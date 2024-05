Bắt kẻ mua bán ma túy dùng vật nhọn chống trả công an

1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, L. khai nhận do bức xúc sau khi bị Công an huyện Hải Hà xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nên L. đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật.