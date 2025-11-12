Mới nhất
Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự nghịch cồn trong nhà tắm

Thứ tư, 11:38 12/11/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Tự thực hiện thí nghiệm đốt cồn tại nhà, một bé trai 12 tuổi ở Hà Nội không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng đùi, cẳng chân và bàn tay phải.

Nghịch cồn, bé trai bị bỏng nặng

Theo chia sẻ của bố bệnh nhi, thời điểm xảy ra sự cố, trẻ đang chơi một mình trong phòng tắm. Gia đình không biết con nghịch cồn cho đến khi nghe tiếng kêu cứu và phát hiện lửa bốc lên từ người bé. Người thân lập tức dập lửa và nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. 

Tại Khoa Cấp cứu và Chống độc, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt do cồn độ II–III, chiếm ~ 19% diện tích cơ thể.

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự làm thí nghiệm trong nhà tắm - Ảnh 1.

Bỏng cồn có thể gây tổn thương sâu và nhiễm trùng nặng nếu xử trí không đúng cách. Ảnh: BVCC

ThS.BSCKII Phùng Công Sáng – Phụ trách Đơn vị Bỏng, Phó Trưởng khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Ngay khi nhập viện, trẻ được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau, hạn chế tối đa bỏng sâu thêm. 

Trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng không chỉ tập trung chăm sóc vết thương mà còn ổn định tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng và tư vấn tâm lý cho trẻ, giúp trẻ điều trị tốt hơn.”

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử trí đúng cách, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

Mức độ nguy hiểm khi bị bỏng cồn


ThS.BSCKII Phùng Công Sáng chia sẻ: “Bỏng do cồn cháy là một trong các nguyên nhân gây bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở trẻ có tính tò mò, thích khám phá và thử nghiệm với các chất dễ cháy. Phần lớn các sự cố xảy ra khi không có người lớn giám sát.”

Bỏng cồn cháy cũng chia các mức độ như bỏng do nhiệt với ba mức độ: nhẹ, trung bình và nặng. Ở bất kỳ mức độ nào, sơ cứu kịp thời và đúng cách đều đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế tổn thương và ngăn ngừa biến chứng.

Bé 12 tuổi ở Hà Nội bỏng nặng do tự làm thí nghiệm trong nhà tắm - Ảnh 2.

Các cấp độ của bỏng. Ảnh: BVCC

Xử lý nhanh, đúng cách khi bị bỏng cồn

- Ngừng tiếp xúc với nguồn cồn, di chuyển trẻ ra xa khu vực cháy để tránh tái phát bỏng, nếu có cháy quần áo, cần dập tắt lửa bằng trùm khăn, vải ướt lên vùng cháy, không dùng vật liệu dễ cháy như nilon để dập lửa.

- Loại bỏ quần áo và phụ kiện quanh vùng bỏng, như nhẫn, vòng, dây chuyền.

- Làm mát vùng bỏng bằng cách dội hoặc để vết thương dưới nước sạch mát trong 10–30 phút (chú ý giữ ấm vùng không bị bỏng, tránh hạ thân nhiệt ở trẻ). Tuyệt đối không dùng nước đá hoặc chườm đá trực tiếp vì có thể khiến tổn thương nặng hơn.

- Băng nhẹ vùng bỏng bằng gạc sạch hoặc khăn vô trùng, tránh băng quá chặt. Không tự ý bôi thuốc lên vùng bỏng nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Sau khi sơ cứu, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

M.H (th)
