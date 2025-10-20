Bật đèn thờ tuân thủ thời gian này tài lộc, bình an và hạnh phúc gia đình luôn được đảm bảo

Ý nghĩa quan trọng của đèn trên bàn thờ gia tiên

Tín ngưỡng thờ cúng xuất hiện từ lâu với nhiều những quy chuẩn tâm linh. Mỗi vật phẩm trên bàn thờ mang những ý nghĩa riêng và có tầm quan trọng như nhau trong việc giữ gìn sự tôn nghiêm của không gian thờ tự.

Trong đó, bàn thờ không thể thiếu được chiếc đèn trang trí bàn thờ gia tiên. Đèn thờ có tác dụng châm hương, mang ý nghĩa giữ lửa linh thiêng trên bàn thờ, như một nhịp cầu kết nối soi sáng, dẫn lối người dương với tổ tiên đã khuất.

Đèn thờ mang một ý nghĩa tâm linh phong thủy trong phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt.

Theo ngũ hành tương sinh, bàn thờ gia tiên luôn cần hội tụ đủ 5 yếu tố của trời đất. Đó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đèn được cho là yếu tố Hỏa trên bàn thờ. Vì thế mà đây là một trong những vật phẩm vô cùng quan trọng.

Có nên tắt đèn bàn thờ không?

Đèn bàn thờ là nguồn cung cấp ánh sáng, sinh tra trường khí mạnh giúp xua đi tà khí, âm khí hay uế khí trong phòng thờ, giúp cân bằng trường khí tốt mang đến cảm giác ấm cúng, thanh thịnh cho không gian thờ tự.

Theo quan niệm tâm linh, thì ánh sáng sẽ chiếu soi dẫn lối cho chư vị thần linh đến ngự trị trong nhà và ban đến nhiều phước lành, giữ cho gia đình luôn bình an, may mắn.

Chính vì vậy, gia chủ nên thắp sáng đèn trên bàn thờ cả ban ngày và đêm để tránh ảnh hưởng đến tài lộc, vận khí và hạnh phúc trong gia đình.

Phòng thờ nên để sáng hay tối?

Thông tin trên VTC, phong thủy cho hay, phòng thờ là nơi các vị thần linh và hương linh tổ tiên trú ngụ nên cần tránh ánh sáng quá mạnh. Không gian này thiên về năng lượng âm, nếu ánh sáng quá chói sẽ phá vỡ sự cân bằng âm dương, khó tụ khí, ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của tổ tiên và các bậc được thờ cúng.

Với không gian này, không nên lắp các loại đèn chùm lớn vì dễ gây cảm giác chói mắt và mất cân bằng phong thuỷ.

Chính vì vậy, khi bố trí phòng thờ hay khu vực thờ, gia chủ chỉ nên sử dụng những chiếc đèn có ánh sáng vừa phải, ưu tiên ánh sáng vàng giúp tạo cảm giác ấm cúng. Với không gian này, không nên lắp các loại đèn chùm lớn vì dễ gây cảm giác chói mắt và mất cân bằng phong thuỷ.

Nên thắp đèn thờ liên tục không?

Nên thắp đèn thờ sáng liên tục trong không gian thờ thì sẽ tốt hơn, bởi nó như ngọn hải đăng dẫn lối tổ tiên về với gia đình. Theo phong thủy, những người đã mất có thể về phù hộ độ trì cho con cháu bất cứ khi nào, sẽ không bị lầm đường lạc lối.

Đối với đèn thờ dầu, nến… thì sau khi hết tuần hương hoặc xong công việc thờ cúng giỗ chạp thì gia chủ có thể tắt đi, để lại đèn thờ điện sáng là được.

Những điều cấm kỵ trong không gian thờ

Theo ngoisao.vn, những điều đại kỵ trong phong thủy phòng thờ phải nhớ để tránh tai họa ập đến là: Đặt gương đối diện bàn thờ. Đặt bàn thờ cạnh bếp, phòng vệ sinh hoặc phòng tắm. Đặt bàn thờ đối diện bếp, phòng vệ sinh hoặc phòng tắm.

Khi bố trí phòng thờ hay khu vực thờ, gia chủ chỉ nên sử dụng những chiếc đèn có ánh sáng vừa phải.

Đặt bàn thờ ngược hướng nhà. Đặt bàn thờ gần lối ra vào. Đặt bàn thờ trong phòng ngủ. Để ánh sáng và gió rọi thẳng vào bàn thờ. Đặt bàn thờ nhìn hướng Ngũ Quỷ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.