàng bỏ đi, hãy thử biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật sống động bằng phương pháp thủy canh. Chỉ cần thả một miếng gừng đã mọc mầm vào một lọ thủy tinh chứa nước, bạn sẽ thấy những chiếc lá xanh mướt dần dần nhú lên, tạo thành một màn xanh mát mắt.

Cách làm này không chỉ đơn giản, tiết kiệm mà còn giúp bạn tận dụng tối đa những nguyên liệu có sẵn trong nhà.

Củ cải trắng

Chỉ cần cho phần đầu củ cải vào cốc nước, đặt ở nơi thoáng mát, sau một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy cây củ cải mọc lá và thậm chí còn có thể ra hoa.