Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách
GĐXH - Cá chẽm (cá vược) hấp kiểu Hoa dễ chinh phục khẩu vị, luôn nấu thành công, chỉ ăn một lần là nhớ mãi. Mỗi khi nhà có khách, hay muốn đổi món ăn cho cả nhà làm món cá chẽm hấp kiểu Hoa này thì cứ bưng món ra bàn là hết veo.
Lần đầu ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa
Một lần vào TP Hồ Chí Minh, tôi ghé quán nhỏ của người bạn gốc Hoa và được mời thưởng thức món cá chẽm hấp kiểu Hoa. Đĩa cá hấp đơn giản, chỉ có một con cá tươi, vài lát gừng, ít hành, nước tương rưới lên.
Nhưng khi gắp miếng cá hấp vào miệng cảm nhận ngay được vị ngọt tự nhiên quyện mùi gừng thơm và nước sốt đậm đà khiến tôi rất thích và hỏi cách làm. Từ đó, mỗi khi nhà có khách, hay muốn đổi món ăn cho cả nhà là tôi lại làm món cá chẽm hấp kiểu Hoa và luôn thành công bởi cứ bưng đĩa cá ra bàn là hết rất nhanh.
Cá chẽm có tên gọi khác là cá vược, cá chẽm biển. Giống cá này thân dài hơi dẹt, vảy bạc sáng. Thịt cá trắng, ít xương dăm, vị ngọt tự nhiên, mềm nhưng săn chắc. Cá chẽm rất giàu protein, nhưng lại ít chất béo xấu. Cá cung cấp omega-3, omega-6 tốt cho tim mạch; Canxi, phốt pho, vitamin nhóm B giúp chắc xương, sáng da.
Sau đây là cách chế biến món cá chẽm hấp kiểu Hoa thơm ngon, bổ dưỡng.
Nguyên liệu cho món cá chẽm hấp kiểu Hoa
1 con cá chẽm (khoảng 700g – 1kg), làm sạch, bỏ ruột, khứa nhẹ hai bên mình cá.
1 nhánh gừng tươi, thái sợi.
3–4 nhánh hành lá, cắt khúc, phần lá chẻ sợi.
2 thìa canh nước tương ngon.
1 thìa cà phê dầu mè.
1 thìa cà phê đường.
1 thìa dầu ăn.
1 quả ớt đỏ, thái sợi (tùy chọn).
Cách làm cá chẽm hấp kiểu Hoa ngon chuẩn vị
Rửa sạch cá, để ráo rồi thấm khô bằng giấy bếp.
Lót vài lát gừng và hành dưới bụng cá để khử mùi tanh.
Đặt cá vào đĩa sâu lòng, rải phần gừng thái sợi và hành lá lên trên.
Bắc nồi hấp, đun sôi nước rồi cho cá vào hấp khoảng 12–15 phút (tùy kích thước cá).
Trong lúc chờ, pha nước sốt: trộn nước tương, dầu mè, đường, khuấy tan.
Khi cá chín, chắt bỏ phần nước hấp ra, rưới hỗn hợp sốt lên.
Phi nóng dầu ăn rồi rưới thẳng lên hành, gừng, ớt để dậy mùi thơm.
Thế là hoàn thành món cá chẽm hấp kiểu Hoa nóng hổi, thơm phức, thơm ngon lạ miệng để đãi khách, hay đổi bữa tươi cho cả nhà.
Mẹo nhỏ để món cá hấp thêm tròn vị
Cá phải tươi, mắt trong, thịt chắc thì khi hấp mới ngọt.
Đừng hấp quá lâu, thịt cá sẽ bị bở và khô.
Chắt bỏ nước tiết ra trong quá trình hấp để cá không bị tanh.
Thêm vài lát chanh khi hấp nếu muốn hương vị thanh nhẹ hơn.
Ăn cá chẽm hấp cùng gì thì ngon?
Món này hợp nhất với cơm trắng nóng. Ngoài ra, có thể ăn kèm bún tươi, rau sống, chấm thêm chút nước tương gừng ớt là tuyệt vời. Một chén canh chua hoặc rau luộc cũng rất hợp.
Những lưu ý khi ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa
Món cá chẽm hấp kiểu Hoa dễ làm, dễ ngon, không lo thất bại. Có nồi hấp chuyên dụng là tốt nhất, chỉ cần chú ý thời gian phù hợp, không hấp quá lâu, cũng không quá ít thời gian.
Tuy nhiên, nếu không có nồi hấp chuyên dụng bạn có thể hấp món cá chẽm hấp kiểu Hoa này bằng nồi cơm điện, nồi thường. Chỉ cần đổ nước sôi vào, đậy kín và hấp đúng thời gian là cá vẫn chín mềm - và chú ý thời gian hấp vừa đủ.
Lợi ích khi ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa
Thịt cá chẽm ít béo, giàu đạm, phù hợp cho người muốn ăn lành mạnh.
Món hấp là cách giữ trọn dinh dưỡng, không nhiều dầu mỡ.
Gừng, hành, dầu mè giúp ấm bụng, kích thích tiêu hóa.
Tốt cho tim mạch, da dẻ và xương khớp.
Lưu ý để ăn cá chẽm hấp kiểu Hoa thơm ngon đúng vị
1. Món cá chép kiểu Hoa không nhất thiết phải ướp, bởi món này ướp lâu sẽ làm cá mất độ ngọt tự nhiên. Chỉ cần lót một lớp gừng, hành lá vào xửng rồi cho cá vào hấp (không nên dùng dấm, rượu nấu ăn, muối, nước tương nhạt vì sẽ làm hỏng vị cá).
2. Cá chẽm hấp kiểu Hoa ăn ngon nhất khi vừa chín tới. Không nên để lâu, hay để qua đêm vì mất ngon ngọt, còn bị tanh.
3. Có thể thay nước tương bằng nước mắm - nhưng như thế sẽ ra món ăn Việt, không đúng kiểu Hoa.
4. Sau khi hấp, có thể đổ dầu nóng và xì dầu phủ lên cá hấp giúp món ăn đậm đà.
Cá chẽm hấp kiểu Hoa không cầu kỳ, mà rất dễ làm. Chỉ cần một con cá chẽm tươi với vài gia vị là có ngay món cá chẽm hấp kiểu Hoa ngọt thanh, thơm lừng, lạ miệng, ngon như nhà hàng để đãi khách, hoặc đổi món cho bữa cơm gia đình.
Cá chẽm dễ chế biến, có thể hấp theo nhiều cách khác nhau:
- Cá chẽm hấp bia dậy mùi thơm đặc trưng, thịt cá săn chắc.
- Cá chẽm hấp xì dầu kiểu Nhật bằng cách: Cho thêm nấm, rong biển sẽ ra hương vị lạ.
- Cá chẽm hấp sả ớt: Giống món ăn Việt, thơm cay ấm bụng, hợp với thời tiết thu - đông.
- Cá chẽm hấp gừng nghệ: Tốt cho tiêu hóa, chống cảm lạnh, hợp thời tiết thu - đông.
- Cá chẽm hấp tía tô là món ngon thanh mát, hợp cho người cảm lạnh, ho.
Ngoài ra, cá chẽm có thể nướng muối ớt, nấu canh chua, chiên xù, làm lẩu, fillet sốt bơ tỏi, hoặc sốt chanh dây.
Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mẹo này tay nghề giỏi mấy cũng mất ngonĂn - 43 phút trước
GĐXH - Cá rô kho tộ – ai cũng có thể kho nhưng thiếu mấy mẹo này thì tay nghề nội trợ giỏi mấy cũng mất hẳn đi cái ngon hương vị quê nhà trong từng miếng cá.
Mẹo xào thịt bò mềm, để nguội vẫn không daiĂn - 5 giờ trước
Thịt bò nếu xào sai cách sẽ bị dai và khô; để tránh gặp phải tình huống tệ hại đó, bạn cần lưu ngay vài bí quyết dưới đây.
Cháo cá ám - không chỉ đặc sản tinh hoa ẩm thực mà còn là món nhậu ngon đậm hồn Hà NộiĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Món đặc sản cháo cá ám (cháo ám) Hà Nội đúng chuẩn ăn rồi là muốn nhớ. Bên nồi cháo ám lục bục, cả nhà và khách vừa ăn, vừa suýt xoa nhắm rượu, hàn huyên...
Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyếtĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.
Làm vỏ bánh nướng mùa Trung thu: Đây là 'vũ khí' giúp hoa văn sắc nét, không bị xẹp, khi bánh 'lên dầu' sẽ mềm và thơm hơnĂn - 12 giờ trước
Nếu bạn từng làm bánh Trung thu thất bại do vỏ bánh không định hình được thì chắc chăn do thiếu "bộ khung" trong bột bánh. Liệu bạn có đoán được nguyên liệu giúp vỏ bánh nướng Trung thu định hình được là gì không?
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món cá hấp tía tô lạ miệng, mang đến hương vị quê nhà bình dị. Món này dễ làm, không tốn nhiều thời gian nên ngày thường muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình hãy chọn món cá hấp tía tô này - vừa thơm ngon lạ miệng, vừa thêm một ký ức thật đẹp cho cả nhà quanh đĩa cá nóng hổi.
Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết từ quả lựu vào chính vụ dưới đây.
Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.
6 món chay 'quen mà lạ'Ăn - 1 ngày trước
Mì Ý xốt kem, salad chanh dây, nấm xốt bơ tỏi, súp bí đỏ... sẽ trở nên mới mẻ, lạ miệng hơn khi được bổ sung vị béo ngậy từ sữa đặc thuần chay.
Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo nàyẨm thực 360 - 2 ngày trước
GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.