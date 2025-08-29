MS 1030: Xót xa hoàn cảnh chàng trai 18 tuổi dân tộc Ba Na sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, giờ nguy kịch vì tai nạn

MS 1029: Cha nghèo gạt nước mắt xin dừng điều trị để nhường cơ hội sống cho con gái GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.

Những ngày này khi mọi người đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ dài ngày 2/9, gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi – dân tộc Ba Na ở Gia Lai đứng ngồi không yên vì sự sống mong manh của em. Từng ngày trôi qua, Thâm đang phải chiến đấu để giành giật lại sự sống sau tai nạn xe máy nghiêm trọng.

Tình trạng em Thâm vẫn còn nặng sau tai nạn.

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận Thâm bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não, hàm mặt, gãy xương chi, chấn thương bụng kín, tổn thương tụy độ IV, gan độ II, thận độ III. Để giữ mạng sống cho Thâm, bác sĩ đã phải phẫu thuật cấp cứu, cắt bỏ một bên thận. Dù thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tình trạng Thâm vẫn nguy kịch, cần điều trị hồi sức tích cực lâu dài.

Theo chia sẻ của cán bộ Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), tiên lượng của bệnh nhân Thâm nặng, phải tiếp tục điều trị hồi sức tích cực nhưng cơ hội khỏi cao. Lúc này, với gia đình Thâm, đó lại là cuộc chiến khốc liệt giữa sự sống – cái chết của con trai và gánh nặng kinh tế ngày càng chồng chất vì hoàn cảnh khó khăn.

Hoàn cảnh của gia đình Thâm nghèo khó, cần sự chung tay của bạn đọc

Nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, ống thở, dây truyền chằng chịt, ông Đinh Văn Tiết – bố của Thâm không giấu được nỗi lo. "Giờ chúng tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Nhà nghèo, ở xa, vay mượn được 30 triệu đồng cũng chỉ cầm cự được ít ngày. Con còn quá trẻ nhưng gia đình đã cạn kiệt tiền bạc để lo cho con" - bố của Thâm nghẹn ngào.

Thâm là con cả trong gia đình có ba anh em ở làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, cha mẹ làm thuê, thu nhập bấp bênh, có ít ruộng nhưng mùa được mùa mất. Nhà nghèo, Thâm đã phải nghỉ học sớm, rời quê hương ra Hà Nam (cũ) làm thuê để phụ giúp bố mẹ chăm các em. Ở tuổi 18 – cái tuổi đáng ra còn cắp sách đến trường, Thâm đã gánh vác nỗi lo cơm áo. Nhưng biến cố bất ngờ khiến giấc mơ giản dị của chàng thanh niên trẻ tuổi ấy vụt tắt. Gia đình Thâm lúc này cũng kiệt quệ về kinh tế vì chi phí điều trị những ngày qua tốn kém.

Theo các bác sĩ, nếu được tiếp tục điều trị tích cực, Thâm vẫn còn cơ hội hồi phục. Quá trình hồi sức, điều trị sau phẫu thuật còn dài, đồng nghĩa với chi phí ngày càng tăng, vượt ngoài khả năng của gia đình vốn đã nghèo khó. Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời, nguy cơ Thâm phải dừng điều trị giữa chừng là rất lớn.

Căn nhà tuềnh toàng của Thâm ở quê. Ảnh GĐCC.

Mỗi sự hỗ trợ lúc này dù nhỏ cũng là cơ hội để cho chàng thanh niên mới 18 tuổi, chưa kịp thực hiện những ước mơ giản dị của đời mình, có cơ hội trở về với gia đình, viết tiếp tương lai phía trước.

Mọi sự giúp đỡ gia đình em Thâm - Mã số 1030 xin gửi về: 1. Em Đinh Văn Thâm ở làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai 2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1030 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1030 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0325370977 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1030



