Bật mí địa điểm tổ chức đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Thứ bảy, 10:36 18/10/2025 |
GĐXH - Khu vực tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đang được thi công khẩn trương tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị).

Theo nguồn tin từ TPO, ngày 17/10, loạt hình ảnh, video ghi lại cảnh khu vực tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đang được thi công khẩn trương tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị) hướng nhìn ra sông Nhật Lệ được chia sẻ rầm rộ.

Dưới video là hàng loạt hashtag #tapdoansonhai, #hoahaudothiha, #damcuoidothiha...

Bật mí địa điểm tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân - Ảnh 1.

Toàn cảnh khu vực rạp cưới mái vòm đang được thi công gấp rút. Ảnh: TPO

Theo hình ảnh được chia sẻ, dù lễ cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 22/10 tới nhưng khu vực dựng rạp ở quê chú rể đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ khuôn viên được dựng bên bờ sông Nhật Lệ, vị trí được xem là vô cùng "đắt giá" vì đẹp và lãng mạn bậc nhất tại quê nhà chú rể.

Về cơ bản, đội thi công hoàn thành hệ thống mái mòm khổng lồ cùng khung thép kiên cố, tạo nên quần thể sân khấu và khu tiệc ngoài trời có thể phục vụ hàng nghìn khách mời.

Sau loạt video rạp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được đăng tải, nhiều bình luận của khán giả trầm trồ trước độ hoành tráng, chịu chi của gia chủ: "Rạp cưới con trai chủ tịch và Hoa hậu Việt Nam có khác", "Nhìn như sân khấu concert", "Còn một tuần nữa mới cưới mà dựng rạp sớm thế, trông đã biết hoành tráng rồi"...

Bật mí địa điểm tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Đám cưới ở quê chồng Đỗ Thị Hà được tổ chức bên bờ sông với không gian rộng lớn, thoáng đãng. (Saostar dẫn nguồn ảnh từ Tiktok @tamcoi_411)

Trước khi chính thức nên duyên, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đã có thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Dù rất ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước truyền thông, nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều netizen suốt thời gian qua cũng như được nhiều lời chúc phúc.

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Sau lễ ăn hỏi, Đỗ Thị Hà đăng loạt ảnh trong ngày trọng đại. Đây cũng là lần đầu Hoa hậu Việt Nam đăng ảnh rõ mặt doanh nhân Viết Vương lên mạng xã hội.

"Một ngày đầy yêu thương và trân trọng. Một chút lễ nghi ấm cúng đánh dấu hành trình mới. Nay anh được đăng ảnh rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa", Đỗ Thị Hà viết.

Bật mí địa điểm tổ chức đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Sáng 16/10, lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa. Ảnh: TPO

Đỗ Thị Hà (sinh năm 2001, quê Thanh Hóa), đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2021 và đạt thành tích Top 13 chung cuộc. Ngoài hoạt động nghệ thuật, nàng hậu còn chú trọng đến việc học. Cô tốt nghiệp ngành Luật Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Chú rể Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994, quê Quảng Trị). Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng. Viết Vương hiện đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc của tập đoàn gia đình.

Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ

GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.

"Choáng" với dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà, có cả Hoa hậu quốc tế'Choáng' với dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà, có cả Hoa hậu quốc tế

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy, Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo... gây chú ý khi bê tráp trong lễ ăn hỏi Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào sáng 16/10 tại Thanh Hóa.

L.Vũ (th)
