Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không?

Như thế nào là khắc mệnh?

Trong ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, vạn vật đều được sinh trưởng và phát triển dựa trên các mối quan hệ tương sinh, tương khắc. Tất cả các cặp tương sinh, tương khắc đều phụ thuộc vào nhau, không thể tách rời hay phủ nhận bất kỳ yếu tố nào.

Con người cũng vậy, mỗi người đều sở hữu cho mình một cung mệnh khác nhau. Dựa vào đó mà bạn có thể dự đoán được phần nào tính cách, sự nghiệp và tình yêu. Theo mối quan hệ tương khắc thì Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Mối quan hệ giữa các cặp mệnh tương khắc thường làm kìm hãm, chống đối lại nhau, gây ra những cản trở, không cho mệnh còn lại phát triển. Ví dụ như vợ chồng khắc mệnh thường xảy ra nhiều mâu thuẫn, cãi nhau, tranh chấp về mọi mặt.

Việc nuôi cá có phải là khắc mệnh với người mệnh Hoả không?

Ngày nay, nhiều người có mong muốn và yêu thích nuôi cá cảnh trong nhà bởi một số lý do dưới đây:

Nhiều người có mong muốn đặt bể cá trong nhà để cải thiện nguồn năng lượng.

Tạo cảm giác tĩnh tâm, thư giãn vì trong nhà có thêm hình ảnh của thiên nhiên. Chính xác hơn thì khi đặt bể cá trong nhà sẽ có tác dụng điều hòa âm dương, tăng sinh khí, mang lại tài lộc, sức khỏe cho cả gia đình.

Một số loài cá còn có ý nghĩa phong thủy riêng. Ví dụ như cá hắc ma lợi, toàn thân màu đen được sử dụng với ý nghĩa cản sát, thu hút tiền của. Cá 7 màu có tính ôn hòa, góp phần cải tạo mối quan hệ trong gia đình, khắc phục những trở ngại trong cuộc sống.

Trong phong thủy, Hỏa là lửa, kỵ nước nên có rất nhiều tranh cãi về vấn đề mệnh Hỏa có nên nuôi cá không. Câu trả lời là có vì bể cá tượng trưng cho yếu tố Thủy nên sẽ mang đến tác dụng điều hòa âm dương, khơi nguồn năng lượng tốt giúp công việc thuận lợi, thu hút tài lộc.

Hơn nữa, bể cá còn có sự cân bằng về năng lượng của 5 yếu tố trong Ngũ Hành. Khi có sự tương trợ của 5 yếu tố này trong nhà thì càng thu hút thêm được nhiều vượng khí. Cụ thể: Nước đại diện cho hành Thủy.

Đất, đá, sỏi, cát đại diện cho hành Thổ. Cây cối trong hòn non bộ đại diện cho hành Mộc. Khung kim loại của bể cá là hành Kim. Màu sắc của các loài cá và hệ thống đèn chiếu chính là đại diện cho hành Hỏa.

Người mệnh Hỏa có nên nuôi cá cảnh không? Vì sao?

Thực tế, Hỏa là lửa trên trời thì thủy ở bể cá cảnh khó có thể dung hòa. Tuy nhiên, bạn có thể nuôi cá ở ngoài sân hoặc ở vườn nếu cảm thấy lo lắng sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Hơn nữa, ai cũng có thể chơi cá hay non bộ, kể cả người mệnh Hỏa.

Phong thủy cho biết, nước trong bể cá có tác dụng điều hòa âm dương, thúc đẩy khí cát, đẩy lùi khí hung. Tuy nhiên, ngược lại, nếu bể cá phong thuỷ cho người mệnh Hỏa không được đặt đúng vị trí có thể dẫn đến tài lộc dễ bị mất đi. Vì thế, người mệnh Hỏa vẫn có thể sử dụng bể cá hay non bộ nhưng nên xem xét về vị trí trong tuổi, mệnh, kiến trúc căn nhà cho hài hòa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.