Bàn thờ gia tiên có mấy bát hương mới đúng?

Bàn thờ gia tiên có 1 bát hương

Trường hợp bàn thờ gia tiên có một bát hương thường gặp nhất ở các gia đình con thứ, mới tách ra ở riêng hay vì điều kiện kinh tế hoặc mặt bằng chưa cho phép (như đi làm ăn xa quê, không gian thờ cúng hẹp…).

Khi số lượng bát hương trên ban thờ chỉ là một, ta ngầm hiểu gia chủ sẽ thờ chung cả chư vị Thần linh và gia tiên.

Trong thực tế, ta thường bắt gặp các gia chủ thờ Phật tại gia mà bàn thờ chỉ có một bát hương duy nhất - không phân biệt dạng ban thờ kê trên ngai hay cố định treo khu vực tường).

Bàn thờ gia tiên có 2 bát hương

Theo phong thủy, khi có 2 bát hương trên bàn thờ gia tiên, ta sẽ chia làm 2 trường hợp: Việc thờ Chư vị Thần linh và thờ chân linh gia tiên được sắp đặt ở hai bát hương khác biệt. Với cách thức này, gia chủ đã thực hiện được việc xếp ngôi vị chính xác.

Khi gia chủ thờ Phật tại gia: Bát hương thờ Phật đứng riêng, trong khi bát hương thờ chư vị Thần linh và gia tiên sẽ được gộp chung. Bố cục này tuy khá phù hợp về tâm linh, song xét về ngôi thứ vẫn chưa có sự tách biệt giữa chư vị Thần linh và gia tiên cần có.

Bàn thờ gia tiên có 3 bát hương

Bàn thờ gia tiên có ba bát hương là cách cục sắp xếp phổ biến, thường gặp nhất trong nghi thức thờ cúng truyền thống của dân tộc ta. Với cách thức này, mỗi bát hương trên bàn thờ sẽ mang các ý nghĩa cụ thể như sau:

Với gia chủ thờ Phật tại gia, cách thức sẽ chia ra làm ba như sau: bát hương thờ Phật; bát hương thờ chư vị Thần linh và bát hương thờ gia tiên.

Cách sắp xếp với ba bát hương trên bàn thờ gia tiên cụ thể như sau: Bát hương lớn nhất, ở chính giữa sẽ thờ chư vị Thần linh, bát hương bên phải thờ gia tiên và bát hương còn lại - bên trái bát hương Thần linh, sẽ thờ bà cô và ông Mãnh (người trong nhà, mất khi còn trẻ song không quy tụ ở bát hương thờ gia tiên).

Hướng sắp xếp bát hương đều theo quy ước: Nhìn từ ngoài ban thờ nhìn vào. Các gia chủ cần lưu ý, mỗi lần lên hương đều lên ở bát nhang thờ chư vị Thần linh trước, sau đó mới đến bát hương thờ gia tiên, cuối cùng mới là bát nhang thờ bà cô - ông Mãnh.

Bàn thờ gia tiên có 4 bát hương

Bàn thờ gia tiên có bốn bát hương tương đối ít gặp ở các gia đình Việt Nam truyền thống nhưng lại xuất hiện ở các gia đình mà chủ nhân có thờ Phật tại gia.

Khi đó, quy cách của ban thờ sẽ như cách sắp xếp với bàn thờ có ba bát hương như ở trên. Tuy nhiên, ở trên cùng sẽ thêm một bát hương thờ Phật; khi lên hương, các gia chủ sẽ thắp hương và khấn vọng Đức Phật trước tiên.

Bàn thờ gia tiên có 5 bát hương

Với cách thức này, năm bát hương trên bàn thờ gia tiên sẽ có các ý nghĩa như sau: Bát hương lớn nhất, nằm ở chính giữa sẽ thờ chư vị Thần linh và Thổ địa;

Bát hương là vật phẩm cốt yếu, không thể thiếu trên ban thờ gia tiên.

Hai bát hương bên trái (ứng với bên gia đình chồng) gồm bát hương thờ Chân linh Gia tiên và bát hương thờ bà cô - ông Mãnh bên nội.

Hai bát hương bên phải (ứng với bên gia đình vợ) gồm bát hương thờ chân linhgGia tiên và bát hương thờ bà cô - ông Mãnh bên ngoại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.